Y la burbuja se rompió; los cara de astronautas y los amordazados

Este miércoles fue de festejo, en lo que quepa. Unos por la “Victoria” y otros por la Stella Artois o la Modelo. Además ya no somos “amigos”, somos “colegas”

Le llaman la “nueva normalidad”, pero yo me sigo llamando Goose, y con todo y que se escondieron por cuatro meses helos aquí nuevamente.

La fecha se había pospuesto, pero este miércoles nada lo detuvo. Con extrañeza, desconfianza y hasta duda, pero las sillas de los restaurantes de la Ciudad de México dejaron el abandono.

Era necesario salir, sacudirse el encierro, aunque en la calle o en el restaurant, fragmentado, no viéramos como pléyade de seres de otro planeta, miembros de la tripulación de “Perdidos en el espacio”.

Personas con caretas y gafas, con cubrebocas. ¿Quién me atiende y a quién saludo?

¿Cómo está señor misterio?

La “nueva normalidad”, mis plumíferos e inolvidables “colegas” (porque hasta esa deferencia cambió, antes era “amigos”) nos hace conquistadores del nuevo espacio.

Ayer miércoles, la dinámica, el saludo, la sonrisa, el susurro de mesa a mesa -aunque ahora con un distanciamiento de casi dos metros, volvió a los restaurantes.

Poco a poco, los seres semiocultos, los comensales, ocuparon sus asientos.

Parece que fue ayer, pero no, fue en marzo, cuando nos recluyeron en nuestras cárceles más íntimas y, debe suponerse, cómodas. Con más de 120 días de “apando familiar” ya ni graznar apetecía.

Bueno, hablo de nosotros, aunque, por mis graznidos saben que a mí el tal “coronaloquesea” sí me hizo lo que el viento a Juárez.

Pero la burbuja, ya insoportable, se rompió este miércoles apenas entreabrieron las puertas de los restaurantes en la Capital mexicana.

Pero ya tocaba, mis plumíferos colegas. Porque al hastío contribuyó que casi, como escuchar misa diaria, debimos chutarnos todas las tardes-noches al doc López-Gatell, para empaparnos de nuestra suerte, cuando ya de por sí el despertador sonaba con eso de la “mañanera” del otro López, con todo respeto.

Pero dejémonos de inútiles graznidos.

Esta semana fue de festejo, en lo que quepa. Unos por la “Victoria” y otros por la Setella Artois o la Modelo.

Aunque atrasadito, la Jefa de jefas, la de la Capital, doña Claudia Sheinbaum, por fin nos soltó el color naranja de ese semáforo que nomás traía daltónico a medio México.

Comenzó el lunes y para este miércoles, lo mejor, la apertura parcial de restaurantes. “No bares”, me advirtieron como si de mi fino plumaje escapara la incomparable esencia del lúpulo y la cebada.

La verdad, miembros de la gansa sociedad, este miércoles fue de celebración por doble victoria. La del Presidente más insultado en 100 años, lograda el 1 de julio del 2018, y la de la liberación parcial al Cheers! (lo sé, no bares).

Claro, con geometría social distinta, la nueva forma del arte humano, llamada “la nueva normalidad”.

Después de cuatro meses, me canso, pero no me canso. Ganso.