Empieza el baile prometido por Lozoya

No podrán decir que no les advertí desde el pasado sábado 22 por la tarde que a partir del domingo, en las 72 horas siguientes, Emilio Lozoya dejaría de cargar en soledad “tres pesados féretros a causa de las campañas judiciales y mediáticas de la Cuarta Transformación sobre la corrupción relacionada con Pemex en el sexenio pasado”.

Se trata de los casos Odebrecht, Fertinal y Agro Nitrogenados, que llegaron a las manos del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, porque en el sexenio anterior no se les concedió importancia o porque no se atendieron las instrucciones superiores de cerrarlos como se hizo con el del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

En las 72 horas vaticinadas en este espacio, el abogado Javier Coello Trejo habló con Roberto Zamarripa, después con Ciro Gómez Leyva y este miércoles convocó a conferencia de prensa. La constante, desde que decidió enfrentar mediáticamente los problemas de Emilio Lozoya, ha sido la exigencia, al Ministerio Público, de citar a declarar a los miembros del Consejo de Administración de Pemex, la mayoría miembros del gabinete presidencial en el sexenio pasado, e incluso a su jefe, el Presidente Enrique Peña Nieto.

En realidad no hay novedad en el frente; desde el 11 de junio, mediante carta a la opinión pública, Lozoya advirtió “que en el momento que la Fiscalía General de la Nación me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”.

Para variar, no reaccionó ninguno de quienes estuvieron relacionados con las operaciones realizadas por Lozoya cuando fue director general de Pemex.

Es curioso que sólo el ex presidente del Consejo de Administración de Pemex, por su condición de secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, fuera el único en percatarse de lo que estaba por ocurrir. Hace tiempo que insiste, una y otra vez, en ser citado.

El Presidente Peña Nieto rechazó, el 18 de junio, ser investigado por la adquisición, por parte de Pemex, de la empresa Agro Nitrogenados. Incluso, el Presidente López Obrador confirmó que su gobierno no tenía noticia de esa supuesta investigación.

El único que no sale al escenario es el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aunque está en el centro de todas las investigaciones en torno a Lozoya.

La noticia es que el abogado del ex director de Pemex está decidido a citar como testigos a todos para aclarar su participación en los tres casos, lo cual les significará un verdadero problema porque Javier Coello es implacable en los interrogatorios.