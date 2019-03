Entre Trump y la CNTE, la Corona española

El politólogo y diplomático francés Alain Rouquié encontró en la habilidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador un punto con el cual se sacude las bravuconadas de su homólogo del norte, Donald Trump; “lo ignora”.

“(El Presidente mexicano) trata de hacer ‘business as usual’”, afirma durante una entrevista con el periódico español “El País”.

La pregunta, con el tono bastante españolizado, fue: ¿López Obrador es el hombre que puede plantar cara a Trump?

“Con Trump no se planta cara”, respondió Rouquié; “con Trump se hace una única cosa, que es lo que él está haciendo: Se lo ignora. Punto. Se ignoran sus embestidas, sus insultos, y trata de hacer ‘business as usual’.

“Es lo que está haciendo (López Obrador), y me parece bien, porque geopolíticamente no puede meterse con Estados Unidos. La mejor fórmula para tener una buena relación con Trump es no retroceder ni tratar de avanzar y mostrar cierta fortaleza frente a la situación adversa que nos interese”.

Como en torneo de vencidas sobre quién resiste más, apenas “El País” subía el razonamiento de Rouquié, que alababa la conducción política de López Obrador, y ya Trump había lanzado otra pelota ensalivada al Mandatario federal mexicano experto en beisbol, en “pejemoñas” y con porcentaje de bateo (dice) arriba de 300.

“Otras dos caravanas se están desbordando y México podría pararlas muy fácil”, se quejó el Presidente de Estados Unidos durante un mitin en Michigan, el jueves pasado. “¿Y saben qué? Si no lo hacen les va a costar muchísimo dinero. Honestamente”.

“Ellos lo podrían hacer muy fácil, muy fácil. Y si no lo hacen, y se los estoy diciendo en este momento, ¡cerraremos la maldita frontera!

“Si cerramos la frontera no traeremos esos autos a nuestro País. ¿Y qué significa eso? Esto significa que vamos a hacer más autos en el gran Estados Unidos”.

Ante la infernal recta del Presidente estadounidense, que no ceja en obsesionarse con la construcción del muro entre los dos países por narcotráfico, violencia o migración, López Obrador eludió responder personalmente, pero sacó a su flamante Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por cierto, demasiado tiempo metido en el “dugout”.

“México actuará con responsabilidad y dignidad en el tema migratorio. Buscaremos entendimiento, sí, pero siempre exigiremos respeto, como nosotros respetamos a los demás”, expresó el ex Jefe de Gobierno.

De hecho, el tono de la respuesta mexicana es la primera en ese nivel (“exigiremos respeto, como nosotros respetamos a los demás”) durante el presente gobierno.

La respuesta era obligada, aunque, en el juego de las vencidas, Trump no engancha a López Obrador (que el viernes sólo alcanzó a pronunciar un “zafo”), pero sí se lleva aplausos que le sirven en su campaña para reelegirse.

El asunto para el Presidente mexicano es que parece excesivo, como le ha ocurrido varias veces, que en una misma semana deba torear varios frentes a la vez, aunque no siempre todos de alto calibre, como ahora.

Porque si bien es cierto que para el asunto de la frontera o el muro sacó, por fin, a quien debe ser, o así parecía, una de sus mejores cartas, el panorama se complica con la tozudez de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya cumple dos semanas haciendo como quiere a los diputados federales, dígase de otra manera, a Morena.

Claro, la tarea sobre la Contrarreforma Educativa incumbe a otro Poder, sólo que el tema es de las varas fuertes del Presidente para terminar de pulverizar el “neoliberalismo” y a los “conservadores”, además de que Morena, mayoría legislativa, es su criatura.

Para colmo, y con una ayudadita de los coordinadores y líderes de su partido en el Congreso (Ricardo Monreal, Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo), en otros pendientes, como la Revocación de Mandato y las ternas para ocupar puestos en la Comisión Reguladora de Energía, se le estaba haciendo bolas el engrudo.

TODA LA CULPA ES DE CORTÉS

Había, entonces, que desviar las miradas, quitarle intensidad a temas que se tornan en aspecto negativo para la administración.

Quizá no era, precisamente, el plan, pero la revelación del Presidente en Centla, Tabasco, sobre el envío de dos cartas, una al Rey Felipe VI de España y otra al Papa Francisco, solicitándoles una “disculpa” por los agravios y saqueos como consecuencia de la Conquista, ocurrida hace 500 años, pudo ser la mejor forma de quitarse de encima el estigma de los profesores que no dan clases y el discurso provocador (aunque de campaña política) de Trump.

Pero al Presidente el tiro le salió por la culata… y ni la CNTE ni su homólogo de Estados Unidos pararon su protagonismo, y ni él pudo desviar la atención.

En la semana hubo muy arriba tres temas, y los tres peleaban el mejor espacio en los medios de comunicación.

Para empezar, más pronto que ya, el Gobierno español respondió con un “rechazamos con toda rotundidad su contenido”, refiriéndose a la carta.

Después siguió el Vaticano: “El Papa Francisco ya se disculpó”. Y, de ahí pa’ delante, todo mundo se subió al ¿debate? provocado por el requerimiento del Gobierno mexicano.

Lo peor del asunto es que no sólo no bajó el nivel de conflicto entre la CNTE y los diputados federales sobre la conformación de la nueva Reforma Educativa, ni Trump moduló su retadora actitud aprovechando su frase de la semana (“cerraré la maldita frontera”) para echar más leña al fuego, sino que López Obrador se metió en una nueva camisa de 11 varas.

Algo, sí, bajó el nivel mediático en cuanto a las ternas para ocupar cargos en la Comisión Reguladora de Energía y la iniciativa sobre la Revocación de Mandato.

Era tanto el cúmulo de información encontrada y confrontada que hasta la aprobación de la ley para que los Presidentes de la República puedan sean juzgados por delitos de corrupción y electorales pasó casi desapercibida.

Entonces, la solicitud para poner paz a nuestra memoria histórica, de la que muchos mexicanos ni siquiera están enterados o no les importa, puso en aprietos, a nivel mundial, a López Obrador.

Algunos de sus colaboradores, como Ebrard, defendieron el reclamo del Presidente, pero también se generaron fuertes críticas, como las hechas por los escritores Arturo Pérez Reverte y Mario Vargas Llosa, así como una que otra reacción de la “intelligentsia” mexicana.

Hubo, sin embargo, un personaje, el diputado de Morena en Tabasco Charly Valentino León Flores, que no tuvo perdón de Dios al pasarse en la defensa del Presidente más que en su análisis sobre la viabilidad y congruencia de la exigencia mexicana a España.

“Es un daño (colateral) que vinimos viviendo hasta nuestros días, pues, desgraciadamente, fuimos colonizados por la peor de las razas, que son los españoles”, expresó Charly, mostrando incongruencia.

“Yo no les pediría que se disculparan, sino que se arrodillen ante nuestro país porque gracias a ellos estamos viviendo toda la corrupción, porque realmente nos colonizaron ellos”.

Luego del recordatorio histórico, el Presidente tomó las cosas con calma, aunque dijo que se exageró en las reacciones. Durante dos días reiteró que el llamado a la disculpa funcionó “y eso es bueno porque se armó la polémica, la discusión, que estaba subterránea”.

Por cierto, y para colmo, a mitad de semana reapareció Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que con la justificación de conmemorar ocho años de su agrupación (creada, en 2011, con Felipe Calderón a su lado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec) acusó a López Obrador de traicionar a las víctimas de la violencia, de impulsar proyectos neoliberales, de realizar consultas amañadas y de “militarizar el país de forma más brutal… disfrazando la permanencia de las Fuerzas Armadas en la calle con un eufemismo: Guardia Nacional”.

Por fortuna, el enojo de Sicilia no alcanzó tampoco el nivel de los otros temas porque eso de Izquierda contra Izquierda habría sido como cena de negros.

En la entrevista con “El País”, Alain Rouquié asegura que Andrés Manuel López Obrador es un “posneoliberal”.

“Lo que significa”, señala, “que es neoliberal porque no hay otra”.

“Ser posneoliberal es aceptar algunas cosas que no puede cambiar y cambiar las que puede”.

Vaya, la semana no pudo ser más pesada, algo a lo que el Presidente está acostumbrado y toma hasta como un reto.

Lo demás, todo es culpa de Hernán Cortés.

