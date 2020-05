Golpismo contra AMLO, epidemia en ciernes

Recuerdo que un tarde de visita al único amigo que tengo en la Cuarta Trasformación — ¿amigo? ¿qué digo? ¡hermano, por inimaginadas razones con origen en aquella oficina del PRI nacional cuando la Revolución Mexicana sufrió su derrota definitiva!—, le decía que sólo pido a la vida oportunidad de ver y escribir el descenalce de instauración de la Cuarta Transformación. Ojo, no relatar su final, sino hacer crónica sobre qué pasó con la misión histórica que se impuso López Obrador.

Como única respuesta me dio una palmada en la espalda y hablamos de otros temas de vital importancia para el país que lo hacían trabajar de día y noche.

Lejos estábamos de imaginar que muy temprano, a los 17 meses de iniciado el sexenio, se estaría hablando abiertamente de golpismo contra el gobierno, y no precisamente en los términos con que el Presidente López Obrador empezó a manejarlo en redes sociales y en sus conferencias mañaneras utilizando de pretexto el discurso pronunciado por el ex subsecretario de la Defensa Nacional Demetrio Ochoa Gaytán en un desayuno con el alto mando militar que encabeza el general Cresencio Sandoval.

Hoy recuerdo aquella plática porque leo, en al menos dos de los columnistas políticos más buscados de la capital de la República, revelaciones en el sentido de que el golpismo, cuyas consecuencias para el país me resisto a imaginar, no es una falacia mediática y si una amenaza real a la 4T que anida ya en muchas mentes y no sólo en las redes sociales infectadas por la infodemia.

No se trata de esas conspiraciones imaginarias a las que alude para victimizarse el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, solo porque cuatro diarios de los más reputados del mundo coincidieron en poner en evidencia en la misma fecha sus números sobre contagios del coronavirus en nuestro país, mi paisano y amigo Salvador García Soto, en El Universal, y en El Financiero, Darío Celis, a quien no conozco, pero respeto y leo a diario, parecieron ponerse de acuerdo para, utilizando las mismas fuentes, hablar de un “movimiento (empresarial) anti-AMLO” que incluso busca “el apoyo de Estados Unidos y que han intentado sumar a su propuesta golpista a un sector del Ejército y de la Marina, pero no han tenido éxito”.

Dice Chava que el grito de empresarios que ha escuchado Carlos Salazar Lomelí, del Consejo Coordinador Empresarial, refiriéndose a López Obrador es: “Que se vaya ya”.

Darío relata que en un encuentro de unos 4 mil líderes de todo el país que estaban conectados vía Zoom, “una de las preguntas (a Salazar Lomleí) fue como un dardo venenoso: `¿Crees que hemos llegado al punto de decirle a AMLO corrige o te vas´? Y vino la respuesta: “Parece que no entendemos la democracia que tenemos. Por más comunicados que ustedes puedan lanzar de que se vaya, el señor tiene el apoyo que le dio esa estructura democrática…

“Dentro de un año y pico (2022 cuando se pueda usar la Revocacion de Mandato) tendremos la posibilidad de hacer un rechazo de mandato. Si alguien cree que esa es la forma, por favor organícense. Yo también quisiera que la parte política del país hiciera su trabajo. Nuestro trabajo es apoyar las Pymes y Mipymes, a los empleos…

“Democráticamente nos vamos a tener que esperar. Esto es una catarsis sin duda. Pero definitivamente veamos si ese es el resultado que debemos tener. Y si eso es lo que todos queremos: unámonos, pero nada más hay que tener a los 30 millones de mexicanos detrás de nosotros”.

El Presidente haría bien en recuperar la amistad perdida con Salazar Lomelí porque es de las voces mas sensatas del sector empresarial, aunque el resto se concreta a manifestar su disgusto entre cuatro paredes y no son tan temerarias para gritar a los cuatro vientos lo que piensan, como el accionista de Soriana, Pedro Luis Martín Bringas, al cual García Soto identifica como líder del “Frente Nacional para la Remoción del Presidente Andrés ManuelLópez Obrador” (FRENA) porque así se presentó en redes sociales a través de un video de casi minuto y medio.

Se trata de “un grupo conformado por la iniciativa pública, no privada, que consta de gentes de todos los partidos, de todas las clases sociales, de todos los niveles, estudiantes y profesionistas, empresarios y es un grupo, que así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, estudiantes o profesionistas, así queremos que FRENA sea el detonante para que antes del 1 de diciembre de (2020) el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos a este país”.

Salvador sostiene que el FRENA ha tendido puentes políticos que llegan incluso al “movimiento de los gobernadores del Noroeste, formado por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, (y) se conecta también con el activismo de los empresarios en contra de López Obrador”.

Por lo que veo, el encierro y la crisis económica nos está afectando de más.

En principio tomé como vacilada la versión de que Pedrito Ferriz encabezaba un movimiento para derrocar a AMLO, sobre todo porque vi el video en que lo negó con vehemencia, pero sin desperdiciar la oportunidad para decir que con gusto se pondría al frente.

Pero Chava y Darío hablan de otra cosa, de un movimiento articulado que empieza a tomar forma a extremos impensables en el pasado reciente, por ejemplo los supuestos deseos separatistas de algunas entidades norteñas.

No es sólo una cuestión de las ahora no tan benditas redes sociales en donde ya se habla de la necesidad de que AMLO sea separado del poder, sino de agrupaciones que se sienten abandonadas y sobajadas por el gobierno, como los empresarios agrupados en el CCE y el resto de organismos del sector privado.

Ahora bien, López Obrador no es ningún ingenuo.

Quizás no estaba preparado para la pandemia del coronavirus ni para la caída de los precios petroleros, pero sin duda calculó las reacciones que tendría el cambio de régimen que intentaría y fue por ello que dio dos pasos estratégicos, al menos: compró la lealtad de las Fuerzas Armadas (a las que zahería en la campaña electoral) convirtiéndolas en una gigantesca empresa constructora, y ha puesto casi todo el tesoro nacional a disposición de sus proyectos asistenciales, tras de los cuales hay algo más que el deseo de ayudar a las clases más favorecidas, el crecimiento y fortalecimiento de su base electoral, un ejército que le es leal aun en estas circunstancias y otras que podrían ser peores.

Estas estrategias no fueron elaboradas pensando en el golpismo en ciernes a causa del coronavirus y la crisis económica, pero de igual forma le serán de utilidad por si la situación pasa más de encabronamientos aislados y de balandrones en busca de reflectores.

Por la salud nacional es deseable que lo narrado por Celis y García Soto sea solamente de catarsis de grupos de poder rumiando el abandono y la incomprensión gubernamental, pero si se tratara de algo realmente serio lamentaría no estar para cerrar mi ciclo profesional narrando lo inimaginable en cinco décadas de ejercicio.

Muy en especial porque cualquier intento de golpismo daría pretexto a pesadillas superadas en el siglo pasado, ni siquiera comparables a las de la centuria antepasada cuando liberales, conservadores, centralistas y federalistas diseñaron con sus pugnas el actual mapa del país y sembraron el territorio nacional con más cadáveres que el coronavirus o cualquier otra pandemia.