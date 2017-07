En deuda con Ejército, Marina y Fuerza Aérea

Creo que pocas veces he discrepado del Presidente Peña Nieto, pero asegurar que nuestras Fuerzas Armadas son superiores a los enemigos de México, no corresponde totalmente a la realidad, y no porque soldados, pilotos y marinos no amen a nuestro país y estén dispuestos a dar la vida por la seguridad interna y por repeler las acechanzas del exterior, sino porque en términos reales están deficientemente armados, equipados y adiestrados para lo que se les exige.

Peor aún, para cuestiones de seguridad interna continúan sin contar con un ordenamiento legal que les permita suplir a las policías, una misión extralegal que les impuso el gobierno de Felipe Calderón y mantiene el actual.

En la primera semana del gobierno calderonista, IMPACTO publicó el documento confidencial que el general Guillermo Galván habría entregado al Presidente electo para obtener el nombramiento de Secretario de la Defensa. Las revelaciones eran estremecedoras, pero la resumiré en 2: perderíamos la guerra con cualquier potencia extranjera con economía menor a la nuestra y la tropa mexicana usaba su tiempo de adiestramiento en prepararse para desfiles y ceremonias cívicas.

Más aún, no agradaban a nuestros soldados las misiones de sembrar arbolitos o combatir al narco.

Apenas publicamos el primer capítulo del documento, recibimos la petición de no continuar la serie. El único argumento que recibimos fue que “los verdes están nerviosos”. Desde luego, publicamos el ensayo casi en su totalidad.

Después comprobamos que el nerviosismo no se refería al contenido sino a la identificación del filtrador.

Lejos estamos de ser enemigos del Ejército Mexicano; tengo el honor de haber sido distinguido por la amistad de mi general Marcelino García Barragán en los últimos años de su vida, gracias a su hijo don Javier García Paniagua, así como de los generales Antonio Riviello Bazán, Enrique Cervantes Aguirre, Luis Montiel, Moisés García Ochoa, Rafael Macedo de la Concha, Miguel Ángel Godínez y Tomás Ángeles, para no ser exhaustivos.

Inclusive, no hubo reclamo cuando el general Galván me invitó a desayunar en el contexto de la publicación de aquel documento; simplemente me dijo que los aviones que protegían nuestra riqueza petrolera en el Golfo de México volaban a ciegas, es decir, sin radar.

En otras palabras, me dijo que el documento no mentía.

En aquellas precarias condiciones, Calderón envió a la guerra al Ejército Mexicano contra un enemigo mejor armado y, por lo menos, mejor pagado. Galván se cansó de exigir y rogar un marco jurídico que permitiera a las Fuerzas Armadas no sufrir las consecuencias de suplir a policías municipales, estatales y ministeriales.

No fue escuchado por los legisladores y el Presidente hizo poco o nada por los militares.

Enrique Peña Nieto no encontró a las Fuerzas Armadas en mejores condiciones que Calderón, y las mantiene, al igual que entonces, sin contar con la protección jurídica que los proteja de actuar como lo que no son, policía.

En el discurso parece incuestionable que nuestras Fuerzas Armadas son superiores a los enemigos de México, pero, en realidad, no es así. Pese a ciertos esfuerzos económicos, siguen mal pagadas, mal entrenadas, mal armadas y, más grave aún, sin un estatuto jurídico que las proteja del uso que el gobierno les da.

En términos reales, seguimos en deuda con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.