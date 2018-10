Equipo de transición de AMLO, su nombre es prepotencia

El pasado 2 de octubre, en este espacio revelamos que la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, propuesta por el presidente electo para dirigir el Conacyt, pretendía paralizarlo.

Reproduje una carta que envió al director Enrique Cabrero Mendoza solicitando suspender “toda convocatoria abierta dentro del CONACYT que pudiera afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicio 2019 y subsecuentes y que haya sido emitida después del 31 de julio”.

La solicitud en realidad equivalía a una orden, pues la carta, con fecha 24 de septiembre, la firmó como integrante del equipo de transición del presidente electo 2018-2024 que ofrece la impresión de ya gobernar antes de tomar posición.

La publicación se convirtió en viral, como se dice en el argot de los internautas, pues provocó alarma en la comunidad científica mexicana, “particularmente entre estudiantes de postgrado e investigadores que se encuentran fuera del país becados por el Conacyt y aquellos cuyos proyectos acaban de ser autorizados”, como registró al día siguiente la colega Martha Anaya en su colaboración en El Heraldo de México.

La doctora Álvarez-Buylla Roces colaboró a viralizar la información porque se dedicó a dar entrevistas a diestra y siniestra en radio y prensa escrita, obligando al Conacyt a emitir un comunicado explicando que de ninguna manera suspenderá las convocatorias porque, entre otras cosas caería en responsabilidad administrativa.

El asunto no tendría mayor importancia de no ser porque la carta y la reacción de la eminente científica a mi publicación no delatara el espíritu triunfalista y prepotente de algunos de quienes serán colaboradores del presidente López Obrador a partir del primer día de diciembre, pero que hoy por hoy, con excepción de diputados y senadores, sólo son ciudadanos como cualquier otro sin facultades de gobierno.

Para decirlo de otra manera, Álvarez-Buylla Roces con todo y sus blasones académicos será directora del Conacyt en diciembre, pero hoy no puede disponer de nada, mucho menos sugerir-ordenar por escrito.

Quizás podría hacerlo Andrés Manuel López Obrador porque fue electo por los mexicanos y ya tienen el título de presidente electo, pero en términos reales tampoco puede hacerlo pues no está en funciones.

La prepotencia exhibida por la futura directora del Conacyt la sufren otros miembros del equipo de transición, al menos quien será secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco.

Ambos se presentaron con un grupo de personas que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México a la mina de tezontle “Martínez Villegas”.

Su reacción ante la petición de la apoderada legal de la empresa, María Susana Rodríguez, es de preocupar.

Jiménez Espriú se presentó como el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes y pretendía que en ese momento le presentaran las escrituras probatorias que Martínez Villegas es propietaria del predio.

Como la apoderada legal le insistía en que si no se retiraba pediría la patrulla y la presencia de un agente del Ministerio Público, le dijo en tono falsamente amable que como lo estaba corriendo de su casa (“no lo corro, sólo le estoy pidiendo que se retire”) le informara a su poderante tener lista toda la documentación el primer día de diciembre próximo porque el 2 lo citará y pedirá todos los permisos.

Más aún pidió a la apoderada tomar nota de su nombre y de su teléfono para que lo acusara ante el agente del Ministerio Público.

Josefa González blanco se mostró más amable, pero igualmente presumió lo que será en diciembre y pidió tener listo el proyecto de remediación porque van a exigir todos los documentos.

Mientras Jiménez Espriú y González Blanco presumían lo que serán, en el video del episodio, difundido por Ciro Gómez Leyva, se escucha una voz femenina diciendo: saque su arma.

El asunto no pasó a mayores, pero pudo ocurrir.

La pregunta, en todo caso, es con qué autoridad o derecho Jiménez Espriú puede meterse encabezando a un grupo de personas a una propiedad privada, pedir a la apoderada de la supuesta o real propietaria del predio, que exhiba la documentación probatoria que es su legítima dueña, pero además retar con que lo presenten ante el Ministerio Público (por invasión de propiedad privada) y amenazar, porque así suena, diciendo que el 2 de diciembre, apenas ocupe la silla de Gerardo Ruiz Esparza citará a la señora Martínez Villegas a probar que la mina que explota es suya.

González Blanco fue un poco más comedida, pero con su presencia y solicitud de otros permisos cayó en la misma prepotencia.

En términos reales ambos se comportaron sólo como 2 invasores de propiedad privada y agitadores de una turba que invitaba a la abogada de la empresa invadida a usar su pistola.

No hay diferencia con la prepotencia de la futura directora del Conacyt.