Exhorta Gamboa a sacar temas pendientes

Emilio Gamboa Patrón, líder de los priístas en el Senado, insiste en la realización de un periodo extraordinario de sesiones para sacar adelante los temas que el Congreso le debe a la sociedad. Pidió que éste no se utilice como rehén de los procesos electorales ni como objeto de canje o condición.

“Temas como el de la Ley de Seguridad Interior, la ley federal que endurece las sanciones para combatir el robo de hidrocarburos, la elección del Fiscal Anticorrupción y lo relacionado con el fiscal general no pueden esperar más”.

TERESO MEDINA VATICINA CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Que el nombre del senador Tereso Medina se perfila fuerte para aparecer en las boletas electorales del próximo año como diputado federal. Y es que el coahuilense realizó un trabajo invaluable en la campaña del candidato Miguel Ángel Riquelme, lo que, sin duda, abonó a su triunfo. Consciente que el PRI no la tenía fácil, Tereso Medina no se confió y estuvo incansable en sus actividades de apoyo. Una vez cumplida su meta, ahora, como líder de la CTM en Coahuila lucha por defender los intereses de los trabajadores de la entidad. En días pasados aseguró que pese a Trump, el resto del año hay una buena expectativa de crecimiento de la industria automotriz en la entidad, lo que trae consigo nuevos y mejores empleos.

MELY ROMERO PROMUEVE PREMIO INNOVAGRO 2017

Quien está cumpliendo a cabalidad el mandato del Presidente Enrique Peña es la subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Mely Romero Celis, porque siempre promueve acciones novedosas en beneficio del sector alimentario. Recientemente dio a conocer la convocatoria del premio “Innovagro 2017”, con el que se busca reconocer a las instituciones y organizaciones miembros de la red que hayan destacado por su contribución en el desarrollo de iniciativas innovadoras para la mejora del sector agroalimentario.

La senadora con licencia y hoy subsecretaria explicó que la Red Innovagro es un detonante y punto de vinculación que conjuga la investigación con el trabajo institucional.

El 17 de junio vence el plazo para participar en este certamen, en el cual pueden concursar todos los miembros de la Red Innovagro, instituciones u organizaciones postulados por esta red compuesta por 81 miembros de 16 naciones.

LUIS VEGA AGUILAR AL SENADO EN EL 2018

Que con el triunfo de Alfredo del Mazo, y las buenas cuentas que entregó en la campaña; Luis Vega Aguilar tiene 2 opciones en puerta: la primera: podría entrar en el gabinete del mexiquense como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, pero hay otros que lo ubican como fuerte aspirante a una senaduría para el próximo año.

Ya no habrá que esperar mucho para conocer su futuro político y es que el nativo de Sinaloa cuenta con gran prestigio como persona y como administrador.

Recordemos que actualmente es el secretario de Administración del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor y es de los pocos que tiene una extensa currícula que da cuenta de una gran experiencia en el pulcro manejo de los dineros públicos.

Se ha desempeñado en diversos cargos en la administración pública dentro del Gobierno Federal, del Distrito Federal y del Estado de México.

Fue subdirector de Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Económico y asesor del C. tesorero del Gobierno del Distrito Federal (1995-1998).

En el Gobierno del Estado de México fue secretario particular del secretario de Administración y Secretario Auxiliar del C. gobernador en el periodo comprendido entre 1999 y 2001. Asimismo, fungió como coordinador administrativo de la Secretaria de Administración y posteriormente como cajero general de Gobierno (2001-2004). No habrá que perder de vista a Luis Vega Aguilar, quien goza de la confianza y el respeto de los principales cuadros priístas, sobre todo de Enrique Peña Nieto y no dudamos que 2018 será un buen año para él.

GLORIA HIMELDA FÉLIX: OCEANOS LIMPIOS

Ante la gran variedad de residuos, principalmente plástico, que ponen en riesgo la flora y la fauna marina, la diputada federal Gloria Himelda Félix Niebla manifestó la urgencia de asegurar la sanidad de las aguas marinas, pues se estima que en la actualidad 6.4 millones de toneladas de desechos provienen de la tierra firme.

QUIRINO ORDAZ: MÁS OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA PESCADORES

Más acciones positivas lleva a cabo el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para su entidad. Ahora, a fin de diversificar la economía y generar nuevas oportunidades laborales a las familias de los hombres del mar, de visita por el campo pesquero “La Reforma”, confirmó que el estado adquirió el terreno donde está una vieja construcción, de dos hectáreas, que fue una planta procesadora, será derribada para dar paso a un atractivo turístico.

En compañía del alcalde de Angostura, José Manuel Valenzuela, y del secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo Ordaz Coppel, explicó que su gobierno pretende impulsar la economía de este campo pesquero para que sus habitantes tengan más y mejores oportunidades de trabajo. Enhorabuena.