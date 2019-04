‘Fotos cívicas’, calles de cuarta, señalización deficiente y más…

El civismo no es exclusivo de la ciudadanía.

El ejemplo más cercano, después del que surge de la familia y el individuo, es el que pone, o debe poner, el Estado, el gobierno.

Las normas que rigen cualquier aspecto en una sociedad se afianzan bajo un soporte de estructura y mecanismos que primero frenan la tentación de infringirlas.

Desde hace varios años, en México existe una disyuntiva que no se ha resuelto, la del del marco jurídico que falta o faltó siempre a los militares para cumplir la orden de combatir la delincuencia organizada sin tener que enfrentar juicios sumarios ante una presumible defensa o ataque en su contra, e incluso por daños colaterales en acciones para las que no fue creada su formación.

Es decir, ninguna norma debe enviar a nadie “a la guerra sin fusil”. Entendiendo esta connotación en el sentido de que la propia norma o ley no se convierta en trampa.

Eso mismo es lo que van a contener las leyes secundarias que concluirán la creación de la Guardia Nacional, o al menos eso se espera.

La muestra clásica que cuenta la historia del Derecho y la Justicia es aquella en la que una persona roba un pan porque no tiene trabajo ni dinero, ni ha comido.

Bueno, entonces podría cumplirse, cabalmente, la premisa expresada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, primero la justicia y después la ley.

Pero todo esto viene al caso porque, desde ayer, usted se puede convertir de un formal chofer o automovilista a barrendero de calles, pintor de paredes, “restaurador” de edificios, renovador de parques públicos, cantante, poeta o conferencista.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo a uno de los programas viales que ya se implementan, desde hace años, en otros países. La nueva modalidad para castigar a los automovilistas que infringen las reglas viales arrancó en la Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo.

El nuevo sistema de “Fotos Cívicas” sustituye al de “Foto Multas”, y la novedad es que no habrá sanción económica, sino que las infracciones serán acumulativas desde dos amonestaciones iniciales, pasando por cursos, “sensibilización” presencial, hasta concluir en “trabajo comunitario”.

Desde ayer, toda placa de vehículo inicia con 10 puntos. Las infracciones restarán puntos.

De acuerdo a la propia Jefa de Gobierno, como al Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, el nuevo esquema eliminará la corrupción, los abusos y la opacidad del anterior.

Bien por ello, pero el gobierno capitalino debe monitorear con detalle su aplicación, aun cuando estén bien identificadas las 58 cámaras y los 80 radares.

Vaya, habitamos una ciudad con una estructura vial pésima; cuestión de recorrer las colonias y las avenidas principales. La pavimentación es mala; malísima; los baches desbaratan autos a diario. Cientos de alcantarillas abiertas pululan por la Ciudad. La señalización para alertar al automovilista, y no llevarlo a una trampa, es reprobable.

El plan es copiado de países de primer nivel en donde la infraestructura vial es de alta calidad y va antes que la sanción. El gobierno no puede pedir a sus gobernados que cumplan mientras éste no lo haga con la infraestructura.

No basta tener o hacer calles con carriles de alta, media y baja velocidad; todo lleva una ingeniería y un agregado visual.

Países como Estados Unidos, Alemania y otros de Europa nos llevan ventaja porque hay normas para el ciudadano (en este caso automovilista), pero también tareas para el gobierno.

El tema es bastante abierto y se amplía hasta los motociclistas, los ciclistas y los transeúntes. En todo, hasta países con menos desarrollo nos superan.

Pongámonos parámetros. Para el automovilista ya está leída la cartilla. Va la del gobierno capitalino: Calles perfectas, magnífica señalización, cero baches, cero alcantarillas abiertas, cero topes fantasmas y, una muy importante, retiro de toda la chatarra rodante de rutas de micros.

Vámonos haciendo grandes, de primer mundo, pero juntos.

[email protected]

[email protected]

@RobertoCZga