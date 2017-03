Es difícil recordar el futuro

El reloj político, como todo reloj, avanza sin retroceso. El tiempo nunca se detiene, ni se retrasa, ni se anticipa. Funciona a plenitud y con absoluta autonomía. No requiere de nuestro concurso, ni precisa de mantenimiento, ni exige combustible. No se descompone, ni se desgasta, ni perece. Es infalible y es eterno. El tiempo es, por excelencia, el sistema perfecto.

Pero, además, el tiempo nunca es neutral. Siempre corre a favor o en contra. Y, por esencia, es integrador a plenitud. Todo lo que sucede se da dentro de él. Todos vivimos en el tiempo. Todo nos acontece dentro del tiempo.

Solamente los muertos no viven en el tiempo. Ellos viven en el recuerdo. En aquel lugar que está fuera del tiempo y más allá de él. El recuerdo es aquella dimensión que, en muchas ocasiones, los humanos confundimos con el pasado. Así como, también y con la misma frecuencia, confundimos la premonición con el futuro. Esto es riesgoso y peligroso. El recuerdo no es el pasado así como la imaginación no es el futuro. Pasado y futuro son espacios temporales. Recuerdo e imaginación son ejercicios dimensionales.

Pero el estar referidos a distintos vectores no los hace repelentes sino, curiosamente, los vuelve compatibles. Por eso puede mezclarse la imaginación con el pasado y así suponer como sucedió el pretérito. Eso lo llamamos deducción y lo recibimos como regalo de la lógica. También, por eso, podemos combinar el recuerdo con el futuro y así adivinar como sucederá el porvenir. Eso se llama previsión y lo recibimos como obsequio de la experiencia.

En ello puede residir y encontrarse el verdadero significado de nuestros días. No para reflexionar sobre el pasado, ejercicio de la historia muy valioso, pero muy ajeno a nosotros en estas horas. Pero sí conviene abordar sobre el recuerdo que, una vez destemporalizado, nos habrá de servir para el presente y para el porvenir.

Por eso es, cada vez más importante, desplegar nuestro mayor potencial de previsión. Previsión es la capacidad de los seres humanos para ver lo que aún no es visible. Lo que está antes de la visión. Previsión es, en este sentido, una antevisión. Cuando los pueblos han logrado advertir su futuro, han estado en posibilidad de alterarlo a su propia conveniencia o de prepararse para resistir lo que es inmutable. Podría decirse que la historia de todas las naciones está pletórica de acontecimientos previstos y, también, de sucesos que no fueron advertidos a tiempo. Es casi una constante que su mejor o peor ventura está íntimamente ligada a lo que fue previsto o no, respectivamente.

Hoy, existe en los mexicanos la clara conciencia que ya no existe tiempo para errores. Que no hay muchas oportunidades de prueba y de rectificación. Que tenemos que actuar muy rápido, muy bien y con mucha precisión quirúrgica. El error humano es, más que una condición de la especie, una concesión que nos otorgamos. Pero, en riguroso realismo, no siempre se goza de ese privilegio ni en todo momento.

Hasta hace poco tiempo los mexicanos conocimos a nuestros ferrocarriles como la máquina del tiempo. Solíamos decir que alguna persona o alguna carga saldría o llegaría mañana en el tren de ayer. Un anacronismo surrealista se convirtió en una realidad cotidiana. En nuestra transición política bueno sería no confundir lo moderno con lo novedoso, ni el futuro con el porvenir, mucho menos con el destino. No abordar, para el mañana por confusión de andén, de ruta o de destino, los vehículos del ayer.

Imaginemos, supongamos o adivinemos donde residiría, en el porvenir, la mayor concentración de poder o de influencia sobre la colectividad: ¿En los partidos políticos o en los medios de comunicación? ¿En el acopio de recursos informáticos o en el de recursos naturales? ¿En los órganos de justicia o en los órganos de inteligencia?

Por eso es imperioso esforzarse en ver hasta donde se pueda. Se vale decir que no se pudo, pero no se vale decir que no se puede.

Abogado y político.

w989298@prodigy.net.mx

Twitter: @jeromeroapis