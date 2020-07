Gabinete desinformado

Exageran en la Cuarta Transformación con la obsesión de romper con el pasado.

Aún nadie tiene explicación al desconocimiento del gabinete de seguridad y consecuentemente del Presidente López Obrador sobre paradero de Emilio Lozoya el viernes antes de la conferencia de prensa en Manzanillo.

Se supone que los flamantes integrantes del gabinete de seguridad se reúnen con el primer mandatario a las 6 horas para informarle del estado que guarda el país y eso incluye lo que pasó en la noche cuando dormían y lo que lo ocurrirá el día en que viven.

Fue penoso que López Obrador no tuviera conocimiento de lo que los reporteros que cubrían su conferencia sabían por el twitter publicado por la Fiscalía General de la República.

Pero lo fue aún más el papelón del secretario de Seguridad y Proteccion Ciudadana, Alfonso Durazo, que tiene a su servicio lo que fue el CISEN, el ahora llamado Centro de Inteligencia Nacional (CIN) que dirige el general Audomaro Martínez y que supuestamente está al tanto de todo lo que tiene que ver con seguridad nacional.

Y hasta donde sabemos, el ex director de Pemex es tema de seguridad nacional, tal y como en la mañanera reconoció López Obrador al afirmar que se debe cuidar su vida.

Se supone que las cabezas del gabinete de seguridad nacional, con excepción de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, viajan con el presidente para sesionar con él a las seis de la mañana y hablar de los temas que conciernen al país.

¿A ninguno se le ocurrió preguntar sobre el arribo de Lozoya a México que a esas horas era el tema más importante?

Se podrá argüir que no es tema de la Secretaría de la Defensa ni de la Marina, que tienen sus propios aparatos de inteligencia, y que por ello el general Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda no tenían vela en el entierro y poco les importaba el paradero de Lozoya, desconocido por el itinerante gabinete de seguridad.

Por donde se le vea, no imagino al general y al almirante desatendidos del asunto; a Olga Sánchez Cordero si, pero no a los secretarios de la Defensa y Marina conscientes lo que está en juego con el juicio al ex director de Pemex.

El chiste es que al obligado a estar enterado, el jefe del general Audomaro Martínez ,lo agarraron fuera de la jugada. A las 8 de la mañana no sabía aún que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, había burlado a la prensa en una maniobra peliculesca ya por todos conocidos.

Pero la desinformación de Durazo provocó que el presidente pareciera desinformado.

Vale la pena preguntarse por qué Gertz Manero no confió a López Obrador o a su gente que, por razones de salud de Lozoya, en el último momento ordenó su internamiento en un hospital simulando transportarlo al Reclusorio Norte.

Para efectos, el Poder Ejecutivo no supo durante 7 horas del paradero del ex director de Pemex.

Existe una explicación: celoso de su autonomía, Gertz Manero no se sintió obligado a informar al presidente. Si fue así, estuvo en su derecho e hizo bien, pero también existe la cortesía y más en esos niveles.

Desde donde abordemos el tema, no hay explicación, aunque ya sabemos lo que el Fiscal General piensa de la manera con que el Poder Ejecutivo juega con el debido proceso y la presunción de inocencia, algo que ha fallado en este caso.

Pero hay más, aunque esto no tiene que ver con Odebrecht ni Agronitrogenados de México, sino con la super estrella de la Cuarta Transformación, Hugo López Gatell.

Ayer, el secretario y el subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y López Gatell, respectivamente, plantaron a los gobernadores del PAN con quienes tenían una video conferencia a las 13 horas.

Poco después de esa hora, la GOAN (como se hacen llamar los mandatarios azules) informó vía redes sociales que “Hace unos minutos la Secretaría de Salud nos notifica la cancelación de una reunión para el día de hoy a las 13 horas programada con días de anticipación con el secretario Jorge Alcocer y el subsecretario López Gatell”.

El motivo de la reunión era “resolver los graves problemas que los estados enfrentamos en el manejo de la crisis sanitaria, además de las inconsistencias frente al Gobierno de México que suponemos urgentes y no pueden esperar más. Lamentamos la decisión. Seguiremos insistiendo”.

Por la tarde, en su espacio estelar, López Gatell minimizó el plantón: “Entiendo que esto lo habían acordado con Jorge Alcocer y quedó en pendiente, no hay intención de inhibir el diálogo, yo no tenía claridad de que era algo agendado”.

De paso recordó que el mecanismo de diálogo con los mandatarios estatales es a través de la CONAGO.

Llama la atención, de principio, el lenguaje de López Gatell. Por regla, cuando se refiere a su superior jerárquico, lo menciona como “mi maestro” y sólo le falta decir “mi guía”. En esta ocasión sólo pronunció su nombre, pero eso poco importa. Lo importante es que el encuentro lo habían acordado con el secretario de Salud y que él “no tenía claridad de que era algo agendado”.

¿En dónde trabaja y quién es su jefe?

Se dirá que son ganas de joder uniendo la desinformación del gabinete de seguridad con la descortesía de Alcocer y López Gatell con los gobernadores, pero se convierte en patrón si a esto añadimos que una secretaria omitió la autonomía universitaria en la iniciativa de la nueva Reforma Educativa, que alguien sustrajo de la oficina de López Obrador una copia de la carta con que pide al rey de España pedir perdón por la conquista, que el presidente se enteró por la prensa que su secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Spriú ya no quiere trabajar con él, etcétera.