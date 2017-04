Entre la ratería y el cinismo

Los recientes sucesos nos dejan en claro, una vez más, el asunto de la moral pública y de la moral privada.

No estoy hablando de ratonerías porque no sé si las ha habido. Pero lo que sí sé es lo que han abonado para su defensa y esto sí es grave.

En términos simples, que no les parece mal. Que lo que han hecho es bueno y digno de presunción. Que así lo hicieron todos. Luego, entonces, no es malo. Ergo non malum.

Tampoco digo que eso sea privativo de un solo partido ni de una sola época ni de un solo sexenio.

En tiempos antiguos supimos de abusos tales como el haber mandado los aviones presidenciales a comprar chocolates a Suiza.

Esto nos habla ya no de ladronería sino del mayor y más grave de los pecados en el hombre de Estado: el cinismo.

El cinismo es una actitud muy ‘sui generis’ frente a la mentira y frente a la verdad. El cínico es ambivalente. En ocasiones miente y en otras se sincera. Pero no es un mentiroso común ni es un hombre franco, aunque suele confundirse con ellos.

Tampoco se trata de alguien mentiroso por momentos y franco en otros. Nada de eso. Es un tercer género y distinto. Es un cínico. La diferencia estriba en que sus características motivacionales fundamentales son una combinación de falta de interés por los demás y falta de pudor por sí mismo.

Esto es lo que lo hace muy peligroso y muy repugnante cuando anida en un hombre de Estado. Tratemos de explicarnos.

El mentiroso común actúa movido por una de dos razones. O porque hay algo en nosotros que le interesa o porque hay algo en él que le avergüenza.

El mentiroso ordinario tiene un principio de interés en nosotros, aunque sea malsano y pequeño y tiene un principio de pudor en él, aunque sea malentendido e insignificante.

Para el cínico, en cambio, no hay nada en nosotros que le seduzca ni nada en él que le repugne.

Cuando el mentiroso nos miente es porque nos considera interesantes en algo. Cuando el cínico nos miente es porque nos considera estúpidos en todo.

El mentiroso actúa porque tenemos algo que a él le gustaría tener. Nuestro dinero, nuestra amistad, nuestra admiración o nuestros favores. El cínico nos engaña porque considera que no nos merecemos ni su verdad.

Pero, en su ambivalencia, el cinismo puede confundirse con la franqueza. Es más, el cínico muchas veces se proclama franco.

La diferencia estriba, también, en las motivaciones. El hombre sincero actúa anteponiendo la verdad a sus intereses, aunque con ello estos lo paguen o porque a sus pecados no quiere agregar uno más.

El franco tiene una moral. El cínico es un amoral. Actúa con descaro porque no considera que sus pecados sean malos. El cinismo es una de las consecuencias más estridentes de la soberbia. El cínico no actúa para defenderse o para disculparse sino por lo contrario. El cínico actúa porque se siente bueno y superior.

Hace tiempo, cuando estudiábamos en la escuela de abogacía, un grupo de condiscípulos solíamos aplicar largas y numerosas horas a vehementes, aunque inexpertas, discusiones sobre la naturaleza filosófica de la justicia.

Ese grupo de improvisados jurisfilósofos juveniles frecuentemente se extraviaba en las razones de Platón y de Aristóteles, de Santo Tomás y de San Agustín, de Kant y de Hegel, de Radbruch y de Kelsen.

Traigo esto a cuenta porque uno de los temas que con mayor recurrencia aparecía era el relacionado con la posible existencia de una justicia inmanente. De una justicia sobrehumana e infalible que nunca pasaría por alto las consecuencias del comportamiento de cada quien.

Debo decir que, como desde muy joven abracé la doctrina positivista del derecho y de la justicia, paulatinamente me fui alejando del pensamiento naturalista y deposité todas mi esperanzas en la justicia de los hombres, hoy tan derrotada.

A la justicia de los hombres he consagrado mi esfuerzo profesional y, si existe la reencarnación, lo volveré a hacer cuantas veces tenga ocasión.

Sin embargo, debo reconocer que a veces me gustaría creer en la inmanencia de la justicia. Confiar en que todo delincuente será aniquilado por una tormenta eléctrica.

Suponer que todo ladrón no podrá disfrutar de sus mal habidas riquezas, lo mismo por enfermedad que por amargura.

Estar seguro de que todo funcionario corrupto será despreciado, fracasará políticamente y todos le retirarán su amistad.

Sin embargo, hay que prevenirse. No siempre el abuso es mal visto. En ocasiones se le admira y se le premia. Así como no es cierto que, al final, los hombres honrados seremos los dueños del mundo y de la gloria. Muchas veces hemos complicado, hemos incomodado y hemos estorbado.

