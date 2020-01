Existen los milagros

Pues el día lunes 20, ¡ay! estoy como tonto, esperando que las alarmas suenen, pero no, opto por bajar y encuentro a los vecinos también que bajaron por la hora, no por el sonido. Vivimos en la avenida Patriotismo y Eje 5 y la realidad es que suenan más los vehículos en sus ruidos que traen en el escape o en la corneta que todo lo que diga la señora Sheinbaum. No creo que esté tan sordo como para no escuchar las famosas alarmas, si el miedo no anda en burro, y cuando se siente cualquier movimiento en el edificio pues es lógico que esté alerta mucho más que la corneta, dicho sea con todo respeto, de la señora Sheinbaum, y bueno, dicen que existían en la imaginación de los burócratas sitios para reportar el funcionamiento de las cornetas de alarma, pero ya ve usted que en este país, es mucho más sencillo rifar un avión que reportar un daño.

Claro que todo esto que escribo lo hago con mucho cuidado, ya ven ustedes que el presidente dice que, cualquier crítica en contra de las trompetas o de los incendios o de los robos y asesinatos en la capital, en realidad son ataques de los fifís en contra de su especial colaboradora, la verdad es que en lo personal, me cae muy bien la señora, y creo que es de los mejores colaboradores del presidente, y así, pues ni hablar, nadie puede señalar que las trompetas de las alarmas, cuando menos por la zona donde vivo no sirven ni se escuchan, o cuando menos podremos decir como en el caso de los cocodrilos: pues sí se escuchan, pero bajito, como los cocodrilos vuelan, pero bajito.

Y ya que entramos en los vuelos nacionales y en las voladas políticas, pues es lógico que el que más se divirtió con la jalada de la rifa del avión es nada menos que el presidente, y perdón por eso de la jalada, en realidad se salió la expresión porque no hay duda de que al tratar el tema del avión, lo primero que tendríamos que hacer es mentarle la mamacita a Felipe Calderón que es el que realiza el negocio y lo hereda al presidente Peña, y este, pues entrado en gastos y gustoso de andar luciendo el avión de primer mundo por todos lados al lado de sus colaboradores y paseando de paso a la familia presidencial, que ahora, nos enteramos, pues la sufrían mucho en los jardines de Los Pinos, y esto pues debe doler y mucho al presidente Peña, porque al final de cuentas él le ponía buena cara a los malos ratos que, con seguridad, pasaba aguantando los caprichitos de las niñas de la señora o de los pleitos entre unos y otros chicos de la familia presidencial, el caso es que ahora que Peña Nieto, sabe que andan sobre Bazbaz y sobre Castillejos, y de ahí para el real, pues seguramente también sabe que a pesar de lo que diga el presidente, pues los de abajo hacen lo que deben y andan sobre sus huesos y lo traen marcado especialmente a donde vaya, así pues, el noviazgo tan cacareado pues en realidad no lo filtraba él o la novia, lo filtraban desde las oficinas de Palacio, y eso que dicen que ya no hay espionaje contra los ciudadanos…

Dicen y le puedo creer que el presidente Peña Nieto, tan fijado en la figura, pues pasaba mucho tiempo en el salón de peinados y vestidos, pues si lo vemos en todas la giras, no perdía ni la figura ni se despeinaba nada, menos andaba con la camisa sudada de un evento al otro, pues así es la línea del ex mandatario, y así se comportaban los achichincles cuando le daban por su lado, diciendo que era el hombre más elegante de México y que su familia pues era no solamente bien vestida sino bien portada, pero cuando comienzan los chismes pues salen muchas verdades, y es por ello que sorprenden las declaraciones de las niñas de la señora, diciendo que era una tortura andar en Los Pinos, y esto está para pensarse, es en realidad una forma de decir que ellas ni la “Gaviota” tienen nada que ver con las transas que realizaron sus colaboradores y que ahora le achacan al presidente, y si es así, pues no dudamos que pronto veremos, si no el escándalo, cuando menos el codazo de ladito que le darán al ex mandatario, a pesar de que AMLO alegue que no hay venganzas, pues le creemos, pero lo que sí hay es justicia y con ella pues muchos piensan que es la venganza a pesar de que solamente andan bolseando y sacando los dineros que se han robado muchos abusones, como en el caso que se menciona. Pues hay que investigar mucho y andar revisando todos los casos en los que ha participado la pareja, y de cómo, sus ligas, han llegado incluso en casos lamentables que un buen día daremos a conocer, y pues son tiempos en que cuando se limpia se saca polvo y se manchan muchas ropas. Se nos olvida que en los casos de gentes, no solamente se ligan porque son socios y cómplices, sino, también, emparentados y cuñados.

Y bueno, para los descreídos, indolentes, los de bajas pasiones y los incrédulos, pues les debo decir que siempre hay milagros, milagritos y milagrotes, pues siempre hay en el mundo hombres y mujeres de buena fe y de bondad enorme, y les quiero decir que ahora sí, pues se aguantan, porque ya me llegó la computadora que solicitaba en muchos de mis artículos gracias a que en la vida pues sí existen los milagros y la tenemos. Muchas gracias a mi entrañable hermano que me tiende la mano y me da elementos para continuar tecleando… pues a joder se ha dicho…