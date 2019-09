¡Fuchi, guácala! Bienestar (Sedesol) promociona a AMLO

De que hay transformación, hay transformación. Aunque el panorama está nebuloso y no sabemos, a ciencia cierta, en qué estamos mutando. Grazno de pavor.

La metamorfosis de México, sin embargo, está en camino.

El problema es que muchas cosas, eventos, propuestas, estrategias, planes, respuestas, del actual Gobierno Federal parecen no tomar en cuenta ni las leyes mexicanas y ni siquiera el pensamiento de la gente (por no decir la opinión), así sea la del “pueblo sabio”, cuya existencia viene siendo un mero sofisma para decidir por encima de la legalidad.

Mi palmípeda situación me conduce a ser congruente, es decir, volver a graznar: Pensar que en la forma está el fondo, y que a la vuelta de algunos meses, o pocos años, digamos, Estados Unidos ya no podrá hacernos “bullying” porque seremos una potencia mundial casi como ellos. Y, entonces sí, que el señor Trump ya no diga al mundo que nos está “usando” porque el término hasta un significado despectivo sexual tiene.

Pero también tengo que ser congruente; mencionar y hasta reclamar, faltaba más, tanta descarada simulación. O sea, tampoco mi pecho es bodega.

Vaya, cosas como intentar pasar por encima de decenas de amparos (una de las aportaciones de México al mundo, desde hace más de dos siglos, en lo que constituye hoy el Juicio de Amparo para proteger las garantías individuales) para satisfacer un capricho bastante personal, como construir, a como dé lugar, un aeropuerto civil amarrado a uno militar, esgrimiendo “seguridad e interés nacional”.

O como hacerse el ciego, o el sordo, ante la lastimera agresión verbal y de burla que mencionamos del intransigente Trump.

O ver moros con tranchete en cualquier comentario de discrepancia, convirtiendo la conferencia “mañanera” en tribunal de barandilla o una mala copia de la Tremenda Corte, pero en la que todos los entrometidos terminamos siendo un ejército de “Tres Patines”.

Si cada semana nos sorprendemos con un nuevo episodio resultado de la “transformación”, no debe espantarnos el que se gestó desde hace casi mes y medio, pero que estalló en la figura presidencial la semana pasada, ante la denuncia del PRD en el Instituto Nacional Electoral, a principios de agosto, contra Andrés Manuel López Obrador y los “Siervos de la Nación” (antes colaboradores, ahora delegados estatales y coordinadores regionales) por el uso de propaganda personalizada utilizando nombre e imagen del Presidente de la República en eventos, principalmente, de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol).

El 9 de agosto, el PRD denunció que el Gobierno Federal “está cometiendo un daño a la vida democrática del país al destinar cerca de 3 mil 500 millones de pesos anuales para operar los recursos públicos de los programas de desarrollo social”.

En la entrega de apoyos, según el PRD, los “Siervos de la Nación” dicen a la gente que el dinero va de parte del Presidente de la República, y no de parte de un programa federal.

Una semana después, el INE determinó que quienes se encargan de distribuir programas sociales de la Presidencia de la República deben dejar de usar indumentaria o accesorios con el nombre o imagen del Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

Entonces, el INE dio a los promotores 48 horas para dejar de promover la imagen del Presidente.

Sin embargo, como mucho de lo que hemos platicado, a los “siervos”, la recomendación les valió un cacahuate y continuaron su labor, parecida, pero dimensionada nacionalmente, a la que supuestamente encabezó Rosario Robles, en el 2013, en Veracruz, que valió la renuncia de varios funcionarios de Sedesol locales, una lluvia de críticas a la hoy prisionera y la famosa frase de Enrique Peña Nieto “aguanta, Rosario, aguanta”.

El jueves de la semana pasada, la Unidad de lo Contencioso del INE citó a comparecer a López Obrador, a la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y a los delegados responsables de los programas sociales para el día siguiente.

Ya sabrán. Y mejor ni grazno.

En la “mañanera” del viernes, López Obrador desenvainó la espada (¡cómo se atreven; así no se puede pasar limpiamente a la Historia!); pidió que no lo confundieran. “Vámonos respetando”, expresó; “no somos iguales”.

No río; sólo graznar puedo.

Mandó al diablo el citatorio (¿y a la institución?). Dijo que no iría. Tenía la opción de responder por escrito al instituto.

Por la tarde del viernes se dio a conocer el contenido de la carta, firmada por su representante jurídico, Edgar Armando Aguirre.

¡Increíble! Afirma que él no autorizó la indumentaria de los “Servidores de la Nación” con su nombre escrito.

Afirmó que no tiene injerencia y que las pruebas presentadas por el PRD “pudieron ser alteradas o modificadas”.

¿Podríamos, deberíamos, creer que la Secretaría de Bienestar se echó sola el trompo a la uña, se aventó sola el tiro y que obró sin consultar a quien no permite que no lo consulten, y que, además, si algo le encanta es promoverse y promoverse?

Las diferencias con el INE no son nuevas ni los sorprendentes episodios acabarán alguna semana si la “transformación” apenas empieza.

Pero puedo ver signos de hacia dónde va la “transformación”. Visualizo que el gobierno lanza piedras (limpia la bodega de su pecho) y esconde la mano.

¿Será cobarde el INE? ¡Fuchi! ¡Guácala! Eso cansa y me canso.