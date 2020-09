Financiamiento mafioso internacional

LA EXPERIENCIA INDICA QUE EN LAS GRANDES CRISIS EXISTEN GRUPOS QUE TIENEN ENORMES POSIBILIDADES DE GENERAR MAYORES INGRESOS GRACIAS A QUE GOZAN DE LA CANTIDAD NECESARIA PARA PODER ADQUIRIR, A PRECIOS DE REMATE, MUCHAS PROPIEDADES O INGRESAR AL SISTEMA FINANCIERO POR MEDIO DE LOS DEUDORES A LOS QUE SALVAN Y SE ASOCIAN.

Hoy, el gobierno y las autoridades de Italia entienden perfectamente este asunto y hablan de las acciones de la MAFIA ITALIANA en el desarrollo y actividades en la crisis, las inversiones financieras cuando el sistema bancario y la crisis económica obligan a recurrir a los fondos especiales fuera del control, y así, la invasión de recursos y el lavado de dinero se incrementa en todo el sistema, con ello, la fuerza económica y política de la mafia se incrementa en el país y cada día se fortalece de tal suerte que no hay forma de evitar su desarrollo por los métodos pacíficos, y por ello, las acciones de investigación y seguridad se deben incrementar a nivel internacional porque las líneas del sistema mafioso a nivel internacional son cada vez más importantes para que todo el sistema financiero generado por la delincuencia organizada tenga mejores rutas para su incorporación al sistema financiero y comercial en el mundo, lo vemos en México con los ingresos de la mafia centro y sur americana en el control del país y del sistema comercial e inmobiliario con relaciones políticas.

Lo terrible es que a pesar de que se escribe sobre el tema las autoridades de seguridad no realizan las investigaciones alegando que no existen los elementos para tomar infraganti los actos de la delincuencia organizada que opera en México, olvidando que además, lo grave, es que ahora ingresan al sistema de protección político en todo el país y se mantienen con mayor influencia en todos los niveles de la administración pública, incluyendo, porque no decirlo, al sistema actual y a los grupos y tribus de MORENA.

Entendamos que si en tiempos normales la influencia de los grupos de la delincuencia organizada llegaron a operar el principal sistema del gobierno como en los tiempos de Felipe Calderón, convirtiendo al país en un narco gobierno, es claro que, en los tiempos actuales, las condiciones de crisis y de necesidades operan mucho más a su favor y por esas razones van aumentando su influencia en las zonas marginadas y en los centros de producción y de refugio.

Ya hemos comentado cómo los grupos de Colombia han venido operando en México bajo el amparo de muchos grupos locales que requieren de su financiamiento y de su experiencia y por esos motivos se van arraigando en el país, no se podrá negar que en los tiempos actuales, salvo grupos especiales, en muchos sitios gozan de la protección de banqueros, comerciantes, empresarios, políticos y policías y es así que avanzan en muchas zonas, ahí están arraigados en los principales centros de abasto y de mercados del país, por este mecanismo logran operar muchos préstamos y lavar dinero, pero sobre todo, controlar las rutas de las drogas, armas, mercancías, gentes y dinero, por esa razón, también, están controlando las principales rutas de transporte y manejan los robos y presionan a los grupos transportistas a que se rindan a sus intereses. La realidad es que continúa el huachicoleo de gasolinas y gas y mantienen el manejo y operación de sus vehículos fuera de los centros donde les pueden continuar las pistas, por ello van operando en las carreteras y caminos vecinales que les permiten eludir cualquier operativo y mantienen el control de sus mercancías y dinero. Con esto van operando en muchos sitios necesitados del país, ya que como lo hacían los viejos grupos de narcotraficantes, ellos, surten de mercancías y servicios a esas comunidades alejadas y pobres y con esto garantizan su incondicionalidad, vigilancia y protección.

En la ciudades y en las zonas marginadas operan con las pandillas locales y las que ellos importan desde El Salvador , Nicaragua, Colombia y Honduras y las incorporan en las operaciones e instrucción de las MARAS y así van controlando muchos territorios en las ciudades con el manejo de calle por calle y el manejo total del transporte irregular que es el único que trabaja en esas zonas con lo que mantienen un control absoluto de quién entra y sale y de cómo se componen las familias y las manzanas de cada colonia controladas por ellos. Total que en esto estamos perdiendo muchos espacios y debemos entender que los nuevos tiempos no son de abrazos y besos sino de inteligencia y de investigación que permita recuperar muchas de las zonas perdidas, lo vemos claramente cuando en muchos sitios y colonias la policía ni siquiera puede ingresar a las calles porque son recibidas por los grupos de choque y lanzadas fuera del lugar por los mismos lugareños.

Si anteriormente en las centrales de abasto, por el número de operaciones financieras diarias se tenía un manejo de bancos y de prestamistas, hoy en día, están fuera del mercado o incorporados a las redes del control de los grupos mafiosos centro y sur americanos que controlan esas partes vitales del país.

Seguramente los grupos de seguridad tienen, cuando menos, una idea de la realidad actual pero no vemos acciones para evitar la expansión de tales grupos y pronto veremos, en el proceso electoral que se avecina, cómo se van comportando en muchos sitios, ya que tienen por fuerza que avanzar en el control y manejo político de sitios que les son vitales en la operación, al tiempo. que falta poco para comprobar lo que decimos. Ojalá no sea demasiado tarde porque el presidente se enfrenta con enemigos poderosos en muchos flancos y este es muy grande y fuerte.