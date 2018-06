Empresarios, lejos de ser la primera víctima

Conviviendo con la efervescencia política, y un marcado recrudecimiento nunca experimentado de la violencia, donde no queda exento espacio de afectación en territorio nacional; produciendo demandas “sonoras” de atención impostergable; la elección presidencial que se avecina, sigue acaparando la atención, traduciéndose en una más de las preocupaciones prioritarias para el sector empresarial, por el perfil del posible vencedor.

Un corporativismo que vive escéptico por las consecuencias de un sistema político agotado, donde la confeccionada democracia mexicana puede producir un retroceso de convivencia y libertad, en el que invariablemente va implícito su presente y futuro; donde su pasado lleno de sacrificios, esfuerzos; aportación de su capital y en muchos casos con apuestas nacionalistas; puede quedar sepultado en el olvido al quebrantarse su presente, con la incertidumbre de un cambio de régimen, posiblemente revestido de un sacudimiento político, social y económico que nunca se ha pronosticado en el México posrevolucionario.

UN CAMBIO SOCIAL NECESARIO

Un cambio social necesario e inaplazable para sacudir al México pasmado y hasta indolente, que ha permitido que la corrupción e impunidad que nos afecta y lastima siga multiplicándose sin un regulador que la limite, restrinja y sancione.

Una delincuencia que acribilla sin miramientos, que tiñe de sangre nuestras regiones, llenando de luto, dolor y resentimiento a muchos hogares, volviéndose lamentablemente sistemática, obligándonos a cohabitar con ella, sin un resquicio de justicia que la enfrente y la aniquile.

Un desequilibrio de equidad que reproduce la enorme brecha entre pobres y ricos, donde el poder destruye la legalidad y excluye el derecho.

Permutas que reconstruyan un México más justo, equitativo, satisfecho con la aplicación de justicia, con un amplio horizonte para vislumbrar un mejor futuro, bajo el sustento de una educación de calidad y una democracia que vincule a todos los sectores sociales de la nación.

Bajo esta estructura de modificación, cualquier transición es bienvenida, salvo que los regímenes que han precedido al venidero, trataron infructuosamente de conseguirlo con diferentes aplicaciones de políticas de actuación, con los desequilibrios que hoy padecemos, sin encontrar la fórmula mágica que los limite y, ya ni hablar de erradicarlos.

TEMORES DE LA INICIATIVA PRIVADA

Promesas de recomposición que producen “temores” entre los grandes inversores del país, (aunque algunos han sido etiquetados como saqueadores insaciables), porque para ejecutar un cambio de esa naturaleza, el gobierno que la despliegue, invariablemente deberá convertirse en su promotor, ejecutor y director del mismo, y no su víctima, por carecer de la habilidad, conocimientos necesarios o estar impedido por diferentes componentes del poder para realizarlo.

Un transformador que, invariablemente deberá superar factores internos, externos, catástrofes naturales, falta de voluntad política, ineficiencia, corrupción, insuficiencia financiera y, todo aquello que limita y obstruye lo planificado, para evitar el resultado clásico cuando se evalúa a la administración que concluye: avance insatisfactorio y derroche de recursos.

Una renovación que seduce a la gente y la hace que tome participación para su aplicación, pero que una vez que se diluyó el entusiasmo como ocurre de manera indefectible, queda la sensación de vacío, porque los satisfactores elementales de los mexicanos no fueron atendidos.

Resultados donde no han existido voces de protesta para exigir lo prometido, como la que demanda Mauricio Merino Huerta a través del movimiento social Nosotrxs, quien puntualiza: “No habrá democracia verdadera, mientras ésta se siga confundiendo con el simple reparto del poder y mientras la sociedad no actúe en conjunto”.

Una aventura que, si se convirtiera en fallida, se transformaría en “irresponsable”, arrastrando a toda una nación que ya ha padecido muchos quebrantos por gobernantes incompetentes y corruptos; produciendo efectos irreversibles y de larga recuperación en la economía personal de los mexicanos, como ya se ha padecido en transformaciones menos significativas, en un país que ya no está para improvisaciones donde ponen en prenda sus recursos y su futuro.

PUGNA

En la ya cercana conclusión de las elecciones, las preferencias que se manifiestan en las encuestas, reflejan como puntero a Andrés Manuel López Obrador, quien, acreditándose como vencedor anticipado, ha dejado de manifiesto con su actuar una polarización con las cúpulas empresariales, asumiendo una actitud de superioridad moral, revestida de una arrogancia que se adjudica después de transitar por más de una década derramando tiempo y energía para llegar al poder.

Un poder que siembra ciertas incógnitas para identificar si está preparado para ejercerlo física e intelectualmente, porque su característica innata es dividir, segregar y encasillar entre buenos y malos con su calidad moral de la que hace gala, cuando en la verdadera democracia se aplica el principio de concertación para equilibrar la amplia pluralidad que conforma una sociedad moderna.

Ante estas actitudes, el empresariado se siente expuesto, porque, aunque está consciente que debe operar un ajuste al régimen político, no concuerda que en esta modificación se proceda a la destrucción de lo existente y se restrinjan las libertades.

Transformaciones que requieren mucho talento, voluntad política dentro una pluralidad paralizante como la mexicana, convencimiento de los amplios sectores que conforman a la multifacética sociedad, pero, sobre todo, un caudal de recursos financieros, donde es un enigma si se tendrá el poder de convocatoria para convencer, actuar y obtener las finanzas requeridas.

Y lo fundamental de éste accionar, identificar si es el momento y el líder adecuado para iniciar, desarrollar y concluir el cuarto movimiento social como él lo ha denominado, que por cierto no lo ha bautizado, pero que bien pudiera encarnar como: “La resurrección del pueblo”.

No olvidando que los grandes movimientos se han iniciado con supuestos “utópicos”, otorgándole el beneficio de la duda.

DESASOSIEGO

Mientras un grupo político reducido dirime el futuro del país, existe malestar y preocupación en el sector empresarial, porque siempre había sido considerado en los planes, programas y proyectos como parte esencial de reconstrucción de los gobiernos entrantes.

Un sector estratégico para la generación de empleos, donde los desasosiegos se están haciendo presentes en una representación que, en el largo periodo del partido único, y de la alternancia democrática, no habían mostrado en elección presidencial alguna: inquietudes, desconfianza y un futuro incierto.

Los dueños del dinero conocen de sobra la experiencia vivida en tiempos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, cuya secuela de descalabros les dejó la enseñanza de que: “En política no hay mejor guía que el instinto”, porque en esta actividad no hay sorpresas, sino sorprendidos.

PROVISIONES

Con todas las provisiones por tomar, qué lectura tendrán los empresarios que se están anticipando a una premisa que todavía puede presentar sorpresas.

Aunque para el ícono de la izquierda mexicana y candidato a una diputación por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Porfirio Muñoz Ledo, “el arroz ya se coció”, pronostica un inminente el triunfo de la coalición “Juntos haremos historia”, ya que sería un escándalo mundial que se fraguara un fraude electoral con 20 puntos de distancia contra su oponente más cercano.

Voces de presagio a las que se suma Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Economía y Relaciones Exteriores en la administración de Vicente Fox Quesada, una panista que señaló después del segundo debate haciendo alusión a Ricardo Anaya Cortés: “ya no hay tiempo” para contrarrestar las preferencias presidenciales.

Lo cierto es que, la política es una caja cargada de intereses sin cavidad para las casualidades.

Y con eventualidades, los capitales no se pueden regular, acostumbrados a solicitar y hasta reclamar el Estado de derecho que les dé certidumbre y garanticen estabilidad en sus inversiones.

Compromisos que ven distantes de seguir prevaleciendo en el caso de que López Obrador surja como ganador presidencial, presentándose las primeras manifestaciones nunca observadas en el México democrático, generándose una nueva etapa de comunicación gobierno-empresarios que, lógicamente si prosigue por el sendero con el que se ha iniciado, inhibirá las inversiones y la futura creación de nuevas fuentes de trabajo.

CAUTELA

Empresas como Vasconia con más de 100 años en el mercado, se han pronunciado para que sus empleados piensen bien el voto en favor de una “opción populista”. El presidente de Grupo Vasconia José Ramón Elizondo, señala de manera preocupante: “Somos optimistas, pero tenemos la responsabilidad de estar preparados por si desafortunadamente el 1 de julio gana la opción populista con todas sus consecuencias”. “Contra todos nuestros deseos, hemos limitado contrataciones, inversiones y gastos, pero sólo estamos actuando con cautela buscando proteger la marcha de nuestra empresa y fuentes de trabajo”.

Bajo la misma línea de protección, Héctor Hernández Pons Torres, director general de Herdez, hizo pública su intranquilidad: “Así como me preocupa el bienestar de nuestra querida empresa, también me preocupa el de ustedes y de sus familias. Yo les sugiero que también tomen las medidas que ustedes consideren en su economía personal para amortiguar un posible deterioro a su patrimonio”, añadiendo: “Seremos más cautelosos en nuestras inversiones, limitándonos por lo pronto a la protección y conservación de nuestros activos… En estos 104 años que tiene Grupo Herdez de existir, hemos pasado por muchas situaciones adversas y de alguna u otra forma hemos salido adelante, aunque no sin sufrir daño económico que nos limita la posibilidad de crecer y generar más bienestar”.

Cuántas acciones de esta naturaleza empezarán a manifestarse públicamente, como la de José Antonio Fernández Carbajal del Consejo de FEMSA, o la de Germán Larrea Mota del Grupo México, que pueden interpretarse como la insurrección de los empresarios, en una clara defensa de su posición y patrimonio, porque están lejos de considerarse víctimas del poder.

Escenarios y supuestos, provocados por declaraciones estridentes para ganar votos, promoviendo las fantasías de las masas como fuente de poder, fomentando un ambiente de inquietud y zozobra que puede desencadenar en ingobernabilidad, aún en el supuesto de tomar el poder.

CONCILIACIÓN

Aunque para suavizar la situación, recientemente en el foro “Recupera tu futuro”, organizado por el Grupo Salinas, donde se aprecia la mano de uno de sus colaboradores directos Esteban Moctezuma Barragán, López Obrador señaló: “Va a haber una alianza para producir en México, para que haya empleos, para convertir a México en una potencia económica. Para ello es fundamental la unión de los pequeños, medianos y grandes empresarios”.

Quedan en el imaginario sus declaraciones de reconciliación, cuando es de todos conocido que, un día dice una cosa, y al otro día la contradice: perdiendo veracidad con la sociedad que no la convence su actuar.

En esta polémica de posibles escenarios futuristas, cómo no recordar a Maquiavelo que señalaba al respecto: “Hay que considerar que no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar que la implementación del cambio”.

CONSECUENCIAS

Lo cierto es que, en caso de ser elegido como Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, la primera víctima sin duda será la “burocracia”, que verá reducidos sus sueldos, prestaciones y privilegios, porque, de entrada, sin recurrir a deuda, ni aumentar impuestos, los recursos financieros de que podrá disponer para cubrir sus cuantiosas promesas, será con ahorro y austeridad del gasto corriente. Un presupuesto etiquetado de origen, pero el más vulnerable para ser recortado.

Las consecuencias ya las vivirán los servidores públicos, aunque la élite de la burocracia que pueda ofrecer a buen postor su capacidad, experiencia y conocimientos, se refugiará en la iniciativa privada o como emprendedores, previendo un éxodo de talentos.

LOS POLÍTICOS

La otra víctima inmediata será los políticos de oposición, a quien habría que recordarles lo que alguna vez señaló José Francisco Ruiz Massieu: “Hay que formar un suculento fondo para tiempos severos, y tiempos de silencio”.