Estiércol en la sucesión priísta… y apenas empieza

La sucesión presidencial en el PRI amenaza con ser sangrienta… como siempre.

Ayer, Eruviel Ávila tuvo conciencia plena de sus posibilidades presidenciales como candidato del PRI; la artera agresión de que fue objeto delata la preocupación de sus competidores.

Curiosamente, ayer se cumplió un año del discurso con que Manlio Fabio Beltrones renunció a la presidencia nacional del PRI. Se marchó cargando la derrota en 7 gubernaturas, cuando llegó a pensar que ganaría 10 y quizá hasta 11 de las 12 en disputa.

De haber cumplido sus pronósticos de victoria, nadie lo habría parado para el 2018.

Es incuestionable que la debacle le fue construida en buena medida con candidatos impuestos por otros aspirantes presidenciales; que los promotores de unos actuaron en contra de otros, y que hubo actos de gobierno que indignaron a los electores y tomaron por sorpresa a la dirigencia priísta.

Nada nuevo en materia de sucesión presidencial.

Leo en el libro “Arturo Montiel desde Atlacomulco” que en octubre de 2005 unos individuos “tuvieron el atrevimiento de introducirse en la casa de mis padres, disfrazados de empleados de Teléfonos de México (Telmex); colocaron una escalera, saltaron la barda, tomaron fotografías y luego amedrentaron a mi padre; en el jardín de su casa le advirtieron:

“-Dígale a su hijo que podemos llegar a donde queramos, que renuncie (a la precandidatura presidencial del PRI)”.

Luego vino la persecución mediática en torno a su fortuna supuestamente “mal habida”. “¿Qué podía hacer?”, se preguntó el ex gobernador del Estado de México: “Proteger a mi familia y mi honra”, se responde.

He aquí su reflexión: “No podía soportar la muerte de ninguno de mis seres queridos, sólo porque estaba ilusionado por la candidatura a la Presidencia. Qué caso tenía obstinarme en la lucha política si tendría que cargar en mi conciencia con la muerte de uno de mis hijos, de mi esposa o de alguno de mis familiares… habría sido muy doloroso ser presidente con una lápida encima… Reflexioné y me dije que simplemente no podría resistir y corté por lo sano. Me retiré. Renuncié y preparé mi defensa legal”.

Pocos años después, el 11 de enero de 2007, falleció Mónica Pretelini Sáenz, esposa de Enrique Peña Nieto, quien ya desde entonces se perfilaba como aspirante priísta a la candidatura presidencial de 2012.

Cualquiera sabe que el doloroso episodio fue usado de inmediato para lastimar a quien, a pesar de todo lo que se inventó en su contra, llegó a la Presidencia.

La historia de las sucesiones presidenciales está llena de episodios como estos.

Apenas el domingo pasado le revivieron a Manlio Fabio Beltrones el “rumor no confirmado” de que no puede viajar a Estados Unidos porque, supongo, tiene temor de que la DEA lo detenga por ligas del pasado con narcotraficantes.

Lo cierto es que el entonces gobernador de Sonora exigió una investigación a la PGR; nada le encontraron, pues se sólo se trató de un artero ataque político, y desde entonces viaja a ese país cada vez que le viene en gana, tanto en misiones oficiales, como senador de la República, o como en noviembre pasado que estuvo en Washington para comentar la elección de Donald Trump.

Sin duda, las denuncias sobre espionaje gubernamental a periodistas y defensores de derechos humanos mexicanos, con información no confirmada que nos envió The New York Times, tienen como silueta de tiro al blanco a Miguel Osorio Chong, pues el Cisen, nuestra CIA o KGB, depende de él.

El secretario de Gobernación ya debe haberse acostumbrado a ser el negro de la feria, por lo duro y lo tupido.

En este contexto, a Eruviel Ávila no deben doblegar las campañas difamatorias que caracterizan a las sucesiones presidenciales. Hoy se ensañan contra él, mañana las víctimas serán otros.