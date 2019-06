Emilio Lozoya: Dirá toda la verdad

¡VINE POR UN DIPLOMA Y ME LLEVO UN ACTA DE DEFUNCIÓN! Sin duda una zona de dolor terrible para la madre de Norberto Ronquillo, el cual después de ser secuestrado y pagar medio millón de pesos de rescate, lo encuentran a los días sin vida y, la policía, como siempre: “en vigilia”.

Cientos de secuestros, chantajes, robos, asaltos, asesinatos se producen en la CDMX todos los días, pero el aumento de los delitos que se ha observado y el escándalo que provocan los mismos nos hacen pensar que efectivamente tenemos un serio problema de inseguridad, en las principales avenidas nos hemos dado cuenta que un grupito de hampones armados, cuando el tráfico es lento, se acerca a cualquier vehículo y asaltan a los conductores y pasajeros sin que nadie pueda hacer nada porque ellos de inmediato reaccionan y pueden asesinar a cualquiera que solicite apoyo y ayuda, a pesar de que normalmente no encontrará en la zona ni a una patrulla. Hace unos días en un restaurante, cenando con mi hija, nos dimos cuenta de la tragedia que alcanzó a una familia que estaba a nuestro lado contenta y alegre compartiendo sus alimentos, en un momento, un jovencito se despedía de sus padres porque alcanzaría a la novia en su casa, saliendo por avenida Revolución, al poco tiempo llegó acompañado de una agente con un tremendo golpe en la cara, le asaltaron en el semáforo y para empezar le dieron un fuerte golpe con la pistola y le robaron el carro y sus cosas personales, al llegar es lógico que los padres angustiados no sabían qué hacer y solicitaban una patrulla, pero el chico les dijo: la patrulla estaba adelante y corrí para decirles que me habían robado y los patrulleros le dijeron: “NO haga olas amigo, ya ni modo, ¿quién los puede detener si no sabemos por dónde se fueron?” Y sin más se arrancaron dejando al chico indefenso en la calle, esa es la realidad que estamos viviendo, eso es lo que a lo mejor la jefa de gobierno sabe que sucede pero no sabe cómo controlar y combatir a esos grupos, no son declaraciones de que el “anterior dejó un asco”, no, ahora, ellos tienen el gobierno y suponemos que es para gobernar no para quejarse y debe aplicar las cosas como son, pero cuando además te das cuenta de que los propios policías se roban el combustible de las patrullas para sus vehículos o que son parte de los grupos mafiosos que operan en la ciudad y que con el cuento de que: “con éstos pinches sueldos, no quieran que arriesguemos la vida”, pues, los capitalinos, andamos en la angustia y el horror.

Y YA QUE HABLAMOS DE HORROR Y DE TERROR, seguramente muchos políticos y funcionarios andarán zurrados ante las declaraciones que hiciera Emilio Lozoya al aclarar que teniendo las garantías de parte de un juez para un debido proceso: “declarará toda la verdad” y cuando escuchamos al abogado Javier Coello decir que todo lo que se hizo en Pemex durante la gestión de Lozoya era ordenado o con conocimiento del presidente, porque en este país todo lo manda y ordena el presidente, pues entendemos que el escándalo será mayúsculo y que en este caso se puede romper la presa de los horrores e inundar de mierda a muchos de los políticos, empresario, financieros y funcionarios.

Es mucho más curioso que solamente algunos medios hayan tocado este tema y, los demás, alegaban que: “Emilio Lozoya solamente se niega a comparecer ante un juez”, sin aclarar las razones de ello. Seguro el asunto es tan grave que pondría en los actuales momentos en una situación profundamente difícil al presidente, sobre todo, si es que existe, como lo han manejado muchos analistas, algún pacto con Peña Nieto, si se actúa, tendrían que comenzar a llamar al ex presidente y a no sé cuántos más funcionarios, políticos, financieros, empresarios y esta sería la gran tragedia o sería la primera gran oportunidad de demostrar que la lucha contra la corrupción llegará a donde tenga que llegar sin miedo en la aplicación de la justicia y, si esto sucede, todos los demás casos vendrían en catarata y no se les podría garantizar a muchos de los MAFIOSOS DEL PODER, QUE HAN SIDO PERDONADOS, Y AHORA, SON CONSEJEROS DEL PODER, la impunidad, y con seguridad se vendría una avalancha de salida de capitales y de no sé cuántos enfermos del estómago porque ya muchos andan sin duda alguna zurrados ante la carta que enviara a IMPACTO, Emilio Lozoya, donde aclara que él dirá toda la verdad y si así es porque se acercan tiempos muy difíciles de tal suerte que muchos explican que, las acciones en contra de Emilio, eran piedras tiradas no para su casa, sino para que rebotaran al ex presidente,

Quieran o no admitirlo, es mejor que empiecen a atender el asunto, si no podría estallar con los datos en el extranjero y el escándalo sería mucho mayor, no se trata de que Emilio Lozoya sea el Chivo expiatorio, se trata de entender qué sucedió en Pemex y de cómo se dieron las cosas para llevar a esa situación de crisis a la empresa y al país, porque sabiendo eso podríamos tener las rutas para mejorar las cosas o arreglarlas ya que no sabemos hasta donde está la corrupción y de quiénes conforman esa banda que llevó al país a la crisis de la que todos esperamos salir. AMLO ha dicho con claridad que lo mejor es sacar a Pemex de la crisis, rescatar la industria petrolera que será la base para el desarrollo de nuestro bienestar al futuro, así que, ahora, más que nunca, se debe saber qué sucede en este caso, cuando Emilio Lozoya, desesperado, dice que efectivamente él dirá toda la verdad y esa verdad seguro que arrasará a muchos funcionarios, políticos, empresarios y financieros y sería el verdadero caso para iniciar la limpia de la corrupción en el país… así que al tiempo, si es que no le sucede algún accidente a don Emilio, ya saben que cuando las cosas se ponen difíciles en política, todo puede suceder…