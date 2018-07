En liquidación o subasta

Suponíamos que la alternancia acabaría con la consigna del “partido único”, es decir, del PRI.

Pero la tercera (después que el PAN sacó al PRI de Los Pinos en el 2000 y de que éste le devolviera el “favor” en el 2012) avizora un largo tiempo para el instituto que sacó hasta de sus raíces a varios partidos, Morena.

Su hegemonía apenas inicia y, el pasado 1 de julio, México fue testigo de qué manera; no dejó piedra sobre piedra.

En verdad, el único líder partidista que parece sopesar la magnitud de lo ocurrido es René Juárez, del PRI, y no sé si a solicitud de alguien o por iniciativa propia, aunque las sugerencias para hacer resurgir al partido se me hacen más que inviables, frágiles.

Para levantar muertos se requieren elíxires mágicos, y encontrarlos es de una dificultad extrema.

En las mismas anda el PAN, que por más que quiera tapar el sol con un dedo (y no el del PRD) no puede ocultar un problema mayor aun que el del PRI. En su interior apenas se habla de cinco “tribus”; ahí va, “perredeando”. Y la pulverización mata. ¿Cuántas “tribus” hay hacia el interior de Morena? Ninguna.

Juárez, a dos semanas de la elección presidencial, ha salido, casi a diario, a puntualizar las causas de la debacle.

Damián Zepeda, líder nacional del PAN, poco lo ha hecho, quizá porque, a diferencia del PRI, no le ven caso a lamerse las heridas, aunque puede ser más el cuidado a no comprometerse con declaraciones que enfurezcan, más aun, a los grupos que codician las riendas del partido. ¿Cómo arreglará el panismo sus diferencias, por cierto, a la alza desde finales del sexenio de Vicente Fox?

Muchos de sus militantes de cepa todavía velan armas y ni pío han dicho. Debaten el volado entre calderonistas, anayistas, morenovallistas, gobernadores o ex gobernadores.

Cierto que en ningún partido los militantes más sobresalientes, arrastrados por circunstancias específicas hacia posiciones defensivas u ofensivas, deban perder su derecho a pelear liderazgos, pero el arrebato de Morena implicó un cambio histórico y más denso de lo previsto tanto para el PAN como para el PRI. Morena no ganó cualquier cosa; el choque fue como el de un asteroide con la Tierra; modificó la estructura política, la geopolítica.

Entonces, yo insisto en que las “viejas guardias”, como bien dice René Juárez, “por humildad”, deben hacerse a un lado.

Tal vez su experiencia sea más aprovechable proveyendo a nuevas generaciones, no jóvenes, sino intermedias, de cómo evitar errores, divisiones, megalomanías.

En el PAN hay muchos, gente como Roberto Gil, Marko Cortés, el propio Zepeda. Como lo sería, en el término idóneo, Anaya, quien aun con la derrota pueda animar el fortalecimiento del partido, como algunos gobernadores.

Pero este cambio necesario va más allá de volver a ver sobre la palestra nombres como los que aglutina uno de los grupos en pugna: Alberto Cárdenas, Fernando Canales Clariond, Cecilia Romero, Juan Carlos Romero Hicks, José Guadalupe Osuna Millán, Marco Antonio Adame.

Rescatables, por mero dinamismo y hasta guardar cierta formalidad en el partido, discreción en algunos momentos, encuadren donde encuadren, Santiago Creel, Margarita Zavala (si vuelve), Josefina Vázquez Mota, Gustavo Madero, Luis Felipe Bravo Mena y hasta Javier Corral.

Al PRI conviene lo mismo. Habla de pluralidad, de cercanía con la militancia y la ciudadanía, pero cierran puertas a liderazgos intermedios o jóvenes.

Al paso generacional nadie debe resistirse. Hay liderazgos políticos magníficos que dieron de más para la Historia, pero si de lo que se trata es de caminar las puertas deben abrirse de par en par.

Y sí, puedo mencionar del PRI dos ejemplos que para muchos serían imprescindibles, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Creo que el arribo al Senado de la hija del primero, Sylvana Beltrones, quien ya fue diputada federal, dará, junto a otros de su generación, una versión política propia al priísmo, aunque el partido debe tejer más allá de nombres y apellidos.

Si derrotas y confrontaciones internas fueron sepultando nombres desde hace años, la elección del 1 de julio pasado cobrará al priísmo una tanda más amplia por mera necesidad.

Morena es un fenómeno de apenas cuatro años al que se le debe buscar el lado donde descuida su guardia, que lo tiene, pero el movimiento debe ser casi puro.

El partido en prometer, más recientemente, una “profunda transformación” fue el PRD. Le faltaba dar la cara.

Manuel Granados, el dirigente nacional, expresó la posición de cajón: Será una oposición de izquierda responsable, crítica, progresista y transformadora del momento histórico que le ha tocado vivir.

“Habrá, en la coincidencia, un respaldo por el bien de la ciudadanía; en la diferencia crítica propositiva para lograr el mayor beneficio para México, manteniendo nuestra lucha y banderas de izquierda”.

Muchas contradicciones después de la alianza con el PAN. El andamiaje de sobrevivir de la mano de lo impensable se vino abajo.

El PRD, o quienes aún queden, se irá desgranando para pasar a Morena en la idea de que éste es la única Izquierda que queda, sin que, en verdad, exista alguna Izquierda.

El mismo René Juárez, quien el viernes reunió, en torno a él, a 10 ex dirigentes tricolores, lanza la misma alerta que en otras ocasiones ha hecho el PRI y que hoy aplica no sólo a ellos: “O cambian o se extinguen”.

LOS INDEPENDIENTES, EL PANAL Y EL PES

Pero si algunos partidos están en subasta, otros atraviesan el lado fúnebre de la liquidación.

Hablemos, primero, de la figura que apenas en la última Reforma Política pintaba para borrar del mapa a los partidos, los independientes.

Vaya, serían los constructores del futuro político de México.

Pero, como en todo, el agandalle no deja saldos positivos. Algunos erraron la fórmula. Es decir, de independientes no tenían ni la conciencia. Fue el caso específico de los dos que compitieron por la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez “El Bronco” y Margarita Zavala, aunque esta última no pudo llegar ni al segundo debate. El primero ex priísta y la segunda ex panista, con sangre albiazul todavía muy viva.

Se debe reconocer que a esa vía no abonó la estructura de recolección de firmas aplicada por el Instituto Nacional Electoral, aunque también, valiéndose de su fragilidad e insipiencia, algunos se pasaron de listos, como Armando Ríos Piter, y otros hicieron el coraje de su vida, como Pedro Ferriz de Con.

El visible fracaso de la figura no desmerita que otros, algunos con responsabilidad, otros con poca viabilidad para triunfar y unos más con mucha fe, compitieran por distintos cargos, más allá del presidencial.

Casos importantes, el de Manuel Clouthier, candidato independiente al Senado por Sinaloa, quien perdió ante el aspirante de Morena, Rubén Rocha.

O, en Jalisco, el de Pedro Kumamoto, que también buscaba, como independiente, una curul en el Senado y tampoco salió triunfante.

Vaya, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el independiente Armando Cabada no pudo con el candidato de Morena, Javier González.

Además de los independientes, también están en liquidación, y ni siquiera como los de subasta: “Al mejor precio”, el Partido Nueva Alianza, fundado por la maestra Elba Esther Gordillo, y el Partido Encuentro Social, que fue en alianza con Morena.

Ninguno de los dos obtuvo el 3 por ciento de los votos en los comicios de hace dos semanas, necesarios para conservar el registro.

Los dos están ahora en la “etapa de prevención”, sometidos al escrutinio de un interventor, con fecha límite, para resolver impugnaciones, si las hay, hasta el 23 de agosto.

Y EL LADO VULNERABLE DE MORENA

Las expectativas de Morena, con Andrés Manuel López Obrador al frente, crecieron como agua de río desbordado en una elección cuyos resultados ni él mismo previó.

Su casi “carro completo” (Presidencia de la República, congresos -nacional y locales-, alcaldías y más) prevé la llegada de un nuevo “partido único”, aun cuando otros sigan existiendo, con una permanencia en el poder no sabemos por cuánto tiempo.

La diferencia con el PRI, el anterior “partido único”, es su formación, sus orígenes y la competencia mínima que durante décadas tuvo de opositores o la franca ausencia de éstos.

El PRI nace a punta de necesidades históricas, incluso hasta más apremiantes que las que empujaron a Morena a proclamarse como esperanza de un sistema, una plataforma y un curso social ya marcado. A Morena no le antecede una Revolución por más que Andrés Manuel quiera imaginársela.

Sin embargo, el mayor riesgo para su permanencia en el poder, para iniciar una hegemonía de largo tiempo, son los nombres que lo rodean y la alta gama de perfiles que en ellos se retratan. No existe una ideología definida; bueno, ni siquiera una ruta definida de conceptos. Los personajes con quienes López Obrador formará gobierno y sus principales colaboradores y asesores edifican una especie de Torre de Babel. En el camino podrán hablar el mismo idioma.

A menos que estemos ante una novísima forma de hacer política, la “pepena” de gente para cumplir con los preceptos de pluralidad, “amor y paz”, “justicia; no venganza”, “los que llegan a Morena se limpian”, comprometen una unidad sostenible.

Tantos nombres sobre tantos perfiles, algunos hasta con una inimaginable opción de verlos a su lado. Hablamos, por ejemplo, de Germán Martínez, Napoleón Gómez Urrutia, Tatiana Clouthier, Alfonso Romo, Alfonso Durazo, Esteban Moctezuma, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, Paco Ignacio Taibo II y más. Varios incondicionales; otros en búsqueda de refugio o cobrando revancha a sus ex partidos.

Así pinta hoy el escenario político. ¿Quién da más?

