Escaso de tiempo, Meade debe arrear a su equipo

La opinión generalizada es que no ha logrado desde la precampaña acuñar una frase a recordar, más allá del “yo mero” y del país “chingón”

En esas contadas ocasiones en que José Antonio Meade reacciona diferente a como tiene acostumbrada a su gente, sorprendió a unos pocos de su equipo íntimo al exclamar estar hasta la madre de que todos le dijeran lo que tiene que hacer.

Ocurrió después del desastre del primer debate ocasionado por el sobre entrenamiento. Tenía hasta tres equipos que le aconsejaban qué decir y cómo moverse ante las cámaras; en una sesión, dominical, por cierto, llegaron a estar 24 entrenadores que sólo consiguieron que el candidato del PRI hiciera de lado su prodigiosa memoria y hasta leyera textos preparados por sus expertos.

El resultado es conocido, pero sigue siendo un misterio cómo logró imponerse a los equipos de preparación (uno de ellos conducido por un experto peruano), se deshizo de casi todos y volvió a confiar en algunos muy pocos de sus más cercanos.

Envuelto en el misterio también está cómo fue que logró sentar en la imaginaria, como dirían los policías, o en la banca, según los futbolistas, a Alejandra Sota, no obstante que sus grandes palancas son Luis Videgaray y Eruviel Ávila. Desde luego no fue triunfo de Aurelio Nuño, permanentemente en conflicto con la ex jefa de prensa de Felipe Calderón.

Mayor misterio es cómo decidió confiar su imagen a Carlos Alazraki, el publicista que impresionó a Ernesto Zedillo por su manejo del Directorio Amarillo, pero al que, como a la señora Sota, en pocas semanas hicieron de lado pues aquel candidato del PRI, también escaso de tiempo y de popularidad (repudiado además por los colosistas) descubrió que no le servía, no al menos para lo que lo contrató.

No fue Alazraky quien hizo ganar a Zedillo; no fue suya la frase sobre el bienestar de las familias, empero, este fracaso no impidió que después hiciera daño a Arturo Montiel y a Roberto Madrazo con sus frases sobre ratas y madrazos.

Como sea, Meade se siente bien con él, sobre todo porque no ha intentado cambiarlo, como sus anteriores managers. Le ha permitido ser él y, si acaso, le ha limado algunas aristas.

Para el candidato y sus cercanos, a Alazraky se debe que se comportara de manera diferente en el segundo debate, que pudiera moverse con soltura entre los moderadores y los otros candidatos, que no le ganara el cronómetro y fuera un poco menos academicista en sus respuestas. Incluso llegó a llamar cínico a Ricardo Anaya.

Habrá que ver la duración del romance con Alazraki, pero sobre todo si le ayuda a aprovechar el tercero y último debate que, ese sí, será decisivo.

A riesgo de que exclame, “ya me tienen hasta la madre los que dicen lo que debo hacer”, quizás sea aconsejable poner en movimiento a los responsables de la difusión de sus mensajes.

No ha permeado ni siquiera su insistencia en su reconocida honestidad profesional, la constante denuncia del uso de Andrés Manuel López Obrador de los 3 mil millones para que vivan él y su familia, ni su reiteración de la presunta participación de Ricardo Anaya en lavado de dinero.

Por razones que nadie acierta a explicar, los medios de comunicación de la capital de la República no le dan la cobertura que merece o a la que, no imagino por qué razones, estarían obligados.

Las versiones extraoficiales que se obtienen en la cúpula gubernamental, priista y de su entorno íntimo, es que hay muchos que no han entendido lo que es una campaña presidencial y que ni siquiera se han percatado de que están en una guerra que, conforme a la percepción, están perdiendo.

Ocurren episodios que no trascienden, por ejemplo la decisión de último minuto de eliminar dos o tres eventos y reducirlo a uno, pero a los responsables se les olvida informar a los organizadores de los cancelados y la gente se queda esperando al candidato. Como ocurrió en Puebla.

También sucede que en ocasiones no hay decisión sobre la agenda y quienes deben preparar las propuestas no tienen idea de a dónde viajará Meade.

Acude el candidato a regiones identificadas con algún gremio y la dirigencia no es advertida de que ahí estará y, si lo hacen, los dueños de su imagen reducen las concentraciones masivas a unos cuantos asistentes (como si no les gustaran las multitudes) y prohíben el uso de gorras, banderolas, camisetas alusivas a su candidatura, etcétera.

No obstante todo esto y más, Meade sigue avanzando y, contra lo que digan las encuestas, está cerca o en margen de error, de Anaya que, así como López Obrador ha creado la percepción de ser el ganador inevitable, ha construido la de que el segundo lugar es suyo y que nada más él podrá alcanzar y rebasar al puntero.

Nadie puede decir a José Antonio qué hacer, pero si ya logró deshacerse de Enrique Ochoa Reza y sentar a Alejandra Sota, por decir algo, es probable que pueda arrear a quienes aún lo rodean y convencerlos de que los reunió o aceptó para que le ayudaran a ganar, no a coronar su brillante carrera de más de 20 años con un fracaso histórico.