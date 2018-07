Espejismo o cambio profundo

Mucho se especula acerca de la o las causas del triunfo contundente de Morena que alcanza, en apenas cuatro años de vida, la absoluta mayoría en el Poder Ejecutivo y Legislativo Federal y, en al menos, seis estados. Se habla del hartazgo ciudadano por la práctica del ejercicio del poder por parte del PRI y del PAN que han caído no sólo en la más evidente ineficacia para resolver los problemas de la nación y defender nuestra soberanía, sino en la más grave descomposición moral de una corrupción descarada y extendida. La situación era inadmisible, surgió la opción de un partido que tuvo que asumir esa figura legal para participar en el lid electoral, pero que nació con la idea de ser siempre un movimiento que agrupara ciudadanía participativa para mantener permanentemente el principio de que la política no se entiende si no es para cumplir el fin de servicio a la nación sobre cualquier interés particular o grupal.

El caso es parecido al ocurrido hace 18 años cuando el PAN personalizó esa opción distinta, que ofrecía separarse de los vicios del poder concentrado del PRI. En aquel entonces, el entusiasmo como ahora, era generalizado. Vicente Fox sedujo a gran parte del electorado y se abrió a una amplia inclusión de corrientes políticas y de pensamiento, al grado que se pensó que efectivamente se trataba de un movimiento democrático que nos permitiera visualizar el fin del partido hegemónico en el horizonte de una democracia real, plural, transversal y de honestidad intachable. Poco duró la ilusión, el presidente de las botas integró su gabinete nada menos que con el timonel de la línea neoliberal privatizadora Francisco Gil Díaz y, por el otro lado, para no apartarse del rancio mecanismo de control sindical oficial, se abrazó con la “Güera” Rodríguez Alcaine (SUTERM) y así, progresivamente fue dando al traste con la confianza popular para acabar en un ridículo y frívolo sexenio con el agravante del descrédito internacional.

La experiencia fue de tal manera negativa que con ese resultado se corrió la versión de que el propio PRI había posibilitado el triunfo del guanajuatense para cubrir las apariencias, sobre todo con Estados Unidos, al poder exhibir un proceso electoral aceptable y un relevo y transición pacífica, para cumplir con los compromisos que el propio gobierno con Salinas había asumido entre las condiciones necesarias para la firma del TLC. El cuadro se reprodujo seis años después con Calderón cuando Bush buscaba la reelección y necesitaba más firmeza de México para detener la inmigración centroamericana y sobre todo, el compromiso de que México utilizara su Ejército para detener el narcotráfico que ya alcanzaba proporciones inaceptables. El Plan Mérida para convalidar el triunfo cuestionado de Calderón fue definitivo para el dramático desenlace de engendrar la ofensiva del crimen organizado que todavía hoy vivimos sin poder revertirlo.

Habría que tener cuidado con un simple paralelismo del 2000 y el 2018, pero ignorarlo del todo, podría también ser un equívoco y un riesgo imperdonable. Es obvio que en el 2000 el PAN había perdido ya toda la autoridad moral que lo había caracterizado como oposición real y respetable que era y que constituía indudablemente, un contrapeso del sistema político de partido oficial existente. La inyección de recursos económicos de desconocido origen y los de reciente asignación por parte del gobierno, que fueron aceptados justamente en la junta del Consejo Nacional en la que un grupo nos separamos del partido por considerarlo contrario al sentido ético de independencia que nos empeñábamos en sostener; hicieron que el partido alcanzara la igualdad con el PRI para, como obligaba la mentalidad de los nuevos miembros del PAN procedentes del mundo de los negocios, hacer competitivo el partido para poder ganar el poder y recuperara la inversión con altos rendimientos.

El PAN efectivamente creció y llegó al poder en el 2000 y en el 2006, la ciudadanía se entregó a la esperanza de terminar con los vicios del PRI y hacer progresar a la nación. El pueblo se equivocó. El PAN en lugar de interrumpir la secuencia priísta, para abrir un verdadero régimen de partidos independientes, se convirtió en un remedo del partido oficial. Claro para 2012, la capacidad y experiencia del PRI “en ingeniería electoral” con los sectores que le habían dejado intactos el PAN, lo derrotó coincidiendo ambos en que nunca se dejara llegar a la organización de izquierda liderada por Andrés Manuel López Obrador, que ya desde entonces los superaba.

Ahora México reconoce su error. Ha vivido en manos de dos partidos gemelos y mejor opta por la perseverancia y rectitud de la nueva fórmula nacida de la iniciativa de AMLO como movimiento que, para ser gobierno, adopta la forma de partido político Morena. Sería innegable la ayuda de los recursos públicos para el logro de las metas, pero es también evidente que la trayectoria de su fundador tuvo peso específico para el resultado. Su proyecto y la posibilidad de que pueda ser sólo un espejismo o repetición de otro engaño, dependerá del respeto al principio de congruencia política de sus principales actores. Morena tiene que volver a ser movimiento democrático en la calle sin condicionantes burocráticos, su objetivo intermedio: Alcanzar el poder, no puede condicionar la finalidad de servir a México en este momento Histórico. Son indispensables los hechos reales al encontrar la malversación del patrimonio público, sentar el precedente de su restitución obligada y sanción correspondiente para erradicar la impunidad y entregar al mexicano, el producto Íntegro de su esfuerzo y trabajo, que el buen gobierno democrático debe garantizarle.