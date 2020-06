¿Es enserio? Arturo Herrera haciendo grilla

Si alguna enseñanza nos deja la actual coyuntura pandémica, es que ya sabemos lo que ocurre cuando los científicos se ponen a hacer política, o más bien cuando hacen solamente grilla, porque en estos menesteres son principiantes y, por querer quedar bien, terminan haciendo el ridículo y poniendo en peligro los resultados de políticas públicas importantes y delicadas para el país.

Es peligroso para el país que la Secretaría de Hacienda a cargo de Arturo Herrera, decidiera empezar a hacer grilla. No hay de otra, o ve muy mal el estado político de su jefe y quiere ayudarle o se han contagiado del peligroso virus del protagonismo intrascendente.

Y lo digo esto porque, el secretario Herrera ha decido entrar al juego de la prestidigitación política.

No suficiente con los pronósticos errados del Doctor López Gatell para mostrar la planeación estratégica que tendría el comportamiento de la pandemia en nuestro país, la Secretaría de Hacienda también ha sacado los suyos para esbozar el tipo y los tiempos de la recuperación económica que se tendría en el corto plazo. Extrañamente y conforme a la ortodoxia de la propia Secretaría estos son nada prudentes.

Nadie tiene el cumulo de información y la gente preparada para hacer planeación económica como la propia Secretaría, y nadie, como quienes laboran en ella, saben que, en estos momentos, por la extrema volatilidad de los escenarios externos y la enorme trascendencia de estos factores en los escenarios internos, nos obligan a ser extremadamente prudentes en el tipo de comportamiento económico que se tendrá en el corto plazo.

Otro elemento, igual o más relevante que el anterior: no se tendrá en nuestro país una recuperación exitosa en el corto plazo sino se alinea con vectores de confianza que aliente la participación de la iniciativa privada para incentivar la inversión; que la inversión pública por muy vasta y eficiente que sea, y no lo es, será insuficiente para alentar un robusto crecimiento económico de corto plazo y, en este momento, no existe ni la voluntad ni la intencionalidad de involucrar a la IP en actividades productivas del país.

Y Herrera lo sabe.

Es muy raro que, habiendo sido un activo promotor de la necesidad por activar diversos mecanismos y programas de apoyo económico y financiero para los actores productivos nacionales en aras de proteger el empleo y la planta productiva, hoy piense lo contrario y esté convencido que, aun sin esto, se tendrá una robusta recuperación de la economía en el corto plazo, en pleno contrasentido de los planteado por el Banco de México y los diferentes organismos financieros nacionales e internacionales.

Es muy difícil pensar que ahora también haya decido emprender la ruta de decir que dijo lo que no dijo, que siempre quiso decir otra cosa de lo que dijo o que malinterpretaron sus palabras los medios empeñados en demeritar la acción pública de este gobierno.

La experiencia histórica de este país nos habla de las graves consecuencias cuando los secretarios de hacienda se ponen a hacer grilla, cuando su labor primigenia es eminentemente técnica y no de grilla.

Ojalá y no perdamos al secretario Herrera. Sería muy grave perder una voz racional en este gobierno o peor aún, una posición sensata y prudente en el manejo de las cuentas nacionales.