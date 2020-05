A ponernos la del Puebla, y a vencer al invasor

A ver qué tanta fuerza moral y no de contagio tenemos, ahora que este miércoles los mexicanos empezamos a caminar por el túnel.

Y nada de hacernos patos, ¡o gansos! Al intruso chino hay que sacarlo de México lo más pronto posible.

Y una de dos, o cerramos los ojos para que no nos invada hasta el hígado, o los abrimos para ver la luz que ya anunció, o ya la vio, el Presidente López Obrador.

Porque así está la cosa mis inolvidables plumíferos y palmípedos amigos. Ya con dos meses de zarandeada que nos ha puesto el tal muricélagus coronavirus, tenemos.

Porque eso sí, nomás pasando el castigo, como ha anunciado el Preciso, y los besos y abrazos van a ser como si estuviéramos sembrando árboles-flor en los parques, así es que escojan pareja: ceibas, palmas reales, flamboyán, maculi o guayacán.

¡Y a graznar se ha dicho!, cual si pisáramos el Jardín de la Emperatriz Carlota.

Y es que para llenarnos de valor, 2-fechas-2 nos caen “como anillo al dedo”. Digamos que este martes recordamos el 158 aniversario de la proeza del General Ignacio Zaragoza sobre aquel invasor francés, y que el próximo domingo es el gran día, el de las Madres. Del 5 al 10.

El lapso de cinco días pareciera todo un augurio porque coincide con las fechas en que el Covid-19, según las predicciones científicas (“me canso, ganso”), comience a descender su “curva” de contagios, aunque, también, es el momento en que los hospitales del país recibirán la mayor carga de enfermos.

Las históricas y afables fechas seguramente darán para buenos discursos de parte del Presidente, más -y no por desdeñar la Batalla de Puebla-, la de las mamacitas, eso sí, sin graznar de más, no haciendo referencia a quienes no piensan en ellas, los que no se portan bien.

Esta semana, pues, es momento para todo. Primero para hacer caso al comandante Salud, el doc Hugo López-Gatell, y no salir de casa, no salir de casa, ¡no salir de casa! Y decirlo hasta que nuestro inmaculado pescuezo arda.

Recordemos que esto es como el pecado de Adán y Eva. Si lo echamos a perder, el invasor chino puede hospedarse algunos meses más en nuestras ciudades como castigo a nuestra desobediencia, y como que ya de cuarentena estuvo bueno.

Hace falta acudir al peluquero, ir al puesto de revistas, a tomarse un café a algún restaurant, lustrarse los zapatos, sonreír, saludar, y habrá quien quiera salir a perseguir mariposas, total eso es la plena libertad.

Pero, además, son días para acrecentar el patriotismo, el amor a la Patria, a la Madre.

Como que esta semana es casi la puerta a nuestra salvación. Pero además serán tiempos de definición, si la prueba la pasamos con el mínimo dolor y la menor aflicción, casi nos ganaríamos el aplauso del mundo, como lo desea nuestro Presidente. Y quien quite y hasta el respeto de nuestro norteño vecino.

Así es que no es graznar por graznar, pero vayamos poniéndonos, para empezar, la del Puebla.

Es decir, el ¡viva! a Zaragoza, y aunque no haya ramos de flores para el domingo, porque no hay quien la surta, o porque tendríamos que enviarlo al cielo, y hasta allá la paquetería no llega, que como siempre nos echen la bendición.

Más allá del legado de Carlos Pellicer, como lo recordó el Presidente en días pasados en Palacio Nacional, cuando sembraba árboles tropicales, sí, en el Jardín de la Emperatriz, que en su “Discurso por las Flores”, dijo: “El Pueblo mexicano tiene dos obsesiones: / el gusto por la muerte y el amor a las flores”, esto se escribe de otra forma.

La prueba es grande y precisa, allá cada quién. Somos nuestro propio método “Centinela”.

Y a ver, si Zaragoza pudo, por que nosotros no. Este otro invasor también se va. Y ahora sí, de que me canso, ganso.

Cierto, ya me cansé.