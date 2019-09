Golpismo de Cuitláhuac y Morena elimina al Fiscal Winckler en Veracruz y va por terrorismo fiscal en Senado

Las señales son claras: El gobierno de la Cuarta Transformación parece dispuesto a todo para imponer su voluntad, desde leyes y códigos fiscales promovidos por la bancada de Ricardo Monreal Ávila en el Senado, que tratan a evasores a la par de miembros del crimen organizado, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, hasta remover a funcionarios autónomos.

…

A todas luces es una estrategia de terror que protagonizó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para imponer a un Fiscal a modo y echar fuera al incómodo Jorge Winckler Ortiz por un tecnicismo ridículo operado por la bancada de Morena en el Congreso veracruzano.

…

Un cerco de policías estatales operó el golpismo de García contra Winckler. Días antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador levantó el brazo del gobernador como espaldarazo por los yerros de la autoridad estatal en la masacre del bar “El Caballo Blanco”.

…

La idea es imponer un Fiscal a modo ante la impotencia de la SSP del estado y la autoridad federal en el combate al crimen organizado, y, por supuesto, taparle la boca a la Fiscalía autónoma.

…

Winckler queda temporalmente fuera, pero promete una pelea legal a fondo. En propia voz: “Dicha decisión es, a todas luces, ilegal, violatoria de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Asimismo, viola una Suspensión Definitiva vigente que prohíbe destituir al Fiscal General a través de mecanismos no contemplados en la Ley al momento de su designación. Además de una arbitrariedad, constituye un delito federal”.

…

“Mi intención y la de muchísimos veracruzanos es defender una Institución que debe de ser Autónoma e independiente del Poder Ejecutivo del Estado. Con esta ilegalidad no se ataca y perjudica a Jorge Winckler Ortiz, sino a la autonomía de las instituciones y a la independencia de los poderes”.

…

“En vista de las acciones violentas a través de las cuales la Secretaría de Seguridad Pública cercó y tomó las oficinas de la Fiscalía General del Estado, incluso utilizando la violencia en contra de Diputados y trabajadores de la Institución, hago responsable de mi integridad y la de mi familia al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”. Así la 4aT.

SIN ATRIBUCIONES, LÓPEZ OBRADOR ‘ABSUELVE’ A EX PRESIDENTES; SE NIEGA A INVESTIGARLOS

¿Corresponde al Presidente de México decidir a quién se investiga y a quién no..? En el primer caso es inducción y en el segundo obstrucción de la justicia.

…

“No vamos a investigar a los ex presidentes”, confirmó Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de Palacio Nacional, en una declaración que se interpreta como entorpecimiento del Ejecutivo a la justicia.

…

¿Qué pasa si existe evidencia o se pide la declaración de uno de ellos, como lo hizo Emilio Lozoya Austin con Enrique Peña Nieto..? El Presidente actúa a priori, en una especie de amnistía que tal vez no la necesiten los ex mandatarios.

…

A cualquier ciudadano se le investiga si es necesario hacerlo, evidencia mediante, pero no se le exculpa ni condena a priori; son atribuciones de la autonomía de la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero.

…

Pero, además, el Presidente ata de manos a la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros; de por sí, la esposa de John Mill Ackerman Rose “absolvió” al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sin siquiera indagar la información presentada en un reportaje de Carlos Loret de Mola.

…

Igualmente, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quedó paralizado en la investigación de la fortuna de Bartlett por la “sugerencia” presidencial y el espaldarazo en el Primer Informe de Gobierno.

…

Así que no vaya usted a pensar que se gesta el Poder de los Poderes que mete mano en el Legislativo y el Judicial; nada más son su-ge-ren-cias.

