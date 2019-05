General Bucio rompe vocación civil de Policía Federal; avanza militarización… con capa caída por La Huacana

Nunca antes un militar estuvo al frente de la Policía Federal, de vocación civil. Por fin se les hizo al Ejército y a la Marina el abordaje de la organización que en múltiples ocasiones enfrentó a castrenses prepotentes y sospechosamente laxos en algunos operativos.

La mañana de este miércoles, alrededor de las 10:00, con el sigilo de una reunión privada en la Torre del Pedregal, llegaron el general Luis Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda Durán a los terrenos de Alfonso Durazo Montaño a atestiguar el nombramiento de Luis Rodríguez Bucio como comisionado de la Policía Federal.

Extraño el nombramiento, ya que, semanas antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró comandante de la Guardia Nacional. Modificaron la norma para no dejar vestigios de algún federal como cabeza de ese sector.

Después de la “rendición” del Ejército al crimen organizado en La Huacana, Michoacán, en el intercambio de 11 militares por armas largas incautadas, una atmósfera de confusión invade a las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que, ahora, la Cuarta Transformación no tendrá quien cuide las manos del otro, que para López Obrador eso significaba estar enfrentados.

Pero NO es así; para valorar el monitoreo entre las dependencias está el ejemplo de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Los Mochis, Sinaloa, por la Policía Federal.

El 8 de enero del 2016, elementos de la Marina intentaron arrebatar al líder del cártel de Sinaloa a los federales; ¿con qué intención? Nadie sabe, no obstante, los policías aguantaron fuertes presiones y no lo soltaron. Guzmán Loera fue trasladado al aeropuerto, a un avión de la institución, y los marinos se quedaron con esas intenciones extrañas.

ALEJANDRO MORENO ES DE LÓPEZ OBRADOR, DICE ULISES RUIZ: PEÑA, RESPONSABLE DE MEADE Y DE LA DERROTA

“El presidente Enrique Peña Nieto es el principal culpable de la derrota del PRI”, dice Ulises Ruiz Ortiz a esta casa editorial, y agrega: “Enrique Ochoa Reza y Alejandro Moreno Cárdenas son los responsables de romper los candados para que entrara un externo de candidato”.

El ex gobernador de Oaxaca aspira a la presidencia del CEN del PRI, al igual que el ex titular de Salud José Narro Robles y el gobernador de Campeche, Moreno Cárdenas.

Ruiz Ortiz asegura que en el proceso de modificación de estatutos del partido, previo a la elección presidencial del 2018, Ochoa Reza y Moreno se llevaron a Campeche la mesa de estatutos para materializar la maniobra que resultó en la unción de José Antonio Meade Kuribreña como candidato presidencial.

“Lo que NO quiere el PRI es más de lo mismo”, dice el oaxaqueño, al tiempo que exhorta a los gobernadores tricolores a no meterse en el proceso electoral, en referencia a una reunión, en el Estado de México, encabezada por Alfredo del Mazo que presumió Moreno como de “unidad del partido” en torno a su candidatura.

El ex gobernador se refiere a Alejandro Moreno como “AMLITO”, ya que, según su respuesta, sería el presidente del partido más cómodo para Andrés Manuel López Obrador, y desliza la idea de que posiblemente busque la candidatura por Morena con la bendición del presidente.

El activismo de Ulises Ruiz no es nuevo; es un priísta crítico de la nomenklatura del partido al menos desde el sexenio de Peña Nieto, a quien señala, con claridad, como el artífice de la estrepitosa derrota en el 2018, que lo llevó hasta el tercer lugar.

