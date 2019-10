En Sedatu, ni nervios ni fantasmas

El susto de Alejandro Murat; preocupaciones de Miguel Mancera; Calderón hablando de dengue, no de derecho

Cualquiera podría pensar que en la Secretaría que se convirtió en suplicio de la ex titular, Rosario Robles, privarían el desconcierto y el nerviosismo ante la oportunidad que el azar convirtió a la Sedatu en el emblema para el escarmiento que la “Cuarta Transformación” pretende dar a la corrupción.

…

Aunque todavía, dicen, no se dan abasto con el “desorden administrativo” que dejó la anterior gestión y la falta de experiencia de algunos que integran el nuevo equipo, la Secretaría encabezada por Román Meyer Falcón, un joven servidor público considerado de la generación “millennial”, lleva el barco viento en popa.

…

Uno de los puntos torales de la “nueva” Sedatu es el Programa de Mejoramiento Urbano, a cargo de Daniel Escotto Sánchez, Director General de Rescate de Espacios Públicos, que ya avanza en 12 de 17 ciudades programadas para este año.

…

Si en algo ponen mucho ojo cuando arman los proyectos, anexos técnicos o planos arquitectónicos, afirman, es en la cuestión legal, y sin “grilla”. Es, sin lugar a dudas, un equipo de jóvenes atento al dicho del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que todos “hay que portarnos bien”. Pues sí, para qué buscarle ruido al chicharrón; no vaya a ser que la casa esté embrujada.

EL SUSTO DE ALEJANDRO MURAT

No es habitual que el Presidente pierda el control, pero para consternación del Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, le ocurrió en Huajuapan, cuando el “pueblo sabio”, que no se equivoca, le reclamó que los apoyos prometidos nomás no llegan.

…

Casi afónico, por los cambios de clima en la gira de fin de semana, pero también porque el carácter lo venció, López Obrador exigió, ofendido, al pueblo sabio: “Vayan respetándonos”, y añadió, en plan de regaño, que “si cae mal una autoridad ahí están (el pueblo) ¡cuestionando y cuestionando a la autoridad. Ya no hay que ser así; ¡tiene que haber unidad!”.

…

El susto fue para el gobernador, acostumbrado a que todo lo tiene siempre bajo control. Es de imaginar la reprimenda de su padre y antecesor, José Murat: “Haz bien la tarea, aunque tú no tienes la culpa que la ayuda prometida no llegue; no vaya a pensar el Presidente que le armaste el teatrito”.

PREOCUPACIONES DE MIGUEL MANCERA

Si el ex secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Héctor Serrano, está tras la movilización de los taxistas, entonces, el senador Miguel Mancera, su anterior jefe, debe preocuparse, pues lo pusieron de pechito a la “Cuarta Transformación”.

…

Si es así, la presión a Claudia Sheinbaum fue un movimiento muy arriesgado que no corresponde al valor del ex jefe de Gobierno.

CALDERÓN HABLANDO DE DENGUE, NO DE DERECHO

Cierto, quizá hoy el ex Presidente panista resuelva no acudir al Simposio Internacional de Derecho “En Juicio” al que fue invitado por el Instituto Tecnológico de Monterrey debido a la solicitud de la plataforma change.org de retirarle la invitación, pues fue durante su gestión cuando el Ejército abatió, “por error”, a dos alumnos del prestigiado centro educativo.

…

El ex Presidente e impulsor hoy, junto con su esposa, Margarita Zavala, de la agrupación “México Libre”, al que perfilan como partido político, y que le achacan una pobre actitud ante los sucesos que ocurrieron el 19 de marzo de 2010, en el que perdieron la vida los estudiantes con nivel de excelencia académica Jorge Mercado y Javier Arredondo, prefirió, este lunes, ignorar las alrededor de 15 mil firmas que piden la cancelación de sus asistencia al Tec y regañar al actual Gobierno Federal por el riesgo de una epidemia de dengue en el país.

…

Calderón advirtió en un tuit: “¡Qué desorden!.. La obsesión de dar todo el dinero a transferencias líquidas para crear una base electoral está creando severos problemas públicos de salud, económicos, de seguridad, ambientales y otros”.

…

Bueno, se vale; si no se puede hablar sobre Derecho en una ponencia magistral, ¿por qué no de Salud? Más si del dengue del que se trata es el hemorrágico.

