FISCALES DE PGR DEJAN SOCAVÓN LEGAL DE ESCAPE A JAVIER DUARTE

Para todos aquellos que dudaban del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) basta con leer el relato de la audiencia de Javier Duarte de Ochoa con el juez de control Gerardo Moreno García para entender que con ese nivel de incompetencia de los fiscales de PGR nada es imposible.

…

De pena ajena los enviados del procurador Raúl Cervantes Andrade. Los tropiezos, desconocimiento del caso, torpeza e impericia, hicieron el día a la defensoría de Duarte, encabezada por Marco del Toro, ¡y eso que se trata del caso de corrupción más escandaloso de las últimas décadas..!

…

¿Será que los fiscales de Cervantes dejaron un huequito legal para que los abogados defensores hagan un socavón de escape..?, porque el propio acusado los metió en camisa de 11 varas. Solamente pudieron acreditar 38.5 millones de pesos, de la Secretaría de Educación de Veracruz, de los 438 millones que le imputó el Ministerio Público.

…

Y ya que el ex gober está en la CDMX hubieran invitado a la audiencia al titular de la Conago, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para presenciar el espectáculo y las verdaderas causas de la salida de los delincuentes de los centros penitenciarios, que nada tiene que ver con la “puerta giratoria”. Así se las gastaba Rodolfo Ríos Garza; vaya usted a saber las historias que contaba al jefe de Gobierno.

…

A ver si ahora entienden la explicación del Consejo de la Judicatura Federal, de Luis María Aguilar, la de María de los Ángeles Fromow Rangel, ex titular del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y también del Legislativo.

…

Las tres instancias señalaron, una y otra vez, las dificultades en la implementación del NSJP; estas apuntan al desinterés de gobernadores y alcaldes, a la falta de capacitación de policías, de ministerios públicos, y a toda la línea de mando de la autoridad de seguridad pública, ¡pero la verdad NO sabíamos qué tan burros son..! Abusan.

JOSÉ ANTONIO MEADE, OPOSITOR FAVORITO DEL CALDERONISMO

No sería la primera vez que el calderonismo ve con buenos ojos un proyecto de Enrique Peña Nieto, sin embargo, para que la coyuntura se repita depende de dos factores: Condiciones inaceptables en el PAN para la candidatura de Margarita Zavala y la decisión presidencial a favor de José Antonio Meade Kuribreña.

…

La posibilidad de que el PRI postule candidatos externos reubica al secretario de Hacienda en un lugar privilegiado de la lista. No hay otra forma de interpretar la apertura que dar nuevas rutas de Enrique Ochoa Reza para hacer competitivo al partido en contra de posturas de la vieja guardia, como la de Manlio Fabio Beltrones.

…

Fuera de pequeños roces en enero, en el debate del gasolinazo, el ex titular de Hacienda Ernesto Cordero Arroyo, destacado calderonista, mantiene una excelente relación con Meade Kuribreña, su sucesor hacendario, igual que Felipe Calderón Hinojosa.

…

Y si el camión de Margarita se atasca en el “piso disparejo” del PAN, el calderonismo podría aplicarle a Ricardo Anaya Cortés la misma que a Josefina Vázquez Mota en el 2012, donde resultó favorecido el proyecto de Peña Nieto. Ahí está la historia de testigo.

REGRESO SOLITARIO DE VICENTE FOX; NADIE LO ‘PELA’ EN EL AEROPUERTO

La foto lo dice todo. El caminar solitario por los atiborrados pasillos de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX, sin que nadie lo salude, a pesar de las miradas que identifican su rostro, debe ser demoledor para el ego de Vicente Fox Quesada.

…

Días antes estuvo en Caracas, Venezuela, como observador internacional, en el plebiscito de la oposición contra el presidente Nicolás Maduro. Lo rodeó una multitud agradecida, pero en México se interpretó como uno más de sus oportunismos para atraer reflectores. Los de su patético pleito unilateral con Donald Trump se apagaron rápidamente.

…

Las baladronadas contra Andrés Manuel López Obrador prometen contraofensiva a través de su ex amigo Lino Korrodi. Vicente NO tiene cabida en ningún grupo político; se le ha visto como figura de palo en largas antesalas en Pemex; no puede decirse que el PRI le mal paga; tal vez fue defensor, sin invitación, del gobierno de Enrique Peña Nieto; ¿en dónde está el 42.5% de los electores que le dio su confianza en el 2000? La traición se paga.

