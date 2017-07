En el PRI, ni menos ni más candados

El cumpleaños 68 de IMPACTO me da oportunidad de confesar mi confusión; después de cuatro décadas de mover el abanico en la sucesión presidencial priísta no he identificado aún el nombre y rostro del conejo que Enrique Peña Nieto se sacará de la chistera; a estas alturas del juego ya lo había hecho en episodios similares, desde Miguel de la Madrid.

Aunque creo que le he robado la señal, sé que, de nueva cuenta, nos engaña con la verdad, como es proverbial en él; incluso, sospecho que difunde las olas especulativas de cambios en su gabinete, algunas increíbles y absurdas, con la finalidad de desestabilizar a quienes se sienten con la nominación en la bolsa o para ocultarle a ellos mismos por quién se ha decidido.

Desde que me impuse la misión de descubrir tapados en la sucesión de José López Portillo, a favor de Miguel de la Madrid, siempre tuve claro con mucha anticipación, al igual que el resto del país o, al menos, las subcastas políticas y periodísticas, quién era el rostro bajo la capucha, incluso en la etapa panista, cuando el PRI no tenía jefe en Los Pinos.

Mentirá aquel periodista que diga que no toma partido en la sucesión; todos hemos tenido candidato, y hoy no es diferente. Lo tenemos a sabiendas de que, como en otras ocasiones, nos jugábamos algo más que la supervivencia.

Para dar paso a la nostalgia recuerdo la derrota al lado de don Javier García Paniagua, aunque cualquiera sabía que López Portillo se inclinaría por De la Madrid.

Luego, con mucha anticipación, algunos intuimos que el candidato sería Carlos Salinas, y así nos comportamos, y así nos fue con ciertos de sus competidores. La madrugada del destape relaté que Alfredo del Mazo padre se puso nervioso y, sin proponérselo, metió en problemas a De la Madrid al poner en circulación el nombre de Sergio García Ramírez; lo sabía todo porque la noche anterior estuve hasta tarde en la casona presidencial.

Igual ocurrió con Luis Donaldo Colosio. Cuatro años y medio antes de su destape, Emilio Gamboa me dijo que no tuviera duda, que sería el candidato, pues a Carlos “se le caía la baba cuando hablaba de él”. Recuerdo los años difíciles de la persecución cuando a Emilio le preguntaba por aquel que le decía “Rarotonga” y que él llamaba su hermano.

Gané su destape escribiendo para “La Prensa”. ¿Cómo podía no ganarlo si la filtración me llegó, en directo, de Los Pinos? La lucha se dividió entre colosistas y camachistas; al final todos perdimos, incluso Salinas, porque “Pelo Chino” fue asesinado y José Córdoba aprovechó la circunstancia para empujar a Ernesto Zedillo.

Con Francisco Labastida tampoco hubo duda, a pesar de que, en ese momento, Roberto Madrazo era el candidato adecuado, pero Esteban Moctezuma se vistió de caballero blanco para combatir a la maldad encarnada, según decía, en el tabasqueño. Gamboa estaba con el sinaloense, como lo había estado con De la Madrid, Salinas y Colosio, y no podía equivocarse. Acertaron en la candidatura, pero fallaron en el candidato porque éste y Moctezuma combatieron a Vicente Fox con lagrimeos.

Igual estuvo de clara la sucesión priísta con Fox, sólo que Arturo Montiel y quienes lo seguíamos no contamos con que Madrazo llegaría a extremos no previstos, en alianza con Francisco Gil Díaz y Vicente. Estuve al lado de Arturo por la mañana del día en que acudió al PRI a registrar su candidatura y el gran Miguel Sámano me lo puso al teléfono para comunicarme su decisión de declinar; antes, la voz leal de Óscar Ignorosa me había alertado sobre el estado crítico del precandidato.

Y seis años después, en 2011, la sucesión estuvo igual de clara: Enrique Peña Nieto o Manlio Fabio Beltrones.

CONFUSIÓN TOTAL

Hoy, nadie se atreve a apostar. El Presidente mantiene al extremo oculto su as; la tardanza en mostrar a quien podría luchar por sucederlo ha dado ventaja a Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle.

Por semanas parece que será Miguel Osorio Chong; a la siguiente, Aurelio Nuño; más tarde, el doctor José Narro, pero también José Antonio Meade; en los últimos tiempos Eruviel Ávila, aunque recién se incorporó Enrique de la Madrid. El único omnipresente es Luis Videgaray, que parece haberse convertido, de nueva cuenta, en el dueño del balón.

Insisto, mi confusión es total, pero si la estrategia del Presidente es evitar que los presidenciables priístas se masacren entre sí, no ha funcionado del todo. Basta leer las columnas periodísticas para identificar a los héroes y villanos del sexenio, y mirar unos meses atrás para analizar cómo fue que, en un año, el PRI ha perdido ocho gubernaturas, medio ganado una con la ayuda del Verde y Nueva Alianza, y que tiene otra a punto de la anulación.

Imagino los problemas del líder nacional, Enrique Ochoa Reza. Le llueve de todos lados, no sólo por su pretendida bisoñez, sino porque navega en medio de las diferentes fuerzas peñistas, que parecen no tener control. Sufre una campaña de desestabilización cuyo origen nadie identifica, pero que, sin duda, fue ideada para sacarlo del PRI porque estorba. La pregunta, en todo caso, es a quién.

Acudo al valioso archivo de IMPACTO y consulto la edición 3207 de nuestra Revista, del 14 de agosto de 2011, es decir, seis años atrás, cuando, de manera informal, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones ya disputaban la candidatura presidencial; los veo en la portada, sonriendo, recargados en la mesa del comedor de IMPACTO; el coordinador de los senadores priístas aprieta con su mano izquierda el antebrazo del gobernador del Estado de México.

¿Por qué consulto esa edición y no la del 31 de julio, la del aniversario 62, que luce en la portada a Carlos Romero Deschamps dando un ejemplo más de “paz en época de turbulencia”, en clara referencia a la firma del Contrato Colectivo de Trabajo del sindicato petrolero con Pemex?

No hay misterio; fue cuestión de agenda; además, no tenía certeza de que celebraríamos en grande; en años anteriores nos dio por reunir a la clase política, pero esa ocasión, a pesar de mi amistad con los implicados en la sucesión presidencial priísta, albergaba cierta duda de que acudirían a IMPACTO a… escuchar a Valente Pastor y al Real de Jalisco, el mariachi del querido Viejón.

En la edición posterior, la del 7 de agosto, como lo hago casi cada año, platicaba, en mi espacio, con el inolvidable capitán Carlos Ruiz, que nos dejó el 2 de agosto de 1998 porque el corazón le falló en Gutiérrez Zamora, Veracruz. Le decía que “este martes nos visitarán, como año con año, algunos amigos; conociste a la mayoría. El contexto del encuentro será un tanto especial. Ojalá que a ti te dejaran salir a acompañarnos y que a mí me permitan respirar hasta entonces (a él no lo dejaron salir del infierno y a mí no me llaman, todavía), porque la fiesta estará contaminada por el juego de moda, el que todos jugamos, el de Juan Pirulero, la sucesión presidencial”.

Le decía a Carlos que no tenía la seguridad de que los invitados acudieran, aún confirmada su asistencia, pero las circunstancias indicaban que todos los invitados asistirían; no por IMPACTO y nosotros, sino porque querían que Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones los vieran, los saludaran y, por lo menos, cruzaran miradas. Si podían platicar un par de minutos con cada cual, mejor. De hecho, la pregunta repetida después de cada invitación era si Beltrones y Peña Nieto asistirían.

No había duda de que el PRI recuperaría Los Pinos y el quién es quién de la política quería acercarse a los dos. La comida fue un éxito total; hasta panistas asistieron; vaya, incluso Miguel Mancera y el cardenal Norberto Rivera. Parar no variar, Peña Nieto llegó tarde y todavía tardó casi una hora en sentarse, pues saludó a todos de mano. Cuando llegó a su lugar, junto a Manlio, algunos ya estábamos instalados en la felicidad y nos disponíamos a viajar por la cuarta vertical. Hubo un momento en el que casi todos se habían marchado, pero él se quedó un par de horas más, pues Valente no dejaba de cantar “La 7”.

Han pasado seis años y todo cambió; en el 68 aniversario no celebraremos en ese estilo porque no hay quien atraiga a la cargada priísta y a nosotros no hay muchos que nos quieran ver; lo haremos de otra manera, con los pocos amigos leales que aún nos quedan. Además, Peña Nieto no asistiría; en cuanto a Manlio, no tengo duda de que estará con nosotros cuando fijemos fecha. Siempre ha estado aquí; de IMPACTO salió para ir a Los Pinos a escuchar que sería líder nacional del PRI, y a IMPACTO regresó después de renunciar. Como suele decir a mis hijos, ha estado aquí antes que ellos.

PANORAMA MÁS DIFÍCIL QUE EN EL 2000

Las circunstancias de esta sucesión son diferentes a las de 2011. Los dos precandidatos de entonces se manejaban sin jefe y cada quien hacía la lucha a su estilo y con los recursos a su alcance; hoy, los aspirantes no se mandan solos. La responsabilidad de la decisión está en manos de Peña Nieto; Beltrones está a la espera de la conclusión de la Asamblea Nacional del PRI para decidir si lo intenta de nueva cuenta; sin las derrotas de junio del año anterior, nada lo habría parado, pero ocurrieron, y mientras cada cual de los verdaderos responsables se lavaba las manos, él, en una decisión insólita entre quienes rodean a Peña Nieto y a las que éste no está acostumbrado, asumió el costo para que no llegara al Presidente.

La sucesión se está enturbiando no sólo porque Andrés Manuel López Obrador se ve más sólido que en sus dos anteriores incursiones, sino porque, a la vista, no tiene a un Peña Nieto enfrente, y ni siquiera a un Felipe Calderón.

Es innegable que el PRI está en peores condiciones que en el año 2000, cuando perdió la Presidencia; para no ser exhaustivo recordemos sólo que ya no cuenta con los graneros electorales más importantes del país, que a duras penas ganó el Estado de México y que está latente el riesgo de la anulación del triunfo en Coahuila.

Peor aún, hay un grupo, como cuando Santiago Oñate encabezaba al PRI en tiempos de Ernesto Zedillo, intentando construir candados para atar de manos al Presidente a la hora de escoger candidato a sucederlo; además, leo que Carlos Salinas pretende instaurar un Maximato.

Tengo certeza de que Peña Nieto no permitirá que el grupo de siempre, César Augusto Santiago y Ulises Ruiz (rostros visibles en tiempos de Roberto Madrazo), haga con Ochoa Reza lo que intentaron con Ernesto Zedillo cuando Santiago Oñate presidía al PRI: Convertirlo en figura decorativa, arrebatándole su facultad histórica de proponer al candidato.

Por lo menos tres voces autorizadas han anunciado que la XXII Asamblea Nacional del PRI no inventará nuevas reglas ni anulará las existentes. El ex líder nacional, Beltrones, dijo que discutirlo sería perder el tiempo; en el mismo tenor se pronunció su sucesor, Ochoa Reza, y el dirigente de la CNOP, Arturo Zamora, sentenció que los estatutos actuales garantizan el piso parejo a los aspirantes a candidato presidencial.

Es decir, no habrá nuevos candados ni desaparecerán los existentes (cuando mucho disminuirá la exigencia de militancia de 10 a 5 años), lo que permitirá aspirar a todos los miembros del gabinete de Peña Nieto, con excepción de Rosario Robles y José Antonio Meade.

Quizás Ochoa Reza no conoce una historia previa a la XVII Asamblea.

Cuando César Augusto construía los candados para la XVII asamblea nacional del PRI, Oñate, que era líder nacional, no sabía lo que ocurría o, al menos, eso dijo al Presidente Zedillo, que para hacerle esa pregunta específica lo citó en Los Pinos. El líder priísta fue instruido a abortar las reglas que dejaban fuera de la jugada a Guillermo Ortiz y a Carlos Ruiz Sacristán, entre otros, pero César Augusto y Ulises Ruiz lo vencieron, se dejó vencer o estaba en el enjuague. Creo, en lo personal, que lo último no ocurrió porque sabía, sabe, de lo riesgoso de traicionar a un Presidente; no por nada fue el último jefe de la Oficina de la Presidencia con Salinas.

A diferencia de Zedillo, Peña Nieto no permitirá que un reducido grupo de priístas le invente candados, que en realidad no buscan cambiar las reglas del juego para imponer candidato presidencial, sino tener control sobre el listado de candidatos a senadores y diputados federales para poder gobernar el sexenio próximo, pierda o gane el PRI.

En realidad, poco les importa la Presidencia; extrañan los 12 años de panismo en los que no tuvieron jefe y se despachaban las becas del Congreso con la cuchara grande. Ahora, el atractivo es mayor; habrá reelección hasta por 12 años.

La ventaja es que Ochoa Reza no sufre las debilidades del Oñate de entonces.

Por otra parte, conozco lo suficiente a Salinas como para tragarme que pretende inaugurar un minimato al estilo de Luis Echeverría.

Creo que el petate del muerto fue sacudido de último minuto para dar proporciones heroicas de “Sir Lancelot of the Lake” a Luis Videgaray, quien vendría a ser el supuesto contenedor de las ansias callistas del ex Presidente. No imagino un encuentro entre ambos.

Hay entre los colaboradores de Peña Nieto quien o quienes influyen en su pensamiento y decisiones, uno de ellos el secretario de Relaciones Exteriores, pero difícilmente aceptaría el Maximato de algún antecesor; más aún, Carlos Salinas, profundo conocedor de la historia nacional, no se insultaría a sí mismo ni al Presidente pretendiendo algo que se quedó en los libros que reseñan el rompimiento de Calles y Lázaro Cárdenas, como el de López Portillo y Echeverría, y que ni siquiera pasó por su mente cuando se decidió por Luis Donaldo Colosio, y no por Manuel Camacho.

LA PREGUNTA OBLIGADA

La cuestión es que el Presidente ahora tendrá que estar pendiente de lo que haga o deje de hacer quien reciba la misión de sucederlo. Deberá hacerlo de manera personal; las experiencias últimas demuestran que no se puede confiar en nadie, ni en los más avezados ni en la familia, a pesar de que todo el poder del Estado se vuelque en su apoyo o, peor aún, cuando les es escatimado.

Seis años después todo cambió, pero nosotros seguimos aquí, listos a escribir la historia de esta sucesión y a comer, brindar y cantar celebrando sin importar que todo esté en contra. Seguimos presentes, dando lata.

Ignoro qué nos depare el futuro; las circunstancias y los personajes ya no son como los de 2011 y las sucesiones anteriores, pero en IMPACTO en nada hemos cambiado. En cualquier momento nos sacudiremos la confusión; las señales empiezan a ser obvias, pero la pregunta sin respuesta no me quita el sueño: ¿Valdrá la pena jugársela como cuando, por decisión propia, lo hicimos con otros?