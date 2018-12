‘PRI, oposición fuerte o seguir en el silencio’

Consciente de que lo que vivió el PRI en el 2000 (cuando dejó atrás siete décadas de gobierno único), comparado con lo ocurrido el pasado 1 de julio, es juego de niños, Arturo Zamora, secretario general del tricolor, habla amplia y minuciosamente, pero sin tapujos, sobre el presente y el futuro de su partido, así como del presente y el futuro de México.

Ante un gobierno inédito encabezado por quien buscó el poder nacional durante 13 años, Andrés Manuel López Obrador, el también ex senador reconoce que “esto es una nueva época, otros tiempos”.

“Hemos podido superar muchas de esas crisis, reconocemos que ésta es la más compleja, la más difícil, las circunstancias han cambiado de manera radical, en forma drástica”, afirma a IMPACTO TV.

Zamora mezcla el peso de la derrota con la esperanza y el ánimo del futuro: “La situación no es tan grave, no es tan así, pero sí tenemos que palparla con toda claridad, porque si no la vemos con objetividad, entonces no estamos en condiciones de corregir y de emerger”.

Pero al mismo tiempo aclara, como una contraposición: “Lo que sí puedo decirte es que estamos en una situación crítica muy compleja”.

Reconoce que en algunos momentos el partido se vio “sumamente lento” para estar a tono de la dinámica de la sociedad. “Y hemos sufrido las consecuencias”, asegura.

“Hoy tenemos una realidad completamente distinta, y en base a esta realidad es como tenemos que volver a construir proyecto de partido político”, indica.

“¿Hay liderazgo?”, se pregunta. “Sí hay liderazgo”. “¿Hay dirigencia? Sí hay dirigencia, en todo el país tenemos el partido con dirigentes”.

Uno de los cuestionamientos actuales después de la derrota es, afirma, “no nos quedemos en lo que pudo haber sido y no fue”.

Zamora reitera que el momento actual es mucho más difícil, pero de todos han sabido levantarse.

“Tuvimos una crisis cuando mataron a nuestro candidato (Luis Donaldo) Colosio; tuvimos otra fuerte crisis en mayo de 2000, tuvimos una debacle en 2006”.

Admite que hoy existen circunstancias completamente diferentes, como partidos políticos nuevos, movimientos “disfraz”, partidos políticos disfrazados de movimientos nuevos.

Pero la paradoja, añade a IMPACTO TV, es que en todos estos partidos políticos y movimientos nuevos están conformados por ex priístas.

El secretario general del PRI considera que el tiempo de análisis dentro del partido ya transcurrió.

“Lo dijimos con toda claridad, los problemas de corrupción en gobernantes nuestros fueron un elemento que sin duda alguna influyó para la pérdida de confianza en la elección que acaba de pasar.

“El tema de la impunidad también; no se resolvió el asunto de la violencia, de la inseguridad”.

Puntualiza que no todo fue derrota, dejaron el poder, pero avanzaron en temas como la educación, tecnologías, telecomunicaciones, empleos.

Deja clara una cosa. “El primer elemento (para valorar la derrota) es porque se compitió con alguien que tenía 12 años en campaña”.

Entonces, señala, hubo un elemento de desprestigio al gobierno en funciones y, otro, el de buscar decirle a la gente lo que esperaba de un nuevo gobernante.

Acepta la realidad y ante ella, dice, “lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro papel de oposición, pero no esas oposiciones responsables a las que coloquialmente se alude”.

SER OPOSICIÓN

Y ese es el dilema. ¿Ser oposición, buena, fuerte, grande, insistente, resurge a un partido en la lona?

“Entiendo que ser oposición significa estar muy atentos a cualquier cosa que pueda perjudicar a la sociedad, a cualquier cosa que pueda dañar a los mexicanos y denunciarla públicamente y decirlo, y orientar incluso un cambio de decisión del gobierno.

“Ahora debemos dejar atrás ese sentido de que seremos una oposición responsable; tenemos que ser una oposición firme, seria”.

Para nosotros, agrega a IMPACTO TV, es también una condición sumamente positiva, esto es, “o nos decidimos a hacer el trabajo de oposición seria, contundente, fuerte, con los argumentos adecuados y a tiempo… o finalmente podemos seguir el camino del silencio”.

Revela en exclusiva a IMPACTO que este lunes sostuvieron una reunión muy importante, por convocatoria de la presidenta del partido, Claudia Ruiz Massieu, y en la que estuvieron ex presidentes nacionales del PRI, presidentes de los comités estatales, delegados, todos los sectores y organizaciones, y tomaron un acuerdo:

“Seremos oposición, si es necesario estaremos en las calles, estaremos denunciando cualquier irregularidad del gobierno y estaremos buscando corregir cualquier decisión que afecte a los mexicanos.

“En la intervención que tuve dije ‘quitémonos esa camisa de fuerza que supone ser oposición responsable’ y pongámonos en el papel y en el rol que debemos cumplir cada uno de nosotros”.

Afirma que un partido no puede hacerse exclusivamente con el tema de ser oposición, sino que tiene que generar confianza, fundamentalmente es la confianza, y para generarla o recuperarla se tienen que cambiar muchas cosas.

“Una de ellas, importantísima”, añade, “es una nueva dirigencia nacional. ¿Cómo tiene que ser una nueva dirigencia nacional electa? “Pues tiene que ser electa de manera democrática, completa y absolutamente democrática. Vámonos dando nosotros la oportunidad, la chanza de tener a una dirigencia de tiempo completo que cumpla las expectativas del priísmo todo el tiempo.

“Tenemos diferentes modelos, pero uno de ellos, sin duda alguna, es una consulta a la base”.

Hoy, asegura, ya no tenemos la figura del Presidente, hoy creo que esto es, como lo dije, una ventaja si sabemos tomar adecuadamente decisiones, y una desventaja si nos equivocamos en las decisiones.

También, dice a IMPACTO TV, lo tenemos que dejar claro, ¿qué quiere la militancia?, la militancia quiere que los procesos de elección de candidatos se abran, consulta a la base, quizá vamos más allá.

“Incluso en mi tierra, allá en Jalisco, cuando tenemos dirigencias, cuando hemos sido oposición, porque lo hemos sido por unos 18 años, siempre decía ‘vamos nombrando un presidente de partido, vamos eligiéndolo’.

“Pero el presidente del partido con un compromiso, que no sea candidato; sí, porque si no luego tienes al partido como rehén, a ver qué le pasó a Acción Nacional, qué nos pasó a nosotros también en el PRI cuando Roberto Madrazo fue presidente del partido”

O sea, comenta, no es la mejor solución que un presidente del partido se adueñe de un partido con la finalidad de ser candidato a gobernador o candidato a presidente, dependiendo del rango de la figura.

“Entonces tenemos que acudir a la experiencia, tenemos que acudir a lo que ha pasado, tenemos que ser muy sensibles a lo que está demandando la militancia del partido y tenemos una militancia de oro, o sea una militancia que vale muchísimo la pena que es con quienes vamos a tener que ir de la mano a reconstruir.

“También se fueron muchos votos del PRI hacia Morena. ¿y cómo tenemos que recuperarlo?, pues lo tenemos que recuperar con hechos, no con discursos”.

Zamora advierte que tienen que ir a una asamblea, y en ella modificar muchas de las cosas que no funcionan ya, ser más ágiles en las decisiones, menos complicados estatutariamente para elegir candidatos.

“En el futuro tenemos que elegir candidatos que sean ganadores, no al compadre, a la comadre, al amigo, al pariente, ya no podemos seguir haciéndolo, o sea si queremos que las cosas cambien no podemos seguir haciendo las cosas igual”.

Explica que ésta es en gran parte su manera de pensar. Y que cada que vez que alza la voz, que da estos argumentos recibe muchas comunicaciones de toda la dirigencia del partido.

“Me dicen ‘qué bueno que lo estamos haciendo’, entonces sí es el pensamiento de nuestro partido, la ruta que tiene que seguir el partido”.

En breve, señala, vamos a una nueva elección, el 23 de diciembre, en la capital de Nuevo León, Monterrey, “donde el PAN nos hizo trampa” y nosotros vamos sin duda a reivindicar el éxito electoral que tuvimos, pero luego vamos a elección en cinco estados de la República: Quintana Roo, Durango, Baja California, Tamaulipas y Aguascalientes.

Parte del “Plan Maestro”, a pregunta nuestra, afirma, es el que estamos conscientes que en cada entidad de la República donde vamos a competir en esta ocasión somos oposición, tanto en lo local como en el ámbito federal.

“Mientras más espacios ganemos estaremos en mejores condiciones para la competencia del 21; no perdamos de vista que parte de la salvación del país va a ser que los partidos en la oposición tengan la mayoría en la Cámara de Diputados. Esa es la mejor manera de mantener el equilibrio en este país”.

UNA LÍNEA DE RESURGIMIENTO

Lo explica.

“Seguramente que los universitarios que se ven afectados, los campesinos, los trabajadores, que también están siendo afectados porque este año que viene no hay subsidio para la vivienda, los investigadores, los científicos, van a tomar conciencia y van a decir en el segundo trienio de López Obrador ‘necesitamos que no tenga la mayoría’, y eso es parte del proyecto”.

Menciona a IMPACTO que el plan, el proyecto, es bien sencillo: “Defender a las instituciones que hoy están siendo amenazadas de su autonomía, de su independencia para la toma de determinaciones, defender a los gobernadores porque tenemos un pacto federal”, indica.

“Somos un país federado y con ese pacto se determinó claramente cuáles eran las atribuciones de cada entidad federativa y cuáles eran reservadas para la Federación”.

Como partido en recuperación, añade, siempre estaremos contra todo aquello que atente contra el federalismo, contra los derechos de los gobernadores.

Zamora recuerda a IMPACTO lo dijo un senador de Morena (Félix Salgado Macedonio), “vamos a sustituir a los gobernadores (‘desaparecer poderes’) que no estén a tono con lo que diga el Gobierno federal”.

“No, definitivamente los gobernadores tienen autonomía, tienen independencia y representan a sus comunidades”, advierte.

Pero, añade, también vamos a defender, como tiene que defenderse a un poder del Estado; porque si hoy tenemos en el Poder Ejecutivo a Morena, tenemos en el Poder Legislativo una mayoría avasallante de Morena, que no le saben, y que además de que no le saben están tomando malas decisiones, pues entonces el equilibrio de poderes en este país es muy importante.

Señala que el equilibrio de poderes depende de que se mantenga con la independencia y suficiencia no solamente presupuestaria sino también con la independencia y libertad de decisión el Poder Judicial.

“El Poder Judicial es clave para el país y ha sido clave para el país a fin de que a través de todos sus tribunales mantiene con sus determinaciones la estabilidad social, la estabilidad económica del país y la certidumbre jurídica”, expresa.

Se ve, afirma, que hay un intento muy fuerte por parte del Gobierno y de los diputados de desprestigiar al Poder Judicial con el tema de los sueldos, el cual es sólo un pretexto.

El tema de los sueldos es la cortina de humo que han puesto con la finalidad ¿de qué?, continúa, de desprestigiar a los ministros de la Corte, a los magistrados, a los jueces.

Para él es importante tener un Poder Judicial fuerte, sólido, en la opinión pública, porque se tendría quien cuide de los derechos de todos los mexicanos.

Parte del plan priísta, dice, es cuidar a las universidades públicas, que las universidades públicas no pierdan autonomía, porque hubo un intento de media hora de ir en contra de la autonomía universitaria. “Cuidado con eso”.

“Se dijo que era un error de una fracción, de un artículo, de una reforma de la ley”.

“Cuando se dan cuenta de la respuesta y el clamor generalizado de todas las sedes del país y de nosotros como partido de oposición, tuvo que salir el Presidente a señalar esto.

“Y hoy también estamos viendo de nueva cuenta a un Presidente que no tiene escudos, que no tiene quién salga a aclarar cosas que forman parte de las preocupaciones de la gente”.

Zamora afirma que los empresarios del país están altamente preocupados, los universitarios están preocupados, los investigadores, todos los integrantes del Colegio de México, todas las personas que forman parte del sistema nacional de investigadores, o sea el talento, el conocimiento de nuestro país, pues también están disminuyendo los ingresos para ellos.

“¿Qué quiere decir? Que no le tienen el más mínimo aprecio a la calidad de la investigación en México, que nos viene a dar pauta para resolver muchos temas de salud, de desarrollo, de economía, y en ese sentido pues realmente es la ruta que tenemos que seguir”.

Añade que si se hace una crítica a la creación de 100 universidades, resulta que en el colectivo es como si estuviésemos en desacuerdo con la educación. “O sea es una trampa más del gobierno oficialista de López Obrador”.

Advierte: “Es el momento de decir aquello que no está bien para el país”.

EL NUEVO GOBIERNO

Ineludible el tema del nuevo gobierno.

Existe, afirma, otra realidad. La de un gobierno que en 18 días ha cometido una serie de errores, de tumbos, de decisiones contradictorias que han generado incertidumbre en la economía, intentos por atentar contra la autonomía de las universidades.

“Porque parece que se trata también de un proyecto donde todo aquello que se oponga al Presidente de la República tiene que desaparecer, ya sea el INAI, ya sea el Banco de México, ya sea las calificadoras internacionales o incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señala.

En la plática con IMPACTO, en algún momento recapacita: “Porque un presidente que pide permiso a la madre tierra… ahí esta nuestra oportunidad”.

“Estamos viviendo en estos pocos escasos 18 días a un gobierno errático, que se contradice, que ahora en su presupuesto hace desaparecer todo un proyecto de nación donde estábamos avanzando, por ejemplo, de manera muy importante en el tema de la equidad de género, en el tema del combate a la violencia de género.

“Pero hoy en el presupuesto prácticamente las mujeres desaparecen, o sea no hay recursos para eso”.

“Estamos viendo que se trata de un gobierno donde seguramente los colaboradores del Presidente no lo han orientado adecuadamente o temen dar sus opiniones”, afirma.

Imagina que cuando se están tomando los acuerdos, el Presidente dice “esto tiene que hacerse de esta manera”, y no hay quién le pueda contradecir o se atreva a decirle “oiga, pero al tomar esta decisión vamos a afectar todo aquello”.

“Cuando se cancela el aeropuerto de Texcoco, ¿cuáles fueron las consecuencias? Inmediatamente hubo un disparo sobre la paridad del dólar con el peso, inmediatamente también los mercados internacionales empezaron a dudar sobre la calificación crediticia de nuestro país y después se inhibieron las inversiones”.

Entonces, pregunta, ¿qué está pasando?

“En este momento algunos analistas que opinan sobre la economía y el tema presupuestal parece que lo están dejando pasar en el sentido de que esto va a salir bien”, asegura.

“Sí, pero cuando nos enfrentemos el año próximo a las presiones internacionales de los conflictos que hay entre China y Estados Unidos, cuando tengamos lo relativo al precio del petróleo, cuando tengamos la presión de lo que ocurra frente al valor de nuestra moneda con el dólar, vamos a tener una realidad completamente diferente, y entonces sí nos vamos a enfrentar a situaciones económicas que nos van a poner en serios predicamentos”.

‘EL PODER SOY YO’

La frase es parecida a aquella de “El Estado soy yo”. O aquella, literaria, de “Yo, el Supremo”.

De cualquier forma, Zamora lo dice a su modo para calificar algunas acciones del actual gobierno: “Tal parece que hay como un principio filosófico que puede sintetizarse ‘en el poder soy yo’.

“Y, entonces, como yo soy el poder entonces tengo la capacidad, la facultad de determinación en todo aquello que se me ocurra, aunque no tenga la razón, en todo aquello que piense que debe de hacerse, aunque dañe entonces a otros segmentos de la población”.

Afirma a IMPACTO que un gobernante debe tener la sensibilidad de saber que cada decisión que toma tiene consecuencias y las consecuencias que toman los gobernantes en el momento en que asumen esa determinación debe ser bien pensada.

“Claro, va a seguir dando muestras de ello con todas estas decisiones equivocadas”.

Y entonces entra en una de las figuras en cierne que más polémica han provocado.

“Morena, el Gobierno de López Obrador, van por una figura que es la Revocación de Mandato; que se debe aprobar, es una figura muy importante, pero jamás a petición del interesado y jamás en tiempo electoral”, sugiere.

“Porque promover una Revocación de Mandato como lo han hecho en algunos estados de la República, a modo de quienes están en el gobierno lo hacen exclusivamente para favorecerse de los recursos económicos, para favorecerse de la opinión pública y para buscar una especie de reelección intermedia”, advierte.

Entonces, dice, los partidos en la oposición tenemos que ser muy cuidadosos para que una Revocación de Mandato no vaya por el camino de que se empalme con una elección y no vaya por el camino de que sea petición del gobernante en turno.

La Revocación de Mandato tiene que ser a petición de la población, tiene que tener condiciones y circunstancias muy específicas, añade.

“Cuando un presidente municipal o un gobernador o el Presidente de la República no están cumpliendo con la Constitución o con el mandato que se les dio, es ahí donde tenemos que estar muy atentos, ese es parte del plan, estar muy atentos a ser esa oposición franca, firme, seria y una oposición que esté velando siempre por los intereses de la sociedad en general”.

Pero, comenta, no todo puede ser miel sobre hojuelas para el nuevo partido en el poder.

“Van a pasar muchas cosas y hay que tenerlas presentes, porque si nosotros observamos al partido en el poder, el partido oficialista, ese partido oficialista en el poder que es Morena, tiene integrantes de diferentes corrientes de pensamiento y de diferente formación y con distintos antecedentes.

“Van a tener que ocurrir cosas como que entre ellos surgirán los apetitos de poder, los apetitos políticos de poder y esto va a empezar a minar, seguramente, de manera interna, a este partido político”.

LA RESERVA TRICOLOR

¿Tiene una base de resurgimiento el PRI?

“Nosotros tenemos presencia en todo el país, tuvimos 10 millones de votos para diputados federales y eso es importante, allí tenemos militantes y simpatizantes, y eso es lo que tenemos que seguir cuidando”.

“Les digo por qué, los equilibrios son importantes para todo lo que hay en la vida y todo lo que se haga en las actividades públicas.

“Porque lo que está en riesgo es la viabilidad, la estabilidad, el futuro, del país, y entonces no podemos replegarnos a decir ‘bueno, pues ya estamos aquí, ya son mayoría, sí nos conocemos, hay muchos amigos aquí adentro y nos vamos a poner ahí a sus órdenes en todo lo que ustedes determinen’”.

“No, eso sería fatal para el país”.

Nosotros, asegura Zamora, tenemos que portarnos y comportarnos a la altura de las circunstancias porque precisamente le hemos dejado un legado muy muy fuerte al país, un legado impresionante de instituciones, un legado impresionante de normas que rigen las decisiones que toma el Estado en garantía de los beneficios en la sociedad, y eso es lo que no podemos perder, entonces por esa razón definitivamente no nos replegamos.

“Si no aprendemos la lección desaparecemos, la lección de la elección quedó muy clara, el mensaje quedó muy claro, y en ese sentido tenemos que emerger y generar mejores condiciones, incluso ya no son para nosotros, son para las nuevas generaciones”.

Arturo Zamora no vino a IMPACTO a lamer las heridas de su partido, sino a desenmarañar el futuro laberinto a partir de una dolorosa derrota.

“El presente ya está aquí”, asienta firme, “pero también tenemos que pensar cuánto tiempo vamos a necesitar para recuperar paulatinamente los espacios.

“Y uno de ellos, bien importante, va a ser tener en el siguiente trienio, en el 2021, mayoría en la Cámara de Diputados entre todos los partidos”.

Para ello, asegura, tenemos que presentar a los mejores candidatos.

“De donde vengan, pero competitivos y confiables”.