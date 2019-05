Fiscal duro de roer para reporteros

El Fiscal General de la República resultó un hueso duro de roer para reporteros que acostumbrados a los nuevos tiempos, en los que se relaciona a cualquiera con delitos a base de declaraciones periodísticas sin esgrimir pruebas y sin la ley en la mano, intentaron sonsacarle respuestas sensacionalistas.

Durante una hora y 15 minutos, Alejandro Gertz Manero leyó un largo informe sobre los primeros 100 días de la Fiscalía y contestó varias rondas de preguntas sin rehuir los asuntos más espinosos, pero también sin dar gusto a quienes esperaban la nota sensacional.

Nunca cayó en la trampa, tan usual, de ofrecer al entrevistado la respuesta en la pregunta. Incluso, en un momento dado, el Fiscal preguntó, sonriendo, a su entrevistador: “¿Cuál es la pregunta?”

En realidad, las preguntas sobre asuntos escandalosos, como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los 137 muertos en Tlahuelilpan, la llamada “Estafa maestra” y Odebrecht, por ejemplo, fueron sepultadas por el informe sobre cómo encontró a la PGR que le fue entregada por Alberto Elías Beltrán, mejor conocido como “El Pollo”, que nunca pudo pasar de “encargado” a procurador.

Escandaloso es, por ejemplo, el rezago de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación, y 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas.

El Fiscal explicó que no existía un control de las denuncias o querellas presentadas, ni la integración de las mismas. Había agentes del Ministerio Público que tenían bajo su responsabilidad hasta mil casos, mientras que otros no tenían siquiera uno.

Conforme al texto que leyó y su oficina distribuyó:

“No existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago, por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de tres mil”.

Entre la serie de irregularidades que encontró destaca que de los 4 mil policías en activo, 800 estaban destinados a servir de guardaespaldas de funcionarios, ex funcionarios y políticos.

El desmadre era tal que “se encontraron compras multimillonarias de aeronaves sin justificar su necesidad ni su costo-beneficio y las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado. Entre 2013 y 2015 se realizó una inversión de más de mil millones de pesos en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad en judicializaciones concretas”,

De hecho, en 2013, la PGR compró un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental en 19.5 millones de dólares, cuando su precio es de 15.5 millones de dólares.

Quizás la única ocasión en que estuvo en consonancia con el modelo impuesto por la Cuarta Transformación en cuestiones periodísticas fue al denunciar que en la última parte del siglo pasado (y supongo que en lo que va del actual), la PGR y, consecuentemente, el Ministerio Público de la Federación estuvieron vinculados a un modelo de procuración de justicia al servicio de los intereses del poder.

Lo resumió en unas cuantas palabras. La PGR fue convertida en “un verdadero verdugo de (los) enemigos políticos (de quienes tenían el poder) mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder, lo cual llevó al país a un grado de intolerancia”.