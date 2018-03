Estamos advertidos

En aquellos días dijo el Pejesús a sus discípulos: “(…) la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está manchada de corrupción (…) y los que defienden que se construya el aeropuerto en el Lago de Texcoco están metidos en el negocio de la corrupción”. ¿Cómo sabe que hay corrupción en esa obra?… ¿cuáles auditorías ha hecho?… ¿sabrá que no se compromete un quinto del presupuesto federal del próximo sexenio en esa obra?… por último: ¿y la presunción de inocencia?… nada, son corruptos porque él lo dice y lo que él dice es Palabra de Dios… mejor: Palabra de Peje (pero no lagarto, eso no, aunque algún día se sabrá de qué vive, algún día).

Suerte la nuestra que Diosito no nos deje de su mano. Nos ha enviado un redentor patrio, seguidor del Jesús Cristo, guadalupano, adorador de San Benito Juárez y devoto del apóstol de la democracia, San Panchito Madero, que es como El Pejesús ha dicho “sin ego” que será: “como Juárez y Madero” (entrevista televisada por Milenio, nota principal de su primera plana)… ¡Alabado sea el Señor!, que alguien le dé unas clases de historia al Pejecutivo.

¿Va a ser como Juárez?… o sea, sobre advertencia no hay engaño, don Benito fue Presidente 14 años (de 1858 a 1872, con cuatro reelecciones), y el pudor nacional nos hace omitir en la historia oficial la fama que en vida tuvo de cometer fraudes electorales (protomapache, inspiración y guía de uno de sus seguidores: Porfirio Díaz); pero el Pejehová se debe referir a las virtudes del prócer, no a sus humanas debilidades.

También declara que será como Madero, quien gobernó tan, pero tan bien, que contra él se alzaron en armas Emiliano Zapata y Pascual Orozco, que andaban trompudos porque don Panchito, ya aposentadas en La Silla sus democráticas nalgas, se olvidó de las causas sociales que movilizaron al país a su lado, para echar a don Porfirio… y fue tan, pero tan acertado, que dos veces corrió al General Victoriano Huerta y dos veces lo volvió a poner al frente de las fuerzas armadas del país, a pesar de las insistentes advertencias de su propio hermano Gustavo y del vicepresidente Pino Suárez de que era traidor y se los iba a escabechar, como hizo; si don Panchito no hubiera sido el campeón mundial de la necedad y olímpico de la ingenuidad, nos hubiéramos ahorrado la tragedia de una guerra civil de más de diez años, origen primero del tricolor régimen político del resto del siglo XX. Este es el otro ejemplo que quiere seguir don Pejeremías… ¡hossana en las alturas!

Y para que ratifiquemos nuestra fe en que él tiene chiquitito el ego, que es morigerado y humilde, dejó caer en esa entrevista la siguiente frase (que ya puede usted ir recolectando llaves para fundirla en letras de bronce): “No hay un movimiento en el mundo como el que estamos impulsando, que busque una transformación por la vía pacífica, con tanta gente”. ¡Que se oiga esa banda! Y vayan a los reapretadísimos infiernos los que recuerden las tomas de pozos petroleros, el cierre de Reforma: lo de él ha sido siempre la serenidad.

Lo que sí no hay que regatearle es que no hay un movimiento como el suyo en el mundo, pues no sólo es pacífico (a su estilo), sino que incluye la amnistía anticipada a todos los de la “mafia del poder”, y anda viendo el modo de ampliarla a favor de la delincuencia organizada (no lo ha decidido, lo está pensando). Sí: no hay igual.

A este varón de virtudes, sin embargo, por caridad, debe advertírsele (¡ay, no se vaya a molestar!), que debe cuidar sus compañías, porque trae con él a varios que piensan rarito; mire usted algunos ejemplos:

Citlali Ibáñez (a) Yeidckol Polevnsky, Secretaria General de Morena, el 31 de mayo de 2017, declaró: “El gobierno de Venezuela es un ejemplo. Maduro ha sido un presidente leal a su pueblo. Ayúdennos a hablar de lo grande que es el gobierno bolivariano” (véalo por usted mismo en https://streamable.com/mr36w). Y en octubre de 2016 señaló: “el gobierno de Venezuela es un ejemplo para nuestra vida”.

Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, dijo: “la integración de México en la Revolución Bolivariana: eso haría una gran diferencia con la situación que tenemos ahora, necesitamos ampliar esa revolución” (octubre 23 de 2017).

Aleida Alavez, que en septiembre de 2015, siendo diputada del PRD a la Asamblea Legislativa de la CDMX, se cambió a Morena, para beneplácito de César Cravioto, coordinador de esa bancada, quien al darle la bienvenida indicó que ella “coincide con la plataforma y agenda presentada por Morena y su líder nacional Andrés Manuel López Obrador”… bueno, pues doña Aleida, declaró: “Venezuela es ejemplo para combatir la pobreza, hay que asumir un modelo chavista encabezado por López Obrador”. ¡A todo dar!

O doña Dolores Padierna: “Vamos hacia una nueva etapa de este proyecto bolivariano en Venezuela, hacia un estado superior, un estadio superior de este proyecto que ha sido exitoso aquí, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, y lo queremos también para México” (abril de 2013).

A ver si estos morenistas, van tomando nota de lo que piensa su guía y líder: “Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela, eso debe de quedar muy claro, pura calumnia… Es una vil calumnia, un acto desesperado de la mafia del poder para meter miedo, porque no quieren dejar de robar, porque no tienen llenadera y quieren así asustar a la gente evitar que se logre un cambio verdadero” (lo dijo en Jalisco, el 31 de julio de 2017).

Lástima que no le hagan caso sus discípulos (porque hay más ejemplos, de admiradores-promotores de Maduro entre sus huestes, pero falta espacio), nomás quédese con lo que oficialmente expresó la embajada de Venezuela en México, en mensaje del 26 de mayo de 2017, en su cuenta de Twitter: “@EmbaVenMexico, Celebramos el acompañamiento del Partido Morena, su solidaridad y apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana”.

Luego que nadie se raje: estamos advertidos.