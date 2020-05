¿Habrá debate entre José Narro y Hugo López Gatell?

Imposible que Hugo López Gatell llegase a la conferencia nocturna del miércoles sobre Covid-19 sin saber que, utilizando sus propios números, el ex secretario de Salud, José Narro, había puesto en duda el aplanamiento de la curva de la pandemia en México.

Poco antes de las 19 horas, Narro publicó en su cuenta de twitter que “Con los datos de @HLGatell, llegar a los primeros 6500 casos positivos de #Covid_19, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos, llevó 8 días. Acumular los terceros, solo 6 días. Los 6,500 casos más recientes, únicamente 5. ¿De verdad aplanamos la curva?”.

El también ex rector de la UNAM ilustró su comentario con la gráfica respectiva del subsecretario de Salud, López Gatell.

Pero antes, en una entrevista con El Sol de México, Narro dijo: “es muy difícil decir en qué punto de la epidemia de la curva estamos porque el señor (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo) López-Gatell ha cambiado, ha mentido y ha trasformado la realidad”.

La pregunta era inevitable en la conferencia de prensa, pero cuando la reportera que la hizo dio por sentado que López Gatell tenía conocimiento del twitter de Narro y de la entrevista periodística, resultó que no porque le pidió contarle ¿qué dice el “respetado” doctor Narro?, a quien recordó como ex Secretario de Salud, ex rector de la UNAM y como ex dirigente del PRI, aunque en esto último dijo no estar al tanto.

La reportera le pregunto en dos ocasiones al Subsecretario si mentía como lo señalaba el ex Secretario de Salud, sin embargo, nunca pudo encontrar en su teléfono celular los datos que sostuvieran su pregunta.

Quizás no se refería a lo que Narro subió a las redes sociales, sino a lo dicho a El Sol de México en una entrevista: López Gatell “ha hablado de un factor de convención y después se desdice; termina diciendo otro número, ha hablado de 8 que se multiplica por el número de casos comprobados en el sistema centinela, luego dijo que eran 30 o más”.

Aseguró, dice en la entrevista, que “se han hecho cálculos desde los cerca de 25 mil casos que informó el martes pasado (24 mil 905), hasta más de 700 mil casos si se multiplica por 50, 40 o 37”.

Lo cierto es que la reportera no pudo fundamentar su pregunta, de tal suerte que López Gatell dio la palabra a otros reporteros y con ellos consumió el poco tiempo que restaba a la conferencia; al final la emplazó a que el jueves le repita la pregunta.

En principio se debe aclarar que en sus redes sociales Narro no afirmó que López Gatell mintiera, simplemente se concretó a comentar que con los datos del Subsecretario de Salud resulta “imposible afirmar que la curva se ha aplanado o la pandemia se ha domado cuando cada vez toma menos días llegar a una cifra como esta”.

Pero, como quedó registrado líneas arriba, en la entrevista periodística afirma que “es muy difícil decir en qué punto de la epidemia de la curva estamos porque el señor (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo) López-Gatell ha cambiado, ha mentido y ha trasformado la realidad”.

Fue evidente que molestó a López Gatell la pregunta repetida de la reportera sobre si mentía; quizás por ello, sin necesidad mencionó la militancia de Narro en el PRI, partido al que, por cierto, renunció cuando le quedó claro que Alejandro Moreno llegó a la dirigencia nacional por imposición.

Y tan le molestó que en la respuesta a otro reportero, en la que habló sobre carencias hospitalarias, mencionó que el gobierno de López Obrador encontró casi 350 hospitales inacabados, y que esto le recordó al doctor Narro. No hay duda, la insinuación fue que se trata de una herencia del Secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Esperaremos a la conferencia vespertina del jueves para saber si 24 horas le fueron suficientes a López Gatell para refutar a Narro, aunque es posible suponer que al estar convencido de que los hospitales inacabados son el talón de Aquiles del ex secretario de Salud, gestione con el Presidente López Obrador un espacio en la conferencia mañanera para tirarse a matar a quien se atrevió a decir que miente.

En cualquier caso, debemos prepararnos para un buen debate, sin embargo quizás sea recomendable que López Gatell se serene, respire un poco, cuente hasta 10 y se informe a suficiencia porque pudiera ser que esos hospitales inacabados no entren en la contabilidad de Narro pues todo indica que no fue él quien los inició.