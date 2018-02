Es hora de dejar atrás la tragedia

Las dudas y los celos suelen engendrar los hechos que temen

Thomas Jefferson

La tragedia es una forma dramática cuyos personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable, contra el destino, pero también “existen las tragedias de sublimación, en las que el personaje principal es mostrado como un héroe que desafía las adversidades con la fuerza de sus virtudes, ganándose, de esta manera, la admiración del espectador”. En este sentido, los resultados de las diversas encuestas que hacen aparecer como inevitable el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato y dirigente del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo 1 de julio, suscitan, dentro y fuera de México, reacciones y expresiones que, por su sentido y su lenguaje, nos hacen sentir que en lugar de ciudadanos dueños de un voto libre y secreto somos resignados testigos de una trama histórica digna de Sófocles o Eurípides.

El Presidente de la República debe ser especialmente sagaz y cauteloso al interpretar la presente coyuntura y los resultados de las encuestas electorales. Creer que la gran aprobación del electorado hacia AMLO obedece a una desaprobación de la mayoría nacional a su desempeño y a sus políticas puede resultar gravemente perjudicial, en especial en lo que se refiere a la Reforma Educativa, que, evidentemente, cuenta con el apoyo de la mayoría de los mexicanos, en particular los padres de familia. Esto, sin soslayar que las encuestas más serias y creíbles reflejan niveles muy elevados, y nunca antes vistos, de desaprobación y rechazo a la figura y la actuación institucional del Presidente Peña Nieto. Es una advertencia que debe ser atendida. Por el bien del Presidente, del gobierno y del país. Al Presidente le urgen nuevos operadores políticos. Eficaces, pero, ante todo, leales, pero tiene, ya, poco tiempo.

El PRI, a pesar de sus tendencias autoritarias, ha sido, a la vez, paradójicamente, el tenaz constructor de una democracia moderna que ya ha logrado serlo en plenitud. Como profesor asistente del extinto Samuel P. Huntington en el curso “Democracia Moderna” del core curriculum del Harvard College, discutí, incansablemente, sobre sus razones para negarse a calificar a México como una democracia. Al final, su único argumento para negarnos esa calidad era siempre “la alternancia”, que no se cumple sino hasta, al menos, la segunda vez en que el partido en el poder lo entrega pacífica y ordenadamente a una oposición triunfadora en elecciones legales y legítimas. Ese ciclo se cumplió, cabalmente, el 1 de diciembre de 2012. Ahora, la tarea central para los próximos lustros es restablecer la paz social duradera y el prestigio internacional de México, indispensables, ambos, para atraer las inversiones que permitan recobrar la vía del crecimiento económico y el bienestar social.

Sin embargo, en un sentido más amplio y trascendente, los potenciales protagonistas de la tragedia somos todos los mexicanos. No sólo porque la identidad común y la solidaridad humana hacen que los muertos y la violencia, que no cesa, nos duelan y enluten a todos; también porque la confrontación puede poner en riesgo la todavía frágil confianza mutua y la naciente esperanza en el porvenir de prosperidad democrática para México, que, entre complejos retos y múltiples dificultades, comenzamos a recobrar tras la oscura noche de violencia fratricida y criminal.

Es cierto que no hay soluciones mágicas a los problemas de México, salvo una que casi lo sería: Un alto crecimiento económico que en pocas décadas elimine la subocupación, pero para alcanzar estos objetivos es necesario rediseñar los sistemas públicos y privados de pensiones, seguridad social y prevención y atención sanitaria, para que integren un sistema nacional de atención universal integral sin elevar la carga tributaria sobre las actividades de alta productividad y su contribución al crecimiento. A este esfuerzo deberá sumarse un conjunto de políticas encaminadas a expandir aceleradamente la oferta de servicios educativos, elevando su calidad y su relevancia productiva; esa es, ahora, la tarea de Otto Granados Roldán, quien debe echar mano de las cada vez más numerosas opciones de tecnología educativa, y de interacción a distancia, a fin de multiplicar el impacto del recurso más escaso y valioso en esta esfera: Los docentes bien calificados y con dotes pedagógicas superiores. Por desgracia, y quizá me equivoco, estos problemas, y sus soluciones, no están en el centro de las propuestas y los discursos de los aspirantes al liderazgo institucional de la nación. Ni AMLO ni José Antonio Meade, y menos Ricardo Anaya, aunque quizá sí, de algún modo, Armando Ríos Piter, entre los independientes, nos ofrecen soluciones creíbles. Es deseable que el actual periodo de reflexión al que les obliga la ley les sirva para desarrollar propuestas viables, sensatas y eficaces en estos asuntos de central trascendencia. Es lo menos que los mexicanos tenemos derecho a esperar.

