Embajador de Canadá desmiente a Bartlett; AMLO batea a Cámara de Comercio de EU en litigio de gasoducto

“¿Por qué en México van a ganar más que en otras partes?”, dice el presidente, en la conferencia mañanera, en relación al contrato del gasoducto Texas-Tuxpan, paralizado por un arbitraje de la CFE de Manuel Bartlett Díaz.

…

¿Pero qué creen..? Después de días de manosear el tema, el director de la CFE, ex Secretario de Educación de Carlos Salinas de Gortari y ex presidente del PRI, dice que el litigio lo iniciaron las empresas IEnova y TransCanada.

…

La afirmación despertó al ex presidente Vicente Fox Quesada y arremetió contra Bartlett publicando en Twitter: “Eres mentiroso… o se trata de senilidad”. ¡Uf..!

…

Y algo sabía Fox porque el embajador de Canadá, Pierre Alarie, negó que cuatro empresas constructoras del gasoducto hayan iniciado un arbitraje; “simplemente se protegieron con amparos, y eso es muy diferente a un arbitraje”.

…

Sin embargo, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera presagia una larga crisis que mantendrá a empresarios e industriales en tensión, aunque el Ejecutivo “garantiza que NO habrá desabasto de gas (natural)”, como presagian la Concamin de Francisco Cervantes Díaz y la Coparmex de Gustavo de Hoyos Walther.

…

“Se puede llegar a un acuerdo y le he dado instrucciones al director de la Comisión Federal de Electricidad para que se dialogue, y le pido a las empresas que consideren que deben cobrar precios justos, que busquen estandarizar utilidades”, sentenció López Obrador.

…

Así que la poderosa Cámara de Comercio de Estados Unidos recibió respuesta a su “alerta” enviada al presidente y a la CFE por la “mala señal para los inversionistas” en defensa de IEnova y TransCanada por los litigios interpuestos en Londres y París.

EPIDEMIA DE ‘MOTIVOS PERSONALES’ RENUNCIA A FUNCIONARIOS DE LA 4AT; ENERGÍAS RENOVABLES FIFÍS

Como que ya son muchos “motivos personales” en la Cuarta Transformación por los cuales funcionarios tiran la toalla. Ahora, el titular de la Unidad de Energías Renovables, Luis González Quijano, deja la chamba en la Secretaría de Energía de Rocío Nahle García por esos motivos. O, de plano, las renovables son energías fifís o conservadoras.

…

El mismo argumento presentó Patricia Bugarín Gutiérrez al renunciar a la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Alfonso Durazo Montaño, pero, aquí entre nos, el aumento en las tasas delictivas, y en especial el secuestro, colmaron la paciencia de la ex Coordinadora Nacional Antisecuestro.

…

De igual forma, Tonatiuh Guillén López, en un comunicado escueto, dejó el cargo como Comisionado del Instituto Nacional de Migración sin animarse a decir en público que fue por la denigrante posición de México en el Pacto Migratorio del equipo encabezado por Marcelo Ebrard Casaubón con Estados Unidos.

…

Tal vez González Quijano ya no le encuentra sentido a una toda una Unidad cuando las energías renovables es lo que menos le importan a esta administración y deja el cargo a tres días de anunciarse el megacontrato de compra de carbón de la CFE.

…

Contra la tendencia mundial, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, signó la compra de 330 mil toneladas de carbón mineral con su cuate Javier Gómez Acuña, director de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) de Coahuila, para la generación de Energía Eléctrica, ¡y eso que NO somos iguales..!, dijera Andrés Manuel López Obrador.

…

Al parecer, el subalterno de Nahle García dejó pasar el 1 de julio para no aguar el AMLOFest con una renuncia en el equipo obradorista y no darle armas a los que dice Ya Saben Quién que son sus adversarios.

