...E Ivonne Ortega no se va del PRI… por el momento; ‘presenciamos la audiencia de Javier Duarte gracias al nuevo sistema de justicia’: Fromow; dejen en paz a Mancera con su campaña; no hay cárteles y sobran patrullas; Sistema Nacional Anticorrupción, a documentar desvíos de gobernadores del NSJPA: Torres Landa

GUIÑO: PRESIDENCIA RETUITEA SÓLO A MEADE; OCHOA REZA, A CONVENCER A DIPUTADOS

Un guiño lo dice todo, pero NO lo recibieron ni Luis Miranda, Rosario Robles, Enrique de la Madrid, Arely Gómez, Rafael Pacchiano, Luis Videgaray, Eruviel Ávila y tooodos los que felicitaron, vía Twitter, al Presidente Enrique Peña Nieto en su cumpleaños 51.

…

El que SÍ recibió el retuit de la cuenta oficial de Presidencia de la República fue el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, cuando menos hasta ayer, al cierre de esta columna. Por eso…un guiño lo dice todo.

…

Y el que anda preocupado por la oleada a favor de Meade Kuribreña es Enrique Ochoa Reza. El próximo miércoles, el presidente del PRI se sentará a la mesa con la bancada de César Camacho Quiroz para informar a los diputados que NO anda promoviendo al titular de Hacienda.

…E IVONNE ORTEGA NO SE VA DEL PRI… POR EL MOMENTO

Comenta Ivonne Ortega Pacheco a esta columna que a pesar de NO haber transparencia en las asambleas, ni distribución adecuada en las mesas temáticas del PRI, rumbo a la Asamblea General NO se va del PRI como candidata presidencial independiente… por lo pronto.

…

En una actitud valiente, la ex gobernadora yucateca exige transparencia y reglas claras, además de criticar que, en su partido, los aspirantes externos tienen mucho menos obstáculos que los militantes. ¡Ah!, y que sí felicitó al Presidente Enrique Peña Nieto en su cumpleaños.

‘PRESENCIAMOS LA AUDIENCIA DE JAVIER DUARTE GRACIAS AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA’: FROMOW

“Sin el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio NO hubiéramos presenciado la audiencia de Javier Duarte de Ochoa”, comenta, a este espacio, María de los Ángeles Fromow, ex secretaria técnica del NSJPA.

…

“Los problemas que pasamos en la implementación es la ruta que han recorrido los países al cambiar estructuras de justicia, algunos de cientos de años; la capacitación es deficiente; no hay presupuesto ni personal, y los jueces tienen que operar con los dos sistemas. Es un esfuerzo enorme y son unos horarios terribles de los ministerios públicos que no se dan abasto”, agrega.

…

El hecho es que se abrió la caja negra del sistema de justicia. No se trata solamente de la delincuencia organizada, que en realidad es un número muy menor; los ciudadanos tenemos herramientas para enfrentar los abusos de autoridad y a la justicia con mayor transparencia.

…

“Debemos medir todos los aspectos en la implementación del NSJPA, esto es, la atención a las víctimas, el servicio y la capacitación de todos los niveles de la autoridad pública en la operación. Para lograr niveles aceptables tal vez nos lleve unos 12 años”, asegura Fromow Rangel.

DEJEN EN PAZ A MANCERA CON SU CAMPAÑA; NO HAY CÁRTELES Y SOBRAN PATRULLAS

¡Maldita realidad..! Cuando Miguel Ángel Mancera Espinosa e Hiram Almeida se habían autoconvencido de que en la CDMX no hay cárteles de la droga, ni operación mayor de la delincuencia organizada, que aparecen las narco escenas en Tláhuac, al estilo Tamaulipas, Monterrey, Ciudad Juárez y Matamoros.

…

Y como no hay peor ciego que el que no quiere ver, y además regala patrullas a otros estados, que sobran en la “tranquilísima” CDMX, los tiroteos, incendio de camiones y narcobloqueos por el abatimiento del líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”, son indicadores de “narcomenudeo”. Así que NO esté enchinchando y dejen al candidato que siga con su campaña.

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, A DOCUMENTAR DESVÍOS DE GOBERNADORES DEL NSJPA: TORRES LANDA

¿En dónde quedaron los recursos de los estados destinados para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal..?, es la pregunta que decenas de organizaciones civiles, como México Unido Contra la Delincuencia, de Josefina Ricaño y Juan Francisco Torres Landa, dirigen al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana del SNA.

…

Comenta a este espacio Torres Landa que la primera chamba de Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta y Luis Manuel Pérez de Acha será investigar en qué se gastaron el dinero los gobernadores y las autoridades de seguridad pública, esos que mantienen una campaña mediática para desmantelar el NSJP.

…

El comunicado es directo: “Se busca distraer a la opinión pública, generar miedo y encubrir ineptitudes. Basemos nuestros diagnósticos en evidencia y pongamos a buen uso nuestro incipiente Sistema Nacional Anticorrupción”.

