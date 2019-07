Financiamiento inmobiliario de la maña

La realidad mata las especulaciones, muchas historias negras se han tejido a lo largo de la vida de los narcotraficantes en el país, de lo que estamos convencidos es que los narcotraficantes y los delincuentes de cuello blanco o de la delincuencia desorganizada o la organizada no existirían si no contaran con la complicidad de los políticos, militares, policías, empresarios y banqueros o especuladores financieros. No era raro escuchar a los policías y a sus jefes hablar de los cateos que se ordenaban cuando un mafioso caía en desgracia porque hacían muchos escándalos o porque no cumplían con sus verdaderos jefes a los que entregaban mes a mes enormes utilidades y, en tales condiciones, de pronto entraban en operación esos grupos especiales de policías y funcionarios y al llegar a las casas, además de los malos tratos se dedicaban al saqueo y al robo de todas las cosas de valor, ellos, decían con un cinismo especial que eso era el pago que les permitían sus jefes o lo que era lo mismo, el llamado “botín de guerra”, en algunos casos pudimos observar que las casas de comandantes caídos en desgracia o de capos cuando eran ocupadas por los “investigadores” eran desmanteladas, incluso levantando pisos y destruyendo techo y paredes en busca de los famosos “calvos” donde se escondían dinero o joyas de los grupos. En alguna ocasión fuimos testigos de que llegaba a una de las comandancias una camioneta cargada de billetes que se venían deshaciendo porque estaban llenos de hongos y se destruían, por ello, nos explicaron, que después de esas experiencia los dueños de esas fortunas, ocupaban las bolsas y los equipos para embolsar dinero al alto vacío y darles tratamiento anti hongos para que no se destruyeran los dineros cuando los mantenían ocultos en fosas, pisos, techo o paredes, además, muchos nos explicaban que la inmensa mayoría de los bienes y recursos se daban en “administración” a los banqueros o especuladores financieros ya que ellos tenían las formas de “lavar” esos recursos y destinarlos a las inversiones o reciclarlos a los flujos económicos ya sea en inversiones o en préstamos.

Por esas razones vemos que después de que se iniciaran las negociaciones de paz entre los grupos guerrilleros de Colombia, cuando los guerrilleros ligados a los narcotraficantes eran los que venían controlando la producción y traslado de los cargamentos de drogas, los jefes y comandantes, tanto los oficiales como los de la guerrilla, optaron por dejar inmensas cantidades de producto y de dinero que no se retornaba a Colombia, sino que se dejaba en Estados Unidos, Europa o en México, y tales niveles de circulante se vienen utilizando en esquemas de préstamos del llamado proceso de “gota a Gota”, donde con grupos de delincuentes locales, los colombianos, prestan dinero en efectivo cobrando tasas de interés enormes porque aprovechan la contracción de la economía y de que el sistema bancario tiene límites para otorgar los préstamos, a ellos no les importan las garantías tal como las demandan en el sistema bancario, ellos usan los recursos violentos y secuestran o liquidan a los deudores o a sus familias y para ello tienen ya un grupo de inversionistas en el sector inmobiliario de alto nivel y, por esas razones pueden ver obras de construcción de edificios que nadie se puede explicar cómo se financian, sobre todo cuando no existen los flujos financieros bancarios que puedan sostener ese ritmo. Así, usando la fuerza y la violencia esos grupos se han agenciado los bienes en mercados, en los sitios de comercio y las casas o terrenos que ellos quieren para usarlos en el proceso inmobiliario, pero los investigadores pues se hacen pentontos o están metidos en la complicidad y, por esa razón, jamás dan una en la lucha en contra del lavado de dinero.

Hace apenas unos días me comentaba una comerciante de un mercado que ella tuvo que recurrir a un préstamo de Gota a Gota, por un monto de cinco mil pesos y que al atrasar los pagos de los intereses, de pronto le venían cobrando cerca de doscientos mil pesos, como no tenía esa cantidad los pillos al lado de abogados que les sirven y notarios que legalizan las operaciones la despojaron del puesto que ocupaba y le recogieron la propiedad de un terreno donde tenía pensado, algún día, construir su casita. De nada sirvieron los ruegos y menos las denuncias porque cuando llegó a tratar de presentar la denuncia, los mismos agentes la convencieron de que eso era muy peligroso ya que esos pillos tenían matones y cobradores que podían hacer daño a sus hijos o familiares, así que mejor, dejo la demanda en paz.

A pesar de las denuncias que se han realizado y de que las autoridades financieras y públicas conocen del tema y de sus formas de operación no realizan ninguna investigación y menos investigan los financiamientos para la construcción de edificios de lujo que son usados para el “lavado de recursos” y la especulación financiera, tampoco investigan lo que sucede en las centrales de abasto cuando sabemos que por los movimientos de vehículos y mercancías es por ese camino que se distribuyen drogas o se mandan las cantidades de dinero de un lado al otro. Así han logrado controlar a los grupos de agentes e investigadores que mantienen a sueldo o a altos niveles de corrupción con el fin de que puedan operar con total impunidad por medio de grupos de prestanombres o bien, por los grupos que manejan el Gota A Gota en los mercados y centros de distribución, ahora, también, se meten en el transporte público local de las ciudades con el financiamiento de moto taxis o vehículos que integran al flujo de los demás ruteros, pero ellos así controlan las zonas, cuentan con vigilantes y saben que por este mecanismo pueden distribuir dinero o drogas y comercializar huachicol, total, en México, no pasa nada a los delincuentes ya sean de cuello blanco o de los que gozan de la protección y de la impunidad por el poder… así pues siguen las inversiones inmobiliarias y de empresas o comercios y se siguen expandiendo los grupos de delincuentes en todo el país…