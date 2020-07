Falla pronóstico a AMLO; no tenemos con qué pelear con Trump

Fue al Presidente López Obrador a quien falló el pronóstico. Nadie en México apostó que se atrevería a viajar a Washington solo para pelear con Donald Trump; eso no lo habría hecho ni Vladimir Putin que tiene con qué amenazar y con qué responder, mucho menos él que se considera amigo del Presidente norteamericano y es correspondido … hasta hoy.

Es cierto que lo conocemos como peleador de plaza pública, capaz de descontar a su oponente con un alud de adjetivos, pero también lo es que no se le sabe majadero dispuesto a insultar a su anfitrión en su propio hogar, mucho menos si este es la Casa Blanca.

No estamos en 2017 ni 2018 cuando quería ser Presidente y temía que Enrique Peña Nieto pudiera hacer algo para evitarle llegar; entonces se atrevía a decir y escribir lo que consta en libros y hemerotecas porque el discurso belicista de entonces contra Trump le convenía electoralmente.

Se equivocó en el pronóstico porque después de su insistencia en las vísperas del viaje en convencernos de la amistad que lo une con Trump (ya el tiempo nos dirá qué tan temporal es), cualquiera sabía que no pronunciaría palabra alguna que molestara al anfitrión, ni en el Jardín de las Rosas ni en privado.

Ignoro si cuando se sentaron a platicar en solitario, intérpretes de por medio, Trump le anunció que, en correspondencia por la invaluable visita que mucho le ayudará en sus pretensiones reeleccionistas, le tenía de regalo a César Duarte, envuelto en papel de china y con un moño en las muñecas para evitarle huir.

La detención en Miami del ex gobernador de Chihuahua revivirá el tema del financiamiento ilegal al PRI y ayudará a Morena en las elecciones intermedias de 2021.

Me ayudaste, te ayudo, pudo haberle dicho el mandatario norteamericano.

Si fue así, es de imaginar el gusto con que López Obrador se plantó ante el micrófono en el Jardín de las Rosas. Si se enteró del obsequio después de firmar el comunicado conjunto, quizás se arrepintió de no haber sido más solícito.

Es de imaginar el discurso que habría pronunciado si el obsequio hubiese sido el anuncio de que nos enviarán a Genaro García Luna para ser juzgado en México; sin embargo, a diferencia de otros países que copiamos su sistema federal, en Estados Unidos continúa existiendo la separación de poderes.

No, la intención de López Obrador de salir del país por primera ocasión en el sexenio para visitar Washington no fue la de ir a pelear porque, según se dijo en el Jardín de las Rosas, no hay tema de discrepancia; ni siquiera el muro o el supuesto maltrato a nuestros migrantes, de hecho o palabra.

Todo lo contrario, emprendió el viaje a Washington, sí, por el TEMC, pero fundamentalmente “para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su Gobierno y a usted Presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos”.

Y por la “comprensión y la ayuda (del Presidente Trump) que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del Covid-19″.

Más aún, el viaje valió la pena para agradecer que Trump “no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente”.

“Por eso estoy aquí –enfatizó el mandatario mexicano– para expresar al pueblo de Estados Unidos que su Presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto, nos ha tratado como lo que somos: un País y un pueblo digno, libre, democrático y soberano”.

Visto así, López Obrador, que agradeció la gentileza de tratarlo con “comprensión y respeto”, en lugar de “agravios”, no viajaría a Washington en plan de camorra. Cualquiera en México lo sabíamos.

A algunos preocupaba, al menos en lo personal que Trump lo recibiera en modo Trump y que el mandatario mexicano contestara como sabe hacerlo, pero me equivoqué porque el Presidente de Estados Unidos hasta obsequió le dio antes de la comida, y no precisamente, como es costumbre, la pluma con que firmó el comunicado conjunto (por cierto, AMLO se trajo la suya y la que Trump le dio para recuerdo), sino al ex gobernador de Chihuahua.

Por otra parte, aún hay quienes nos emocionamos con algunos detalles que suelen pasar desapercibidos.

Uno que no es nimio, fue el final del discurso del Presidente López Obrador: los tres vítores a México en la Casa Blanca. Eso fue mejor que una buena pelea a base descalificativos o con los bates que intercambiaron.