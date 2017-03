‘Guerra sucia’ en marcha por proceso electoral

Felipe Calderón y Humberto Moreira se enfrascan en una; si bien ex titular del Ejecutivo prendió la mecha, ex gobernador de Coahuila demostró que es de ‘corta’

Ya se veía venir: Aún no empiezan las campañas de los candidatos en forma oficial, pero la “guerra sucia” sí, con el afán de descalificar al enemigo.

Es lo de siempre: En lugar de propuestas, todo se resume a estar “pegue” y “pegue”, a ver quién aguanta, y, al final de cuentas, resulta que el vencedor de la elección debe ser “el menos quemado”, dejando a un lado al aspirante que esté mejor preparado y de buenas propuestas.

Esto viene a colación porque Felipe Calderón “prendió la mecha”, este domingo, con su declaración de que Humberto Moreira tenía nexos con el crimen organizado, y hasta le puso nombre y apellido: “En Coahuila hacían lo que querían ‘Los Zetas’; los principales líderes estaban, en ese estado, como en su casa, bien cómodos; vivían muy bien y nadie los molestaba”.

Pero Humberto, que éste sí es de “mecha corta”, le respondió más “rápido y furioso”: “Calderón le robó la Presidencia a AMLO en 2006”. ¡Seco!

Esta nota alborotó al medio político este domingo, que con estos dimes y diretes no fue un domingo cualquiera.

Y Humberto, no conforme con eso, se lanzó más a fondo, como buscando “noquear” a su rival: “Que no se haga tarugo Calderón; se robó la Presidencia; se la robó a Andrés Manuel López Obrador en 2006”, comparándolo con Victoriano Huerta, “igual de borracho, igual de ratero, igual de usurpador, igual de hocicón, igual de represor, igual de asesino”.

Y lo remata diciendo que nadie lo quiere en Michoacán: “A él no lo quieren ni en su tierra natal; ganas tiene de ir a su tierra natal y ganar una sección electoral; no es que no lo quieran; lo repudian”.

Ante el pugilismo que mostró Moreira, Calderón se quedó muy “tibio” y muy corto con sus acusaciones a Humberto.

No cabe duda que Moreira mostró sus buenos dotes de pugilista, pues hizo un golpeteo de cuatro bandas, pero sobre todo bailó y pegó al PRI y al PAN.

Las declaraciones de Humberto afectan al PRI, pues fue gobernador priísta, y también ex dirigente nacional del partido tricolor.

También daña al PAN, pues le quita legitimidad al triunfo de Calderón y, lo que todo mundo sabía, cómo un rumor, ahora, parece ser verdad.

Y, de paso, tómenlo con las reservas del caso, pero no sería raro que Moreira busque el “amor” de Andrés Manuel López Obrador, pues es el principal beneficiado con lo dicho por Humberto, de ahí que resulte que al final de cuentas se sume a Morena, como otros políticos lo han hecho.

Acuérdense de que AMLO se siente “Mesías”, que ha dicho que en Morena caben todos, hasta los de otros partidos; la única condición que les pide es que lleguen arrepentidos para que los “pecados” les sean perdonados.

Y Humberto, que tiene muchos, pues, bien podría sumarse a la causa de Morena de López Obrador y que le sean “purificados” todos sus “pecadillos”.

Reiteramos: El ex gobernador de Coahuila, como todo un pugilista’, dio un baile y un gran golpe al PRI y al PAN, y, de paso, se abrió las puertas con el partido de Andrés Manuel.

Muy pronto lo sabremos, pero, por lo pronto, la pregunta que surge es: ¿De Moreira a Morena?