Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA)

Con la participación de más de la mitad de los países del planeta, mismos que tienen representación diplomática en nuestro país, se inauguró el pasado 14 de abril la décima edición anual de la Feria Internacional de las Culturas Amigas. En el Zócalo y la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico se asentaron las modernas instalaciones portátiles para la muestra. La ceremonia de inicio se llevó a cabo en el Museo del Antiguo Palacio del Arzobispado de la calle de Moneda, donde se presentaron bailes, cantos y pasajes de China que fue el país invitado de honor en la décima edición de la ya tradicional convocatoria de las culturas. El embajador de China hizo patente su agradecimiento y respetuosos saludos al gobierno de la Ciudad de México y expuso una síntesis del ímpetu de China en su crecimiento económico, casi cinco veces mayor (9.5 por ciento), que el de México.

La afluencia de visitantes al Centro Histórico con motivo de la feria se estima que puede llegar a las 4 millones de personas durante las dos semanas que estará instalada. El beneficio no es sólo el de la hospitalidad de los mexicanos y el agrado de encontrarnos con otras culturas distintas a las nuestras, que nos permite apreciarlas y reconocernos en la diversidad de las que las conforman el mundo. También, es una oportunidad educativa para que las nuevas generaciones se informen de la pluriculturalidad, como riqueza de la humanidad que debe suscitarnos el muto respeto antes que las fatídicas guerras destructivas.

Con acierto se celebra la feria en dos sitios. El Zócalo para albergar los stands con muestras de los objetos más característicos de cada cultura en cada país. En la Plaza de Santo Domingo para degustar la variedad gastronómica del mundo. En ambas la música, las artes plásticas, las danzas y distintas manifestaciones actuarán en un foro donde los visitantes podrán deleitarse con las múltiples expresiones culturales de las distintas naciones. La variedad de vestimentas, idiomas, rostros, cantos, convierten al Centro Histórico en una nueva experiencia internacional de convivencia fraterna, para conocernos y aceptarnos en la misma casa común.

Qué más quisiéramos que el antagonismo racial y las deformaciones religiosas que alimentan la destrucción en el Oriente Medio; atizadas por el supremacismo norteamericano, revirtieran su enajenación espiritual para reencontrarse en sus orígenes comunes y al margen de las coyunturas políticas, de sectarismos y prejuicios, para verse en el espejo de su identidad humana compartida y reconocerse, en los valores esenciales que nos impone la cultura del bien en la que todos los hombres nacemos con igualdad de derechos y con capacidad para convivir sin devorarnos unos a otros. Ese es el mensaje de fondo de la FICA 2018.

No es una tarea fácil el concitar el interés de otros países a través de sus embajadas para participar en una exposición internacional de cultura. Son comunes las invitaciones a certámenes, concursos; exposiciones o shows, que tienen como propósito una promoción comercial, de intercambio o concurso tecnológico o, incluso, ferias de libros. Hacerlo en un espectro amplio de artes en todas sus manifestaciones, como expresiones culturales populares propias de cada pueblo y nación, no es común y entraña no sólo ser buenos anfitriones y ganar reconocimiento de otros países con algo más sustancioso que es acercar al mundo para vernos en lo mejor y característico de cada uno, para convivir en ese espíritu humano universal que no tiene latitudes, ni espacios reservados.

Por ello fue destacado el enfoque que al final del acto le dio José Ramón Amieva cuando señaló que más que los acuerdos o concertaciones económicas, financieras y hasta diplomáticas, lo que más une y genera amistad entre las naciones es la cultura. Aquí hay diferencias y diversidad pero no hay jerarquías. Hay fraternidad y colaboración pero no hay paternalismos ni imposiciones. En la cultura es inherente la libertad porque cada nación manifiesta y expone sin cortapisas su identidad no para ser comparada o ponderada respecto a otras, sino para ser compartida y respetada recíprocamente con las demás. La verdadera humanidad es la que se acepta y convive con todas, porque quiere para sí, lo que está dispuesta a dar para el otro.

La FICA también celebró la más moderna modalidad de la cultura en lo que se conoce como diseño al tratarse de una disciplina profesional que estudia y aplica creativamente en el entorno humano, las formas con todo su contenido conceptual y práctico que satisfará más la vida y su desenvolvimiento para conciliar lo estético, bello, atractivo, con lo práctico, funcional y accesible.

El stand de “The Design Week México” servirá de preámbulo para la declaración de la Ciudad de México como capital mundial del diseño, que recibirá en la capital de la República a las más altas y calificadas figuras del diseño moderno y su crecimiento dinámico en cada día más áreas del desarrollo la existencia del hombre sobre el planeta.

Total, un acierto que vale la pena disfrutar por el privilegio de vivir o visitar la CDMX. Otras ferias o actividades semejantes emparentadas todas con la cultura, servirán en estos tiempos de antídoto contra la violencia y los arrebatos bélicos de los nuevos racistas ignorantes y peligrosos que abominan el pensamiento y la capacidad del hombre para crear arte y belleza por encima del egoísmo y ambiciones pueriles de presión ilimitada.