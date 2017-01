Foto de Rodrigo Medina espanta a Fidel Herrera; libertad de prensa no debe ser amenazada por oportunismo político: Anpert; Videgaray, ignorado por Netanyahu; Israel da la espalda a México

ENRIQUE OCHOA ENTIERRA ‘GASOLINAZO’ Y ALBAZO VS ‘PLURIS’

Por el diagnóstico del doctor Enrique Ochoa Reza se ve que el “gasolinazo” de febrero NO goza de cabal salud. El líder del PRI esperó luz verde de Los Pinos y de José Antonio Meade Kuribreña para darle santa sepultura, en espera de una fórmula ligera que NO lastime el bolsillo de los electores, pero no sólo eso…

…

Como le adelantamos en este espacio el 9 de enero (http://ow.ly/732C308b1C9), Ochoa Reza ahora impulsa la reducción de 100 diputaciones plurinominales, proyecto desempolvado por el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, y promesa de campaña, en el 2012, de Enrique Peña Nieto, aumentado con el recorte de 32 senadurías.

…

Así que antes de que Ricardo Anaya Cortés, Alejandra Barrales, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano aumenten decibeles, Ochoa Reza termina un debate negativo para el PRI y pone sobre la mesa un viejo reclamo ciudadano: Bajar la nómina del Congreso. Y del recorte en los más de 500 generales de Salvador Cienfuegos, superior al ejército chino, hablaremos más tarde.

FOTO DE RODRIGO MEDINA ESPANTA A FIDEL HERRERA

¡A deshacer maletas..! Muy amenazante resultó para el cónsul renunciado en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, la fotografía del ex gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina en el penal de Topo Chico ataviado en overol naranja, así que con toda oportunidad se “atrasó” la entrega en la sede diplomática.

…

Fidel presume de abanderar su defensa con más de 400 expedientes médicos, acusado de adquirir y suministrar falsas “quimios” y pruebas de VIH Sida, pero el ex gobernador de Veracruz no confía en Miguel Ángel Yunes Linares; no vaya a ser que le recete lo que Jaime Rodríguez “El Bronco” a Rodrigo.

…

Por lo pronto se detuvo la pinta en bardas en el puerto jarocho, y varias ciudades, con la frase: “Bienvenido Fidel Veracruz te necesitaba”, como le informamos en este espacio el miércoles pasado (foto http://ow.ly/1Apu308keAZ).

LIBERTAD DE PRENSA NO DEBE SER AMENAZADA POR OPORTUNISMO POLÍTICO: ANPERT

“La libertad de prensa NO debe estar atada a criterios políticos oportunistas”, sentencia, en un comunicado, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (Anpert), que preside Carlos Ramos Padilla, en rechazo a los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias del Ifetel de Gabriel Contreras Saldívar.

…

Sentencia la Ampert: “Creer que el periodismo, su ejercicio, libertad y riesgos se determinan por cortinillas o ‘rompe cortes’ es responder no sólo a una iniciativa retrógrada, sino a una ignorancia manifiesta”.

…

En conclusión, la academia pide rechazar cualquier intención de atentar contra la libre expresión; que se convoque a los afectados a debate sobre este tipo de regulaciones y respeto a la profesión, entre otros puntos.

VIDEGARAY, IGNORADO POR NETANYAHU; ISRAEL DA LA ESPALDA A MÉXICO

Le informamos ayer, en este espacio, del desinterés del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por ofrecer una disculpa a México por apoyar, el sábado, el muro de Donald Trump; pues ayer, el canciller Luis Videgaray Caso intentó disuadirlo en vano.

…

Sin embargo, el que carga con los platos rotos es el embajador Jonathan Peled; el muro es ícono de discriminación y xenofobia, y la postura de su primer ministro es, francamente, contradictoria con la historia del pueblo judío, asediado por odios irracionales.

…

El gobierno mexicano debe hacer un llamado a la cordura y separar la postura de Netanyahu de la comunidad judía, presidida por Moisés Romano, quien de inmediato se desmarcó de la ofensa, sin lograr contener ataques en redes sociales.

…

Triste el papel de Israel al lado de Trump y la tibieza del gobierno español de Mariano Rajoy cuando la comunidad internacional condena las medidas autócratas, e incluso las potencias europeas, como Alemania de Angela Merkel.

