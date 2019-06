Gertz Manero merece una disculpa

La embestida fue contra el Fiscal pues no olvidemos que desde que inició su gestión lo “enfermaron”; ahora quieren que renuncie por “inmoral”

Con toda probabilidad no fue su intención y quizás toda sea consecuencia de su estilo de contestar a bote pronto, en especial sobre temas de corrupción e ilegalidad, pero lo cierto es que el Presidente López Obrador se metió a sí mismo y a Alejandro Gertz Manero, en tremendo brete al considerar “inmoral” que el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, lo sea a su vez del Fiscal General de la República.

En esta ocasión le falló el olfato innato e inigualable que posee para salir airoso de trampas menos evidentes. Simplemente no se percató de que la pregunta en la conferencia mañanera no fue contra el abogado del ex director de Pemex, sino para descalificar al Fiscal General.

Su respuesta sobre la supuesta “inmoralidad” en la relación profesional que mantuvieron Gertz Manero y Coello Trejo obliga al Fiscal General a por lo menos un pronunciamiento que necesariamente será utilizado para desestabilizarlo o por lo menos para provocar un distanciamiento temporal entre ambos.

En efecto, hará casi cinco años que Gertz Manero entregó amplio poder a Coello Trejo padre y a su hijo, Javier Coello Zuarth, para presentar una denuncia penal e investigar la muerte de su hermano Federico.

El poder se mantiene vigente, pero en los últimos tres o cuatro años los Coello no lo han usado; es decir, en términos reales ya no lo representan. En 2017, Emilio Lozoya solicitó los servicios del bufete de abogado de Coello padre e hijo.

Para mantenernos en la línea del tiempo, cuatro o cinco años atrás, Gertz Manero estaba muy lejos de imaginar que Andrés Manuel López Obrador sería Presidente de México en diciembre de 2018; más aún, ni siquiera supuso que podría ser el primer Fiscal General de la República pues estaba considerado para ser subsecretario con Alfonso Durazo en Seguridad Pública, una dependencia del Ejecutivo con nuevas funciones de la que fue titular con Felipe Calderón.

En esa misma línea del tiempo, en febrero de 2016 Lozoya renunció a la Dirección de Pemex y tampoco podía saber, cuando un año después contrató a los Coello, que Gertz Manero lo perseguiría como sería Fiscal General de la República.

Para ser concretos, ni Gertz Manero ni Lozoya tienen dotes de adivino como para que se considere “inmoral” que compartan abogado, por lo menos de manera formal porque, como ya mencioné, en los últimos tres años los Coello no han utilizado el poder que les extendió el ahora Fiscal General de la República.

Sólo falta que el Presidente también considere “inmoral” que cuando se encuentran Gertz Manero y Coello Trejo se saluden efusivamente. Debe saber que sirvieron al país en la PGR en tiempos de Pedro Ojeda Paullada.

Estoy convencido de que la embestida fue contra el Fiscal pues no olvidemos que desde que inició su gestión lo “enfermaron”; ahora quieren que renuncie por “inmoral”.

Indudablemente alguien quiere su puesto.

El Presidente ha demostrado varias veces que es capaz de rectificar por lo que no sería extraño que ya se haya disculpado con el Fiscal por lo duro del calificativo, y que en cualquier momento lo haga de manera pública.

Gertz Manero lo merece.