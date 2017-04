Firmes crecimiento económico y empleos

Pese a los vaivenes económicos no hay crisis, precisa José Antonio Meade, titular de la SCHP

Invitado por Agustín Coppel, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, ofreció una magna conferencia en el Auditorio Enrique Coppel Tamayo de Sinaloa, titulada Diálogos por la Competitividad. Ahí, el funcionario federal habló sobre la situación financiera del país y aseguró que pese a los vaivenes económicos no hay crisis porque se ha mantenido el crecimiento económico y se han generado empleos. El secretario de Hacienda aprovechó el evento para destacar los logros del corporativo Coppel y calificó a la empresa como un “ejemplo”, ya que además de dar empleo a 100 mil mexicanos, cumple, con responsabilidad, con todas sus obligaciones fiscales. Enhorabuena por la familia Coppel. Hay que destacar que Meade atestiguó la firma de un convenio entre Financiera Rural, que encabeza el aspirante al Senado Mario Zamora, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

NUEVO FISCAL

Tras la ratificación, del Congreso de Sinaloa, de la terna propuesta por el gobernador Quirino Ordaz se eligió a Juan José Ríos Estavillo como nuevo fiscal general de justicia del estado; el funcionario se puso a trabajar de inmediato y dentro de sus aciertos figura su compromiso de analizar la situación en la dependencia y no proceder a despidos injustificados. El funcionario local tranquilizó a los empleados tras asegurar que antes de tomar cualquier decisión, primero medirá las capacidades del personal que trabaja en la fiscalía desde las pasadas administraciones, siendo una decisión inteligente dejar al subprocurador Martín Robles.

TENDENCIA

El apoyo del coordinador del PRI en la Cámara Alta, Emilio Gamboa, al senador Miguel Ángel Chico Herrera ya se está volviendo tendencia; cada que hay oportunidad, el líder priísta muestra, abiertamente, su respaldo al guanajuatense para que encabece el proyecto de su partido en las elecciones a celebrarse, el próximo año, en Guanajuato. Durante el arranque de campaña de Manuel Cota en Nayarit, Gamboa elogió a Chico Herrera, lo que muchos interpretaron como un “destape” adelantado, pero no fue la primera vez, ya que hace unos meses, en el marco de la Semana de Guanajuato en el Senado, ante los empresarios más importantes de la entidad, Gamboa destacó la labor del senador en favor de sus paisanos.

PRI EN SENADO SE CONGRATULA

El grupo parlamentario del PRI en el Senado celebró la decisión que tomó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que encabeza David Penchyna, para que los obreros se beneficien con la ampliación de un crédito hipotecario hasta por un millón 604 mil pesos; Emilio Gamboa consideró que ello es resultado de la Reforma Financiera que presentó el Presidente Enrique Peña y que aprobó el Congreso de la Unión.

NI FÓRMULAS FÁCILES NI ESPEJISMOS POLÍTICOS

Con actividades intensas en diversos estados del país, el secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora Jiménez, llamó a los priístas a desenmascarar a quienes proponen fórmulas fáciles y espejismos políticos de cara a los próximos comicios locales. En Guerrero, el senador con licencia aseguró: “Nos corresponde desenmascarar a quienes proponen fórmulas fáciles y espejismos políticos. Me refiero a la derecha conservadora que durante 12 años despreció la esperanza de la gente y despilfarró el ingreso petrolero cuando encabezó el gobierno federal, pero también a la izquierda radical, que exige la cancelación de los programas sociales y revertir las reformas económicas y sociales que han transformado el presente y futuro de la nación”, subrayó.

NEGLIGENCIA MÉDICA

A pesar de que el director del IMSS, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, se esfuerza para que el instituto cumpla con los derechohabientes, toda vez que ha logrado ordenar las finanzas del organismo y equiparlo con tecnología de punta, hay algunos que siguen arrastrando viejos vicios y que echan por tierra los logros de su director. Tal es el caso del personal del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, donde se encuentra el joven estudiante Juan Pablo Herrera en la cama 609 y quien, con fractura en el pie, desde hace varios días, no ha sido sometido a la operación que necesita bajo el argumento de que los médicos ya se fueron de vacaciones. Nos comentan sus familiares que el médico encargado de ese piso, de apellido Jiménez, no les da una solución y que incluso les ha dicho que si no pueden esperar que firmen su alta voluntaria. Desde aquí apelamos al profesionalismo de quienes sí les interesa cambiar la imagen del IMSS para que resuelvan esta situación.

WWW.hectormunoz.com.mx

@jhectormunoz

Facebook: dr jesus hector muñoz escobar