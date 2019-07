Empresas y pillos de Israel

Yo entiendo que el presidente que sabe controlar problemas y conflictos nacionales e internacionales no quiere confrontarse con los servicios de inteligencia extranjeros que operan con total impunidad en el país, no es sencillo hacer críticas sobre la forma en que se manejan los miembros de la comunidad israelita en México cuando todos saben que sus disputas no las llevan al plano jurídico sino que se resuelven en las Sinagogas y por medio de la mediación de los Rabinos, la discreción es tal que se conoce que cuando sufren un atentando, robo significativo, secuestro, etcétera, jamás van a “chillar” a las instituciones nacionales federales o estatales, ¿para qué?, ellos tienen sus grupos que se encargan de las investigaciones con gente preparada desde las oficinas del Mossad y de otros servicios de inteligencia, los paga la misma comunidad y para ello tienen investigadores y grupos de operación que actúan cuando tienen que hacer rescates o agarrar o detener a los responsables de delitos en contra de los miembros de la comunidad, también se sabe que la gran mayoría de los miembros de la comunidad tienen negocios y empresas lícitas, pero hay un grupo que controla los contrabandos de Telas y de productos que se requieren en la industria del vestido que controlan en todo el país, también tienen joyerías importantes, lícitas, pero esto no impide que muchos de los productos sean de contrabando y por ello tienen sus ligas y sus controles, también se sabe que como todas las sociedades en el país muchos de sus miembros consumen drogas y ellos tienen y cuentan con sus propios distribuidores, precisamente para evitar que sean chantajeados o robados, en fin, todos saben que mantienen en complejas relaciones con los militares, policías y grupos de la policía de seguridad privadas a muchos de sus miembros educados y entrenados por el Mossad y otros grupos de inteligencia y, esto, a pesar de que lo nieguen, es la realidad, y es por ello que la fuerza de la comunidad es enorme. SUS GRUPOS MANTIENEN GRUPOS IMPORTANTES DE EMPRESARIOS Y DE FINANCIEROS, DE COMPLEJOS GRUPOS DE INVERSIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN de tal suerte que nadie les puede negar que gozan de importantes concesiones y garantías de muchos grupos políticos en el país y, por ello, desde hace años, se sabe que la actual jefa de gobierno de la capital es un importante miembro para sostener esas relaciones y conseguir los enormes contratos de inversión o de construcción como sucedió con el Segundo Piso, en fin, que quede claro que no decimos que hubo cochupos o malos manejos, simplemente es lo natural en las cuestiones de inversión o de grandes obras y para ello, los grupos de inversionistas y constructores deben contar con gentes de alta confianza para no llegar a los gritos ni demandas cuando hay diferencias en las obras o los negocios y si en algo tiene mucha experiencia la comunidad judía en México es en esos rubros de tal suerte que, durante muchos años, como grupo, han gozado de enorme influencia con los políticos y funcionarios mexicanos y es por ello que ahora no se meten en las vendettas y juegos sucios que se realizan en la delincuencia organizada. Menos cuando un yerno de Trump es un destacado miembro de la comunidad judía internacional….

No hay duda que, incluso, lo lógico es que existe complicidad entre funcionarios y esos delincuentes que ahora perdieron la vida ya que pudieron andar, por años, sin ser molestados, a pesar de que dicen que estaban advertidos de sus actividades, pudieron ingresar al país con papeles falsos y con permisos de trabajo y residencia y así lograron establecer las relaciones con los grupos de la delincuencia organizada y dicen que, todas las acciones estaban destinadas a traer armamento para surtir a los grupos delincuenciales del sur-sureste del país, tal como decimos que, en el Istmo de Tehuantepec y las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, se realiza el mayor trasiego de drogas, armas, gentes y mercancías que llega desde China y comprende los productos químicos que se requieren en la fabricación de las drogas sintéticas, tal como lo hacía Zhenli Ye Gon con los grupos de todo el país. Es lógico que también se haya operado un buen comando para la eliminación de esos pillos judíos que operaban negocios ilegales en México y que, por esa razón, también se tiene que ver y pensar que la señora contratada, dice ella, para liquidar a los israelitas, lo hacía por un paga de cinco mil pesos y la pistola, pues es puro cuento, porque no hay improvisación, son profesionales y gente que muestra una enorme sangre fría para operar, así que se tendría que investigar la cantidad de niños, jóvenes y mujeres que la delincuencia organizada viene capacitando para hacer tales operativos ya que en ellos, se puede decir, que incluso pueden poner en riesgo la misma SEGURIDAD NACIONAL.

Imaginemos, si los pillos van siempre alertas y los asesinan sin problemas, ya nos imaginamos a lo que están expuestos los políticos, funcionarios, empresarios y policías cuando los grupos de la delincuencia toman la determinación de eliminarles porque les fallaron o no cumplieron con sus compromisos, así que ahora se complican mucho más las cosas, por ello hemos señalado y dicho que muchos de los crímenes en contra de los dirigentes sociales o grupos de oposición se hacen por medio de esos grupos y así no se involucra a los grupos políticos ni a los políticos ni funcionarios porque dicen que estaban involucrados en actividades criminales, o bien, estaban en el punto, hora y lugar equivocados cuando fueron eliminados, por esa razón los grupos de la delincuencia que tienen relaciones con políticos y funcionarios son tan importantes ya que ellos hacen el trabajo sucio que anteriormente hacían, por ejemplo, la Brigada Blanca o la DFS, y así solucionan algunos asuntos pero van complicando mucho las relaciones y controles que permitan a las agencias de seguridad garantizar la seguridad y la paz en favor de los mexicanos, porque ahora no solamente deben cumplir con lo ordenado por el presidente, la Constitución y las leyes, sino cumplirles a los grupos de la delincuencia a los que deben muchos favores… Y qué pinche debe ser que, a un entrenado agente del Mossad, lo venga a liquidar una señora gorda con peluca y cobrando cinco mil varos por el asesinato… ¿Alguien sabe a quién pertenece la empresa oaxaqueña “Bucay Soluciones Empresariales S. A de C. V., en donde trabajaban los pillos de Israel eliminados en la capital? ¿Alguna empresa del manejo de impuestos?