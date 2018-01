Festejan Sheinbaum y Morena por candidatura de Barrales

Las encuestas siguen igual y no alteran el orden: AMLO, Anaya y Meade… pero las mujeres prefieran al precandidato priísta

FESTEJAN EN OFICINA DE SHEINBAUM CANDIDATURA DE BARRALES

Al final del día, el PRD salió con su miér…coles. Se confirma la preconcebida candidatura de Alejandra Barrales Magdaleno a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, pero NO se sabe si la mayor celebración de ayer fue en su oficina de campaña, o en la de Claudia Sheinbaum Pardo donde estaban eufóricos.

Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador se siente más cerca de Palacio Nacional que nunca, ya que el Palacio del Ayuntamiento está a sólo unos pasos, y la maniobra simuladora del PRD nomás no gustó a lo que queda del Sol Azteca.

Ya veremos en los spots de campaña de Morena contra la candidata de la coalición Por México al Frente las tomas de Barrales vestida de azul, con tooodo el panismo capitalino, como prueba de que la única izquierda en la CDMX es la de ClaudiaShein.

Pero eso al panismo de Ricardo Anaya y Mauricio Tabe NO le quita el sueño, lo suyo lo suyo es la candidatura presidencial, a fin de cuentas le corrieron la cortesía a Miguel Mancera Espinosa y él decidió vía un estudio nemotécnico a priori, de resultados previsibles, aprobado por Raúl Flores y su Consejo.

Así que si usted ve mañana a Claudia con una sonrisa de oreja a oreja, NO piense que tomó AMLODIPINO, una medicina que en realidad existe, prescrito para bajar, que recomendó en chunga el candidato de Morena a Enrique Peña Nieto, cuyas primeras cuatro letras coinciden con las del clásico de Macuspana.

SIN NOVEDAD EL ORDEN DE MITOFSKY: AMLO, ANAYA Y MEADE; MUJERES PREFIEREN AL PRIÍSTA, ¿FACTOR JUANA..?

Sin novedad en la formación de la última encuesta de preferencias electorales entre presidenciables de Consulta Mitofsky de Roy Campos, aun cuando algunos quieren desvirtuar con ‘consultas’ en Facebook, Twitter y hasta Nintendo y XBox.

Andrés Manuel López Obrador avanza 6 décimas de punto para obtener 23.6%, Ricardo Anaya Cortés 4 décimas, para llegar a 20.4% y José Meade baja 12 décimas para quedar en un 19.4%, y los candidatos independientes suben 8 décimas.

Un dato interesante es que el candidato del PRI Meade Kuribreña tiene una significativa mayor preferencia entre las mujeres que entre los hombres ¿factor Juana Cuevas..? Entre el público femenino obtiene 21% y entre el masculino 14.8%, 6.2% de diferencia, mientras Anaya tiene 2% más en mujeres y de plano López Obrador es al que menos damas lo siguen, 7.8% más bajo que los hombres.

¿Y los independientes..? De plano Margarita Zavala NO es profeta en su género, obtiene 3.7% de mujeres contra 6% de hombres; de igual forma Jaime Rodríguez “El Bronco”, 2.3% contra 4.3%, y eso que la encuesta todavía no mide la misógina frase “Mi caballo come menos que mi vieja” y que gasta menos en su acompañamiento.

OOOTRO COQUETEO DE MORENA A BELTRONES, AHORA DE SÁNCHEZ CORDERO, PROPUESTA A GOBERNACIÓN

Comentamos ayer sobre la defensa que hace el destacado militante de Morena Ricardo Monreal Ávila de Manlio Fabio Beltrones Rivera, por el caso de presunta triangulación de recursos de Hacienda del entonces secretario Luis Videgaray Caso a campañas del PRI, vía César Duarte Jáquez, que contrasta con el silencio de personajes tricolores.

Pues ayer la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación si gana la Presidencia, confirma la fiabilidad de Beltrones en la Postdata de su columna de Milenio.

Dice Sánchez Cordero: Ricardo reflejó las cualidades de este enorme personaje de la política mexicana de las últimas décadas. A mí me gustaría resaltar dos aspectos de su persona: primero, Manlio es un gran ser humano.

Continúa: A través de su fundación Beatriz Beltrones (en honor a su madre), además de programas importantes de apoyo a la salud de las mujeres, ha beneficiado a cientos de niñas y niños que han tenido la oportunidad de estudiar a través de las becas que otorga, proporcionándoles casa, alimentación y vestido. Segundo, Manlio es un auténtico e incondicional amigo. Me consta.