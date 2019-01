Extradiciones: Traición a la patria

El gobierno mexicano a partir de Vicente Fox y sin el menor recato con Calderón, ha buscado congratularse con las sucesivas presidencias de Estados Unidos. A partir de que el tema del narcotráfico se agravó con motivo del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en las proximidades de Guadalajara, después de haber sido secuestrado y torturado en el estado de Michoacán, el hecho repercutió en las relaciones bilaterales por la participación del cuñado del entonces presidente de México Luis Echeverría, Rubén Zuno Arce quien fue encarcelado en San Francisco California en Estados Unidos. Ahí se mantuvo hasta su muerte en el 2012. La información sobre su juicio no trascendió en la prensa nacional, aunque como fue obvio desde lo ocurrido en 1985, ello condicionó la tónica de las relaciones México-Estados Unidos, al grado de que, como se sabe, el gobierno de Washington no fue ajeno a facilitar posteriormente el triunfo de Vicente Fox en el 2000.

Con Fox se abre una clara disposición a favor de los gringos en el periodo de los Bush al grado de iniciarse la alineación de México con EU en relación con el ataque a Irak y el inicio de la hostilidad contra el mundo Islámico. Adolfo

Aguilar Zínser nuestro embajador en el Consejo de Seguridad de la ONU renunció en protesta por ese cambio de la política exterior consagrada en la Constitución (artículos 39 y 89 fracción X). Ahí empezó lo que más tarde sería definitivo en cuanto a la proscripción de la política de relaciones internacionales. Se empezó a condescender en la extradición de presuntos narcotraficantes a la mínima solicitud y aunque la persona estuviere sujeta a un proceso judicial en México, por lo que se incurrió en una flagrante violación del máximo ordenamiento y los tratados internacionales.

La práctica anuente del gobierno mexicano para “cooperar” con el norteamericano llegó al extremo de que en el siguiente sexenio, después de unas turbias elecciones, entró Felipe Calderón, ofreciéndose a las órdenes de Bush hijo que se reelegía y quien vio la oportunidad de darle el espaldarazo a Calderón cobrándoselo con la “Iniciativa Mérida”, que lo obligaba a comprometer al Ejercito Mexicano en la lucha contra el narcotráfico para suplir la ineptitud y complicidad de las policías federales, estatales y municipales impidiendo la exportación de la droga y conseguir una buena bandera en su campaña para ofrecer a sus electores la respuesta de México para implementar una nueva época de blindaje de sus fronteras reduciendo la exportación de droga a la Unión Americana.

Todavía más, Calderón accedió a cualquier petición de extradición de procesados en curso, tratándose de delitos contra la salud, lavado de dinero y delincuencia organizada. Lo más delicado fue que se hizo con varios capos de alto nivel y que culminaron con Joaquín “El Chapo” Guzmán el que se les había escapado en distintas ocasiones pero que finalmente fue Peña Nieto el que se los pudo enviar como trofeo. Así se abrió un juicio en Nueva York en el que no se ha juzgado al “Chapo” sino que se ha exhibido la impresionante red de corrupción de México. La fila de testigos protegidos que han comparecido empezando por el hijo de un socio del enjuiciado, Vicentillo hijo del “Mayo” Zambada, el técnico colombiano Cristian Rodríguez y otros que soltaron el nombre de generales de alto grado.

Total, el caso “Chapo” pasó a segundo término y lo que se ha publicitado a cabalidad ha sido el estercolero de la administración pública mexicana. El daño que se ha producido a la honorabilidad de nuestro país no tiene precedente, las notas rojas han atravesado el mundo. Lo resultados pudieran ser imprevisibles en lo material y económico, pero son ya palpables en lo moral y el buen nombre de nuestro país. Sólo a un apátrida y débil mental podría habérsele escapado el medir las consecuencias cuando al extraditar a un capo se está entregando además la información vital para un conocimiento a fondo del fenómeno delictivo pero, asimismo, se entregó información estratégica de nuestro país para ser usada en beneficio de los intereses de dominio de la Casa Blanca.

Seguramente la Procuraduría de Justicia y los jueces en México guardaron la información dado que se trataba de los más altos niveles del gobierno y del Ejército y por temor o complicidad quedaron a resguardo del olvido para no correr riesgos. No se descarta que no obstante, al acceder a las extradiciones esos secretos se mantuvieran ocultos pero… el caso “Chapo” permitió airearlos para mostrar el nivel de conocimiento que el gobierno norteamericano tiene sobre los políticos en lo personal y del sistema en lo general. ¿Qué mejor arma podría tener el déspota del norte para mantener a raya la obediencia de los políticos mexicanos?

Ya se ha dicho que no se pretende imponer la ley sino mantener la tranquilidad. Por lo mismo quedará impune una vez más el más grave delito que un mexicano pueda cometer, el de Traición a la Patria porque está claro en el artículo 123 del Código Penal Federal que incurre en ese delito quien: “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero…”.