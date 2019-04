Estado de derecho, el gran ausente en el discurso de AMLO: Lo que no está prohibido tampoco está permitido

Alguien tiene que informarle al Presidente que no todo lo que no está prohibido está permitido, ya que desde Palacio Nacional salió un razonamiento que no aplica para funcionarios públicos: “Lo que no está prohibido está permitido”.

…

Con esa primera falacia llegó una segunda que ordena, mediante un memorándum, desobedecer la aplicación de una ley, sea cual sea esta, en este caso es la Reforma Educativa, para instaurar una nueva que “consienta” a los faltistas maestros de la CNTE.

…

El problema de repetir errores similares es que pareciera que de eso se trata la nueva gobernanza de la Cuarta Transformación, de sentirse “iluminados”, como dice el zalamero Porfirio Muñoz Ledo, y de pasarse el Estado de derecho por el Arco del Triunfo, evocando un concepto de justicia que sin la norma legal es mera especulación relativista.

…

Nadie se traga eso de que justicia es devolverles a los maestros de la CNTE los abusos que durante décadas sirvieron para “extorsionar” al gobierno con beneficios abusivos, que, además, derivó en una educación precaria y deficiente, en donde las plazas del magisterio heredadas era la mecánica para seguir rebuznando en los salones de clases, como pretenden Esteban Moctezuma Barragán y Elba Esther Gordillo.

…

Tampoco nadie se traga eso de que justicia es ponerle en la bolsa el presupuesto educativo para que se enriquezcan los líderes ni el hecho de que NO se les descuente salario por faltas, como dijo Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del miércoles, acompañado de Jesús Ramírez Cuevas (video).

…

¡Ahora resulta que les pagamos -ya que es dinero del erario, no del Ejecutivo, que lo ordena- el tiempo de protestas para que jodan al gobierno y a la población que los sufre, además de todos los usuarios de la educación pública en México..!

…

Perdón, pero eso NO es justicia; perdón, pero el ordenamiento a incumplir la ley NO es atribución presidencial; perdón, pero los funcionarios públicos NO pueden hacer lo que NO está prohibido; pueden hacer sólo lo que les es permitido.

INVASIÓN MIGRANTE PRENDE ALERTA DE SEGURIDAD EN CHIAPAS

Escenas de terror empiezan a darse en Chiapas por la estimulada invasión de inmigrantes que siempre deja en el camino elementos indeseables por falta de controles y el banderazo del gobierno federal.

…

En Tapachula circula una historia que no es leyenda urbana, donde un casero, molesto por la falta de pago y el escándalo de sus inquilinos de El Salvador, fue degollado al insistir en callarlos y cobrar la renta.

…

Y como el gobernador Rutilio Escandón lo menos que quiere es incomodar a su líder Andrés Manuel López Obrador, pues hace todo lo posible por ocultar el terror de los chiapanecos ante la oleada de caravanas, que cada vez se ven más peligrosas.

…

Al vía crucis de cubanos se sumó la segunda mitad de la llamada Caravana Madre luego de que, ayer, el Instituto Nacional de Migración de Tonatiuh Guillén López y la Policía Federal de Arturo Jiménez le impidiera el tránsito.

…

Cubanos esperaron a los centroamericanos a la orilla de la carretera costera, donde pasaron la noche; los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos los recibieron con aplausos y vítores.

…

El INM y la Federal impidieron que los cubanos siguieran su camino hacia el norte del país; pretendían evadir el control migratorio, el aduanal y el militar de Cerro Gordo.

…

Tales maniobras prometen repetirse una y otra vez, mientras la autoridad queda maniatada por presuntas políticas de derechos humanos donde nadie se compromete a controlar y dar buen cauce a los miles de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos, donde NO son bienvenidos, dice Donald Trump.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos