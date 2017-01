Este año, Rusia dejará su recesión

Hace unos días tuve la oportunidad de charlar con Yuri Korchagin, embajador de Rusia en España, un diplomático culto que, casualmente, conoce bastante bien a México, dado que hace 40 años inició su andadura en el servicio exterior, precisamente, en el país azteca.

En lo personal me ha dado mucho gusto saber que le guarda “mucho cariño” a mi querida patria; yo creo que así como hay gente que deja huella de primera vista, también hay países que se quedan con uno para toda la vida.

En el último año, la Rusia de Vladimir Putin se ha reposicionado como uno de los grandes actores fundamentales en el juego y reequilibrio de fuerzas en la carretera de la geopolítica y, por supuesto, la geoeconomía (toda política tiene un interés pecuniario).

De alguna forma se vuelve a respirar, en el ambiente, un tufillo maloliente que nos trae a la memoria los peores años de la Guerra Fría, que estuvo a punto de convertirse en otro gran desastre bélico mundial.

No obstante, al preguntarle a Korchagin si estamos, de nuevo, ante su resurrección, o se trata de una nueva versión de Guerra Fría 2.0, el avezado diplomático me explicó que “no hay tal, en primera, porque no hay divergencias ideológicas”.

“Algunos países que no han superado los estereotipos de la Guerra Fría, a veces, suelen percibir tal actitud, de nuestra parte, como una señal de debilidad y tratan de imponernos, categóricamente, sus condiciones. Se equivocan. Es la señal de nuestra disposición a cooperar y tener amigos”, me dijo el embajador ruso.

En su lógica, lo que está aconteciendo es que estamos pasando de la unipolaridad hacia la multipolaridad, provocando –por ende- reacomodos, pero Rusia, insistió el experto, no quiere ni conflictos ni enemigos.

Empero, se siente un cambio de rumbo en la geopolítica con Rusia como un actor preponderante; ¿estamos atestiguando el resurgimiento del poderoso oso eslavo?

En voz de Korchagin: “El simple hecho de llevar a cabo una política exterior independiente, y defender intereses nacionales, se interpreta, a veces, como renacimiento de las ambiciones. Es la lógica que divide al mundo en los amos y los peones. Les invito a ver el Concepto de la Política Exterior de Rusia aprobada por el presidente Vladimir Putin el 30 de noviembre de 2016, que determina como la máxima prioridad de nuestra diplomacia garantizar las mejores condiciones externas para un desarrollo sostenible del país. Por eso, el principio básico de Rusia es resolver todos los asuntos internacionales vía diálogo, enfoques colectivos y consensuados”.

“No buscamos ni conflictos ni enemigos. Sin embargo, algunos países que no han superado los estereotipos de la Guerra Fría, a veces, suelen percibir tal actitud, de nuestra parte, como una señal de debilidad y tratan de imponernos, categóricamente, sus condiciones. Se equivocan. Es la señal de nuestra disposición para cooperar y tener amigos”, remarcó.

A COLACIÓN

Para Rusia, la esperanza es que 2017 sea mucho mejor en términos económicos (dejar atrás tres años de recesión) y políticos con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En este sentido, le pregunté a Korchagin si considera que con Trump se puede enfriar la tensión geopolítica y qué opinaba de sus críticas contra la OTAN, a lo que contestó tajante: “Cuando los líderes políticos comprenden la necesidad de restablecer el diálogo entre Rusia y el Occidente, eso comprueba la visión estratégica que tienen sobre las relaciones internacionales. En lo que se refiere a la OTAN, no formamos parte de esta alianza, la cual consideramos como un atavismo, sobre todo, después de haber desaparecido el Pacto de Varsovia”.

Rusia también es economía; estamos hablando de un preponderante exportador de gas y petróleo mundial que ha estado muy afectado por el shock de los petroprecios.

Para Korchagin, el balance está siendo mucho mejor de lo esperado: “Algunos políticos extranjeros pronosticaron el derrumbe de nuestra economía por las sanciones impuestas por Occidente. En 2017, nuestro Ministerio de Economía espera el crecimiento de 0.8% del PIB; en 2018 de 1.8% y en 2019 de 2.2 por ciento. El Fondo Monetario Internacional y la agencia Moody´s se mostraron aún más optimistas pronosticando el crecimiento de nuestro PIB, el año que viene, en 1.5% y 1.1% respectivamente. Los autores de las sanciones han estimulado a los empresarios rusos para aumentar la producción nacional en esferas como agricultura, industria manufacturera, altas tecnologías, ofreciendo, de este modo, alternativas a la importación”.

Respecto a las sanciones, el embajador ruso las condenó y calificó de “ilegítimas”, dado que van en contra de las normas de la ONU y la OMC, e intentan afectar la situación económica rusa y el bienestar de la gente.

“Lo más absurdo de las sanciones es que resultaron dañinas para sus autores. Mire, nuestro intercambio comercial con la UE bajó el doble, de 417 mil millones de euros, en 2013, a 235 mil millones de euros, en 2015. Lo mismo con Alemania, de 80 a 40 mil millones de euros, y con España de 11 a 5 mil millones de euros. Las pérdidas de las economías de la UE se estiman, ya, en 100 mil millones de euros; más de 785 millones corresponden a España, que estaba entre los cinco primeros exportadores de alimentos a Rusia y ahora bajó en posiciones. Para algunos ciudadanos europeos, estas cifras significan la pérdida de empleo, de ingresos fijos o, incluso, de un negocio familiar. La pregunta es ¿a quién beneficia esta situación?”.

