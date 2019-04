Estrategia de AMLO para debilitar al Poder Judicial; 5 nuevos ministros anticorrupción en funciones del Trife

La estrategia de la Cuarta Transformación es clara: Estirar la liga, hasta donde sea posible, para debilitar al Poder Judicial. Después de varios intentos, sondeos y ciertas maniobras en las bancadas de oposición en el Poder Legislativo, el Ejecutivo podría imponer cinco nuevos ministros para someter al único poder autónomo.

…

En el primer intento, el senador Ricardo Monreal Ávila pretende “inflar” 45% la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con el pretexto de crear una Sala Anticorrupción, y, en lo que parece un juego acordado, la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, en su calidad de ministra en retiro, dice estar en “desacuerdo”.

…

En voz de Sánchez Cordero: “En mi opinión, creo que ya la Constitución tiene una Tercera Sección en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establece, precisamente, la integración de tres magistrados para ver el tema anticorrupción”.

…

Esta pequeña fricción con el coordinador parlamentario de Morena es necesaria para aclarar que el Poder Legislativo se manda solo -en apariencia-; de igual forma, con esa intención aparece la revelación del que el Presidente Andrés Manuel López Obrador NO fue informado de la iniciativa de Monreal.

…

El juego es imprescindible para probar que el Presidente de la República NO es el Poder de los Poderes y que el objetivo parlamentario de Morena es una legítima propuesta para hacerle frente a la corrupción, para poner orden en el Poder Judicial, y en la Judicatura, además de limpiar todo lo que haya que limpiar para salvar a México.

…

Por supuesto que nadie cree que Monreal se mande solo ni que Sánchez Cordero enfrentará la intención obradorista hasta sus últimas consecuencias, sin embargo, para este primer intento de estirar la liga y someter al Poder Judicial, los actores protagonizan su papel de acuerdo al guión.

…

En esta maniobra es importante para Andrés Manuel, y para las bancadas de Morena, dejar muy claro que son falsas las acusaciones de reelección presidencial y que tampoco es la finalidad de la Revocación de Mandato y de la modificación al artículo 35 constitucional.

…

Los temores: En los primeros cuatro meses no cesan los intentos para eliminar contrapesos para reconfigurar al Ejecutivo como el Poder de los Poderes. La Sala Anticorrupción podría ser, en realidad, el Caballo de Troya que desaparezca el Tribunal Federal Electoral.

EGRESADOS DE 6 MIL ESCUELAS REVIENTAN CONTRA MOCTEZUMA Y ANDRADE SÁNCHEZ

Una bola de nieve se le viene encima al titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán. Más de 6 mil escuelas en activo están totalmente paradas para expedir títulos y cédulas profesionales.

…

El motivo, desde septiembre, en la SEP de Otto Granados Roldán, se ordenó el cambio de títulos y cédulas físicas a digitales. Es hora de que no se han expedido por diversas circunstancias, agravadas por el cambio de administración sexenal.

…

Sin embargo, a los egresados les importa un cacahuate que la Cuarta Transformación cometa errores, y un día sí y otro también, como la contratación, en la Dirección General de Profesiones, a Eduardo Andrade Sánchez, el ex priísta que protagonizó un altercado, en un programa de Televisa, con Joaquín López Dóriga.

…

Peor aún, las escuelas se quejan de que Andrade no les da la cara y los egresados optaron por demandar a las escuelas porque simplemente no los titulan ni les dan las cédulas profesionales.

…

Así que los médicos, abogados, ingenieros civiles y muchos profesionistas que requieren el documento, además de luchar contra el desempleo, luchan contra las escuelas, y estas contra la SEP, que el 31 de diciembre decidió cambiar de proveedor digital para la expedición de los nuevos documentos, y el nuevo contratado -¿será sin licitación..?- simplemente no funciona.

