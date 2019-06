Esteban Moctezuma lleva al baile a AMLO ¡y con falda..! lo mete en la agenda LGBTTTIQ de niños vestidos de mujer

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador NO quiera meterse en el tema, su secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, lo llevó al baile ¡con todo y falda..!

…

En la conferencia mañanera de este martes, Roberto Cruz, de IMPACTO, preguntó al Ejecutivo si la autoridad (SEP) no se está yendo al extremo al decidir que los niños puedan vestir faldas del uniforme en preprimarias y primarias públicas y privadas.

…

El lunes, en un evento de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en una escuela pública se presentó un programa impulsor de la “neutralidad”, para lo cual se giró la instrucción, a todas las escuelas, de permitir faldas en los niños y pantalones en las niñas.

…

El programa y la modalidad fueron avaladas por el titular de la SEP, empleado de López Obrador, por lo tanto, es responsabilidad de su gobierno por las decisiones tomadas en Educación Pública, así que la declaración presidencial “no me voy a meter en estos temas polémicos” NO es opcional ni puede evadir la responsabilidad tomada por Moctezuma Barragán.

…

La medida choca con la visión moral de López Obrador, aun cuando se dice respetuoso de las libertades y de las decisiones tomadas por el pueblo; el problema es que la falta en niños de preescolar y primaria NO se consultó con la población y corresponde a la agenda impuesta por la comunidad LGBTTTIQ y retomada por Sheinbaum.

…

Además, el impacto se puede medir por los cientos de memes que en menos de 24 horas llenaron las redes sociales, cuyos protagonistas son el secretario de Educación y, por supuesto, los escolapios fotoshopeados con faldas, en un aquelarre de bullying tremendo.

LEGISLADORES DE MORENA, CEGADOS POR LA LUZ DEL MUNDO; NAASÓN, EL MECENAS PEDERASTA, SEGÚN FISCAL DE CALIFORNIA

Todos de smoking en Bellas Artes hace menos de un mes, el 15 de mayo. La élite de Morena se dio cita para homenajear a Naasón Joaquín García, el apóstol de la secta La Luz del Mundo, hoy detenido por el fiscal de Sacramento, California, por delitos sexuales y pornografía infantil.

…

Naasón es un gran mecenas del morenismo; por la pasarela de Bellas Artes desfilaron el presidente del Senado, Martí Batres, el diputado Sergio Mayer, Félix Salgado Macedonio, Ricardo Ahued, Julio Menchaca, Gabriela Benavides, Roberto Moya y más.

…

Posteriormente al concierto en el máximo recinto cultural de México, cuyo costo tasó el gobierno federal en la bicoca de $4,500 pesos, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo con voz solemne y caritativa; “Hay que tener tolerancia”.

…

La realidad es que Naasón y La Luz del Mundo invirtieron mucho en Morena como para negarle el recinto a una secta religiosa y burlarse del erario con la “renta” de $4,500 pesos que quizá no paguen ni la limpieza de Bellas Artes.

…

Así que, según el fiscal general de Sacramento, Xavier Becerra, los morenos conviven con un abusador sexual y asiduo a la pornografía infantil vestido de apóstol cristiano.

MARKO CORTÉS TRATA DE CONVERTIR LA BRUTAL DERROTA EN ‘CRECIMIENTO’ DE ACCIÓN NACIONAL

Más que triunfalismo, parecía burla la de Marko Cortés Mendoza por el entusiasmo de explicaciones ridículas para suavizar la brutal derrota del PAN en Baja California y Puebla. Imposible después de 30 años de victorias que consolidaron al estado como un bastión albiazul.

…

En sesión de la Comisión Permanente del PAN se analizaron los hechos y el road media de Marko, y alguno que otro de su grupo, todos se reían por las maromas explicativas de un presunto crecimiento de Acción Nacional en votos, no en triunfos, una escena patética en cada presentación.

…

Sentenció Cecilia Romero: “En Baja California no perdimos en un declive, en un desgaste natural, sino en una situación de pérdida de confianza muy importante por parte del ciudadano. Prácticamente perdimos en todos los municipios, las diputaciones; es un golpe muy fuerte”.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos