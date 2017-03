En busca del ‘tapado’

Es evidente que Enrique Peña Nieto anda en busca de un “tapado”. No tiene otra lectura el protagonismo del secretario de Salud, José Narro, en un evento de corte político absoluto, la conmemoración del 23 aniversario de la ejecución en Lomas Taurinas de Luis Donaldo Colosio aquella tarde-noche del 23 de marzo de 1994.

Asimismo, es evidente que a menos que tenga un as bajo la manga, la omisión fundamental de Enrique Peña Nieto ha sido, a la vista, no construir a quien o a quienes pudieran disputar el derecho a sucederlo; la mayoría de los posibles aspirantes priístas se maneja, más por su cercanía con el Presidente o la importancia de sus oficinas que por sus posibilidades reales de ganar la elección de 2018.

La nómina no pasa de Miguel Osorio Chong, Luis Videgaray, Aurelio Nuño, José Narro, Eruviel Ávila, Manlio Fabio Beltrones y José Calzada.

La sequía tal vez tiene origen en la dificultad de los colaboradores presidenciales para competir en popularidad con su jefe, aún en tiempos de que ésta mengua en la opinión publicada y en las imbatibles redes sociales, pero también al ritmo frenético impreso por Peña Nieto desde el inicio de su gobierno que sólo a él permitió brillar, pero lo convirtió a su vez en pararrayos de todos los problemas, los propios, los ajenos y los de sus subalternos.

Origen también en la multiplicación de acontecimientos inesperados que hasta hoy lo mantienen distraído (el último Donald Trump), o porque no vio más allá de los mexiquenses y pachuqueños o a unos pocos que habían hecho trabajo en el Estado de México, o a priístas de presencia propia y cuya especialidad no podía ser ignorada, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa.

Y claro, a los 2 o 3 que lo deslumbraron y cercaron hasta la asfixia.

Lo cierto es que el gran dilema, apenas pasen los comicios de junio será a quién escoger para encabezar a los priístas en la lucha por la Presidencia de la República, más cruenta aún que la del 2000, cuando Francisco Labastida perdió ante Vicente Fox.

Lo último que leo es el crecimiento de un movimiento dentro del PRI para despojar al Presidente de su facultad paraconstitucional de gran elector, por lo menos del candidato de su partido.

Lo describe a detalle mi “consuegro” Salvador García Soto, cuyas columnas cotidianas sobre lo que ocurre o supuestamente sucede intramuros en Los Pinos permiten inferir la existencia de una especie de “topo” cerca de Peña Nieto que todo se lo platica; la calificación extraoficial de “periodismo de ficción” a las filtraciones no tiene mucho sostén porque algunos de los datos en las que apuntala sus narrativas, incluyendo ocasionales diálogos entrecomillados del Presidente y algunos de sus interlocutores, nunca han sido desmentidos de manera oficial, pero además ocurre que unos pocos me han sido confirmados por fuentes no conectadas a él.

Por eso, ahora que habla de esa especie de corriente crítica que pretende amputar el dedo índice de la mano derecha del Presidente para dar paso a un sistema novedoso de elección de candidato tipo Siglo XXI, digamos una consulta a la base, a la Asamblea o a los consejeros políticos, lo dice, no tengo duda, a partir de sus pláticas con miembros conspicuos del PRI, algunos con pretensiones y tamaños de candidato y otros meros vendedores de su molestia disfrazada de innovación democrática.

Enrique Ochoa Reza, que ya tiene fecha para la Asamblea priista, pero que por ahora está más preocupado por el Estado de México, Nayarit y Coahuila, y los municipios más importantes de Veracruz, debe prepararse para la formidable embestida ya anunciada.

No bastarán discursos ni promesas porque voces minoritarias, pero con decibeles aturdidores en los medios, exigirán un solo acuerdo, excluir al Presidente en la designación del candidato.

LA POSIBILIDAD DEL ‘DEFAULT’

El último dedazo, propiamente dicho, fue el de Ernesto Zedillo en favor de Francisco Labastida, si bien tuvo la habilidad de crear un espectáculo, usando a don Fernando Gutiérrez Barrios de “árbitro” para simular una lucha interna y ocultar el dedo con el que señalaría al nacido para perder.

El candidato natural era Roberto Madrazo, pero Esteban Moctezuma, convertido ahora en la materia gris de Andrés Manuel López Obrador, hizo todo, incluida su renuncia a su segunda oportunidad en el gabinete, Desarrollo Social, para luchar contra el mal encarnado en el ex gobernador de Tabasco.

Con José Antonio González Fernández en el PRI, don Fernando simuló una competencia interna de la que salió triunfador el candidato adecuado para ser arrollado por Vicente Fox.

Si Zedillo quería vengar los agravios priístas de cuando vivía en Baja California o del trato que le dieron con Luis Donaldo Colosio, lo consiguió; si la intención fue pasar a la historia como demócrata, lo logró, pero si se trató de pagar con alternancia la deuda contraída con Bill Clinton para salvar a su gobierno del “error de diciembre”, pagó con creces.

Quizá el último episodio memorable del Gran Dedo señalando a su sucesor ocurrió cuando Carlos Salinas dijo a Ernesto Zedillo las “palabras mayores”, como las llamó Luis Spota.

Apenas el cuerpo de Luis Donaldo Colosio descansó en Magdalena de Kino, Salinas y el PRI tuvieron que ocuparse en salir del aprieto en que los metió el “asesino solitario”, Mario Aburto. Cuando vi a Fernando Ortiz Arana arengando a los dolientes desde el techo de una camioneta en la funeraria de la Ciudad de México, al tiempo que Alfonso Durazo negaba a Manuel Camacho el ingreso a la capilla ardiente, supuse que el presidente del PRI sería el sucesor. Cayó en mis brazos al bajar del vehículo y me dijo: “Es el momento del Partido”.

En horas, el sistema más rápido de comunicación de entonces, el fax, fue activado para alertar a los líderes estatales sobre la posibilidad de ocupar la candidatura vacante. Pero bastó con una palabra del Presidente Salinas para aquietar a los seguidores del queretano.

Me contó Zedillo que cuando Salinas le dijo que sería el candidato, él respondió con una ingeniosa reflexión: “Señor Presidente, usted pasó conmigo del dedazo al default”. Es decir, fue candidato porque Salinas no tenía a nadie más. La Constitución le impedía postular a Pedro Aspe. Intentó cambiar la ley, pero Pepe Córdova y Jorge Carpizo no pudieron o no quisieron convencer a la oposición de modificar el ordenamiento legal. “Sólo en África se cambia la ley en beneficio de un individuo”, fue la respuesta.

Salinas me ha dicho que Zedillo nunca le habló del “default”; yo creo, en todo caso, que la palabra encierra el secreto del trato que le daría: no fui tu candidato, soy porque no tienes otro, luego entonces nada te debo. Y así se comportó. Salinas terminó en el exilio y su hermano en Almoloya.

Zedillo le debe todo a Salinas, no sólo su ascenso de burócrata mediano a secretario de Programación y Educación, sino la coordinación de la campaña de Colosio y la candidatura presidencial.

Cuando José Córdova lo convenció de entregarle la candidatura vacante, operó su destape con Manlio Fabio Beltrones. El gobernador de Sonora condujo a sus colegas a Los Pinos y ahí les pasó el video de la designación de Zedillo como coordinador de la campaña, posición que estaba por perder si creemos la versión de los colosistas desplazados después por el nuevo equipo. Las imágenes en el televisor fueron vendidas como testamento político del candidato asesinado.

Zedillo entró tres meses tarde a la lucha por la Presidencia, pero el verdadero candidato fue Salinas; sin su operación el PAN habría gobernado 6 años antes, pues Diego Fernández de Cevallos parecía imparable después de arrasar en el debate a Ernesto y a Cuauhtémoc Cárdenas; sin embargo, por problemas en la columna vertebral, confirmados por el entonces presidente del IFE, el doctor Carpizo, el panista abandonó la lucha por un tiempo que resultó inapreciable para la causa priísta.

En la era panista de dos sexenios el PRI no tuvo gran elector; los que quisieron actuaron por cuenta propia, sin jefe ni árbitro y sin reglas. Hoy debería ser como en el pasado, cuando todo dependía del Presidente en turno que decidía después de consensuar con el quien es quien de la vida pública y económica del país, incluidos curas de alto rango y dirigentes sindicales y empresariales.

Sin embargo, ya hay señales de que Peña Nieto deberá enfrentar a quienes pretenden despojarlo del derecho que por tradición han gozado todos sus antecesores priístas; seguramente será a través del nacimiento de una corriente crítica al estilo de la encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas que con el tiempo se convirtió en PRD y Movimiento Ciudadano, pero también en Morena.

Enfrentará algo más, la pretensión de repetir el episodio del que Zedillo se dice protagonista: un candidato que lo sea por default, por sus méritos y porque el Presidente no tenga a nadie más. Es decir, alguien que nada le deba y no esté obligado como amigo agradecido.

Quizá para nulificar ambos riesgos, algo tenga que ver el activismo de Osorio Chong, la movilidad de Eruviel Ávila antes del inicio de la veda electoral en el Estado de México, la irrupción el jueves del doctor José Narro como orador en la ceremonia del 23 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio y el insólito atrevimiento de Aurelio Nuño a ponerle el nombre de Andrés Manuel López Obrador al riesgo, “la regresión terrible” de que la Reforma Educativa sea revertida en el 2018.

En otras palabras, el Presidente está en busca de un “tapado” que además sea un amigo agradecido.