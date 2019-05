Enfurece marcha a la 4aT; ‘fifís’ se engallan y derrotan indiferencia; Espriú agarra pleito de cantina

Los “fifís” se engallaron, derrotaron a la indiferencia y la marcha anti-AMLO en la CDMX resultó mayor a la expectativa, para ellos. Del otro lado de la trinchera juran que no hubo músculo, pero es innegable que ningún presidente en el México moderno ha provocado una protesta social a cinco meses de tomar posesión.

…

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Jesús Orta, el número fue superior a 10 mil participantes, aunque, aquí entre nos, se habla del “factor amistoso’” en el cálculo de Claudia Sheinbaum Pardo por obvias razones. La buena es que no hubo secuestro de camiones, pintas, vandalismo, robo a negocios, agresiones, ni nada parecido.

…

El que agarró pleito de cantina en redes sociales fue el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, al burlarse del número de asistentes y otros calificativos provocadores que hablan muy mal de la investidura de un secretario.

…

Y el que de plano espantó a la concurrencia de la marcha anti Andrés Manuel López Obrador fue Vicente Fox Quesada en Guanajuato, que no se sabe de qué diván se levantó para, según él, encabezar la protesta en su terruño.

…

La marcha, seguramente, será tema de la conferencia mañanera de este lunes. Veremos si se animan el del moñito, la Güera y el de al lado, que cobra con un diputado de Morena.

¿QUIÉN DIJO QUE NO PODÍAMOS ESTAR PEOR? DETIENEN 50% DE MEDICINAS AL ISSSTE; CRISIS EN SALUD SE MEDIRÁ EN VIDAS

El mal está hecho. Sabotear el flujo del presupuesto en el Sector Salud está provocando daños incalculables que en pocos días se podrán medir en vidas. Lo peor es que el doctor Jorge Alcocer Varela no encuentra el antídoto para revertir lo venenoso que puede resultar para la administración de Andrés Manuel López Obrador.

…

Los números revelados por Luis Miguel Victoria, titular del SNTISSSTE, son brutales; de 323 mil millones de pesos del presupuesto 2019, el 70% es para pago de más de un millón 100 mil pensionados y del restante 30% sólo se ha liberado la mitad hasta la fecha, ¡y eso que antes no podían estar con más carencias..!

…

¿Cómo se traduce en el mundo real..? Por ejemplo, es imposible sostener a los 25 mil suplentes y guardias. Tan sólo en el hospital 20 de Noviembre, desde el 1 de enero no se les paga a 170 trabajadores que han laborado en esos puestos.

…

Sigue la incongruencia: De 456 médicos residentes que cursaron especialidades de 4 a 6 años, graduados en el instituto en febrero, no pudo ingresar nadie porque están congeladas las contrataciones, a pesar de las numerosas vacantes.

…

Por supuesto, los ganones de la inversión del Estado en educación son hospitales y clínicas privadas. Peor aún, en medicinas y consumibles para la operación de enfermos solamente se ha liberado el 51% de lo que corresponde a lo que va del año.

…

El drama es dantesco; los tres elevadores del hospital Gómez Farías de Guadalajara dejaron de funcionar, lo que implica la suspensión de cirugías, de estudios y de traslados, además de poner en riesgo a pacientes de la tercera edad. De los enfermos de VIH Sida con urgencia de retrovirales no se sabe qué pasará; igual de los que padecen algún tipo de cáncer.

…

Otro ejemplo: Los hospitales públicos de Acapulco dejaron de dar alimentos a internos desde febrero; ¿cómo le hacen..?, como pueden, con caridad de familiares y amigos, los más suertudos.

…

Así que vamos viento en popa a tener un servicio de salud como en los países nórdicos; lo prometió la 4aT.

CALDERÓN Y MARGARITA MUESTRAN MÚSCULO EN BASTIÓN PANISTA DE TABOADA

Buena se la hicieron Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala al corazón del panismo capitalino; la Asamblea Fundacional de México Libre en la alcaldía Benito Juárez, de Santiago Taboada Cortina, fue presumida, este fin de semana, como todo un éxito.

…

En realidad, la ex pareja presidencial no dio paso sin huarache; la también ex delegación de Jorge Romero Herrera y del fallido Christian Von Roehrich es un semillero de panistas de todos los matices azules, así que la organización de Margarita no tuvo que hacer grandes esfuerzos. A eso súmele que es muy querida por esos y otros rumbos.

